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LETA
Виталий Вавилкин
09:44 31.12.2017
Политика / Правительство

Сегодня президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил закон о финансировании здравоохранения в официальном издании «Латвияс Вестнесис».

Закон был принят Сеймом 14 декабря.

 

Согласно закону, впредь в оплачиваемый государством минимум медицинской помощи, который будут получать все жители Латвии независимо от размера внесенных социальных взносов, войдут неотложная помощь, родовспоможение, услуги семейного врача и предусмотренные для лечения лекарства и медицинские устройства, компенсируемые из госбюджета.

 

Минимум будет включать также услуги здравоохранения для лечения заболеваний, существенно влияющих на показатели здоровья общества или представляющих для него угрозу, включая психические заболевания и туберкулез, а также необходимые для их лечения медикаменты.

 

Для получения полной корзины услуг здравоохранения жители Латвии должны будут иметь обязательное государственное страхование здоровья.

 

Право на него будут иметь те, за кого в соответствии с законом о государственном соцстраховании внесены или должны были быть внесены обязательные взносы соцстрахования, и защищаемые государством лица или жители, сделавшие взносы соцстрахования.

 

Такие группы населения, как дети, сироты, зарегистрированные безработные, доноры органов, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, пенсионеры, бывшие политрепрессированные и участники движения национального сопротивления, будет страховать государство.

 

Взносы соцстрахования для тех, кто не будет застрахован автоматически, в 2018 году составят 1%, в 2019 году — 3%, в 2020 году — 5% минимальной месячной зарплаты.

 

В 2018 году минимальная месячная зарплата составит 430 евро, то есть взнос соцстрахования составит 4,30 евро в месяц.

 

Законопроект предусматривает, что здравоохранению начиная с 2020 года будет выделяться финансирование в размере 4% от внутреннего валового продукта.

LETA / Фото
Комментарии (2)
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fakir 09:53 31:12:2017

Dolboeb,a ne prezident.I ebalo do ushej,kak budto radostj soobwaet.

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ИвАн 09:53 31:12:2017

У нас слишком много (особенно среди мигрантов) халявщиков, которые знают про права, но напрочь забывают об обязанностях.

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (8)

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