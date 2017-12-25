«Рождество — это время остановиться и быть вместе со своими близкими. Только будучи рядом, мы можем увидеть и услышать, что важно для людей, которые с нами вместе. Это внимание и поддержка, которую мы можем дарить только будучи вместе», — говорится в его поздравлении.
Вейонис заявил, что добрые мысли и дела являются лучшим подарком близким.
«Желаю, чтобы у каждого из нас на Рождество получилось найти время остановится, обрести внутренний покой, уверенность в своих силах и веру в хорошее!», — пожелал президент.
Насколько я понимаю, поздравление Президента адресовано тем, кто это Рождество празднует 24 декабря 2017 года.« ответить
Интересно, а на своё рождество 7 января 2018 года тем, кто его празднует, тоже будет поздравление от Президента?
Nesapņo, tas būtu absurds. Latvijai ar pareizticību maz kopīga.« ответить
Viedi vārdi, atbalstu 100%« ответить
Обрести покой желают на похоронах, умершим людям. Значит, латышский президент желает населению Латвии "сыграть в ящик"? Это вполне реально, если НАТО развернет здесь свои ПРО. Один удар ядерного"Калибра" и...вечный покой для всех.« ответить
Президент пожелал латвийцам обрести покой(c)====>Это ошибка!!====>Президент пожелал латвийцам обрести ВЕЧНЫЙ покой!!!« ответить
Спасибо президенту, я уже 3 года этого хочу! Да вот эвтаназию не разрешают в Латвии! Это задание президенту - бесплатная эвтаназия для всех желающих! Думаю, что таких будет много!« ответить
Это же - CMEPTЬ ЛАТЫШИИ!!! Ай да ПРЕЗИК!!!!!« ответить
это он жену свою поздравил в такой замысловатой форме----"Поддержка, которую мы можем дарить только будучи вместе"-----видимо достучаться до жены не может, видимо не общается с ним.« ответить
Poshol on nahui , latishskaia svinia!« ответить