LETA

Президент Латвии Раймонд Вейонис на Рождество пожелал латвийцам обрести покой, уверенность и веру, сообщает KasJauns.

«Рождество — это время остановиться и быть вместе со своими близкими. Только будучи рядом, мы можем увидеть и услышать, что важно для людей, которые с нами вместе. Это внимание и поддержка, которую мы можем дарить только будучи вместе», — говорится в его поздравлении.

Вейонис заявил, что добрые мысли и дела являются лучшим подарком близким.

«Желаю, чтобы у каждого из нас на Рождество получилось найти время остановится, обрести внутренний покой, уверенность в своих силах и веру в хорошее!», — пожелал президент.