Президент Польши одобрит скандальный закон о холокосте

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Владимир Бучельников
03:36 07.02.2018
В мире / Евросоюз

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что подпишет закон, вводящий уголовное наказание за заявления о соучастии поляков в холокосте.

При этом глава республики передаст закон на рассмотрение Конституционного трибунала Польши. Заявление президента опубликовано на его сайте.

 

В послании говорится, что в законе учтены требования еврейской общины — противозаконным не будет считаться обсуждение холокоста в научных трудах и в художественных произведениях.

Полит.Ру / Фото
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Павел Кириллов
05.02.2018

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