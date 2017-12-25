Президент пожелал латвийцам обрести покой...(18)

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LETA
Герман Бергер
19:25 24.12.2017
Политика / Политики

Президент Латвии Раймонд Вейонис на Рождество пожелал латвийцам обрести покой, уверенность и веру, сообщает KasJauns.

«Рождество — это время остановиться и быть вместе со своими близкими. Только будучи рядом, мы можем увидеть и услышать, что важно для людей, которые с нами вместе. Это внимание и поддержка, которую мы можем дарить только будучи вместе», — говорится в его поздравлении.

 

Вейонис заявил, что добрые мысли и дела являются лучшим подарком близким.

 

«Желаю, чтобы у каждого из нас на Рождество получилось найти время остановится, обрести внутренний покой, уверенность в своих силах и веру в хорошее!», — пожелал президент.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (18)
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Forward looking 19:47 24:12:2017

Насколько я понимаю, поздравление Президента адресовано тем, кто это Рождество празднует 24 декабря 2017 года.
Интересно, а на своё рождество 7 января 2018 года тем, кто его празднует, тоже будет поздравление от Президента?

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Latviešu patriots 20:28 24:12:2017

Nesapņo, tas būtu absurds. Latvijai ar pareizticību maz kopīga.

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Latviešu patriots 19:49 24:12:2017

Viedi vārdi, atbalstu 100%

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во дает! 20:03 24:12:2017

Обрести покой желают на похоронах, умершим людям. Значит, латышский президент желает населению Латвии "сыграть в ящик"? Это вполне реально, если НАТО развернет здесь свои ПРО. Один удар ядерного"Калибра" и...вечный покой для всех.

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СМЕРШ 19:57 24:12:2017

Президент пожелал латвийцам обрести покой(c)====>Это ошибка!!====>Президент пожелал латвийцам обрести ВЕЧНЫЙ покой!!!

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ната 20:09 24:12:2017

Спасибо президенту, я уже 3 года этого хочу! Да вот эвтаназию не разрешают в Латвии! Это задание президенту - бесплатная эвтаназия для всех желающих! Думаю, что таких будет много!

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Молодец!!! 20:33 24:12:2017

Это же - CMEPTЬ ЛАТЫШИИ!!! Ай да ПРЕЗИК!!!!!

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10 дюймов 20:08 24:12:2017

это он жену свою поздравил в такой замысловатой форме----"Поддержка, которую мы можем дарить только будучи вместе"-----видимо достучаться до жены не может, видимо не общается с ним.

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kkk 20:16 24:12:2017

Poshol on nahui , latishskaia svinia!

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123

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

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