И хотя традиционная новогодняя речь президента будет озвучена лишь в полночь, президент Вейонис решил поздравить страну чуть раньше, пользуясь социальными сетями.
“Через несколько часов мы перевернем страницу, после чего начнется один из самых прекрасных годов в истории нашей страны. Пусть нам это удастся, пусть мы испытаем гордость за то, чего мы добились! Счастливого Нового года”, — написал президент в своем микроблоге Твиттер.
Prezidenta kungam taisnība, 2018 gads - Latvijas Republikas simtgades gads būs brīnišķīgs. Dievs, Svētī Raimondu Vējoni, visiem Latviešiem laimīgu Jauno gadu.« ответить
Лживая ТВАРЬ!« ответить
И 1января мы, заехав на заправки, прочувствуем всю прелесть года наступившего. Ну, а дальше клубок начнет раскатываться... Но все равно, всех с наступающим и огромной всем выдержки и терпения.« ответить
Vai tu esi tieši idiots, kurš runā latviski un pastāvīgi pazemo latviešu tautu ar saviem izgudrojumiem?« ответить
Президент может быть тогда когда есть государство. К территории латвии это не относится« ответить
да-да, будут вам красивые годы: уезжать отсюда будет все больше и больше людей, вымирать будете быстрей. и останется пустыня которую бороздят натовские вездеходы.« ответить
Слышь немощный" патриот идиот"-прикрой уже свой рот!достал всех своим бредом!недалекий дурачек!« ответить
Патриотс-кого ты тут идиотами обзываешь..дрвщ старый?совсем охренел???« ответить
значит будет полная жопа« ответить
сообщив о чудесных переменах в стране, которые начнутся в следующем году.« ответить
Когда рухнет фондовый рынок, пидрала будет сосать и проглатывать за шпротину. Год будет очень прекрасный и наполнен большими событиями. Так что аборигены вы там держитесь.
хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе
крах совка в 90-х и великая депрессия в 29 году покажется детским утренникам.
С Новым годом аборигены, жить будите плохо и не долго
xe-xe-xe-xe-xe-xe
переворачивая страницы, не забудьте посмотреть, что именно ВЫ читаете, а то может выясниться, что это обыкновенный, рекламный буклет.« ответить
Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис сделал сенсационно-скандальное заявление, которым ошарашил местную общественность. Оказывается, снаряды для купленных бронетранспортеров CVR(T) (Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked), более известные, как машины типа Scorpion - по названию базового легкого танка) будут производить в самой балтийской стране. Казалось бы, отечественное производство это прекрасно! Но причина этого все меняет. Во всем мире никто уже давно не делает снарядов для купленного Ригой старья.« ответить
Цена бтэров ...ВСЕГО-то,так мелочь...70 000 000-70миллионов! евриков.
Жизнь у ВСЕХ "этих" ,откуда они? похоже УДАЛАСЬ!
что ты патриот ,что твой президент , оба вы баламуты , если не сказать хуже.« ответить
Не смешите,уже живот разрывает со смеху« ответить