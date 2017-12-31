LETA

Президент Латвии Раймонд Вейонис обратился к жителям страны с новогодним поздравлением, сообщив о чудесных переменах в стране, которые начнутся в следующем году.

И хотя традиционная новогодняя речь президента будет озвучена лишь в полночь, президент Вейонис решил поздравить страну чуть раньше, пользуясь социальными сетями.

“Через несколько часов мы перевернем страницу, после чего начнется один из самых прекрасных годов в истории нашей страны. Пусть нам это удастся, пусть мы испытаем гордость за то, чего мы добились! Счастливого Нового года”, — написал президент в своем микроблоге Твиттер.