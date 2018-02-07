Президент Польши одобрит скандальный закон о холокосте

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что подпишет закон, вводящий уголовное наказание за заявления о соучастии поляков в холокосте.

При этом глава республики передаст закон на рассмотрение Конституционного трибунала Польши. Заявление президента опубликовано на его сайте.

В послании говорится, что в законе учтены требования еврейской общины — противозаконным не будет считаться обсуждение холокоста в научных трудах и в художественных произведениях.