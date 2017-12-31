Президент поздравил латвийцев с Новым годом, пообещав лучшего года в истории страны(65)

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LETA
Виталий Вавилкин
14:46 31.12.2017
Политика

Президент Латвии Раймонд Вейонис обратился к жителям страны с новогодним поздравлением, сообщив о чудесных переменах в стране, которые начнутся в следующем году.

И хотя традиционная новогодняя речь президента будет озвучена лишь в полночь, президент Вейонис решил поздравить страну чуть раньше, пользуясь социальными сетями.

 

“Через несколько часов мы перевернем страницу, после чего начнется один из самых прекрасных годов в истории нашей страны. Пусть нам это удастся, пусть мы испытаем гордость за то, чего мы добились! Счастливого Нового года”, — написал президент в своем микроблоге Твиттер.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (65)
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Latviešu patriots 14:58 31:12:2017

Prezidenta kungam taisnība, 2018 gads - Latvijas Republikas simtgades gads būs brīnišķīgs. Dievs, Svētī Raimondu Vējoni, visiem Latviešiem laimīgu Jauno gadu.

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Тьфу! 15:27 31:12:2017

Лживая ТВАРЬ!

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Да!!! 16:26 31:12:2017

И 1января мы, заехав на заправки, прочувствуем всю прелесть года наступившего. Ну, а дальше клубок начнет раскатываться... Но все равно, всех с наступающим и огромной всем выдержки и терпения.

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Latviešu patriots 17:30 31:12:2017

Vai tu esi tieši idiots, kurš runā latviski un pastāvīgi pazemo latviešu tautu ar saviem izgudrojumiem?

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уке 17:34 31:12:2017

Президент может быть тогда когда есть государство. К территории латвии это не относится

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ин-на 18:17 31:12:2017

да-да, будут вам красивые годы: уезжать отсюда будет все больше и больше людей, вымирать будете быстрей. и останется пустыня которую бороздят натовские вездеходы.

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Доброжелатель 21:59 31:12:2017

Слышь немощный" патриот идиот"-прикрой уже свой рот!достал всех своим бредом!недалекий дурачек!

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Вася 22:16 31:12:2017

Патриотс-кого ты тут идиотами обзываешь..дрвщ старый?совсем охренел???

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раз лучший 15:08 31:12:2017

значит будет полная жопа

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Чем хуже гондурасу и пидрале тем лучше мне 15:44 31:12:2017

сообщив о чудесных переменах в стране, которые начнутся в следующем году.

Когда рухнет фондовый рынок, пидрала будет сосать и проглатывать за шпротину. Год будет очень прекрасный и наполнен большими событиями. Так что аборигены вы там держитесь.

хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе

крах совка в 90-х и великая депрессия в 29 году покажется детским утренникам.

С Новым годом аборигены, жить будите плохо и не долго

xe-xe-xe-xe-xe-xe

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10 дюймов 15:08 31:12:2017

переворачивая страницы, не забудьте посмотреть, что именно ВЫ читаете, а то может выясниться, что это обыкновенный, рекламный буклет.

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я тут живу 20:21 31:12:2017

Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис сделал сенсационно-скандальное заявление, которым ошарашил местную общественность. Оказывается, снаряды для купленных бронетранспортеров CVR(T) (Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked), более известные, как машины типа Scorpion - по названию базового легкого танка) будут производить в самой балтийской стране. Казалось бы, отечественное производство это прекрасно! Но причина этого все меняет. Во всем мире никто уже давно не делает снарядов для купленного Ригой старья.

Цена бтэров ...ВСЕГО-то,так мелочь...70 000 000-70миллионов! евриков.

Жизнь у ВСЕХ "этих" ,откуда они? похоже УДАЛАСЬ!

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60 15:09 31:12:2017

что ты патриот ,что твой президент , оба вы баламуты , если не сказать хуже.

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Ну ну 15:09 31:12:2017

Не смешите,уже живот разрывает со смеху

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1234

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (10)