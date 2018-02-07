Президент Польши одобрит скандальный закон о холокосте

При этом глава республики передаст закон на рассмотрение Конституционного трибунала Польши. Заявление президента опубликовано на его сайте.
В послании говорится, что в законе учтены требования еврейской общины — противозаконным не будет считаться обсуждение холокоста в научных трудах и в художественных произведениях.
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