А «Единство» хочет выразить Римшевичсу недоверие, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Скандал вокруг президента Банка Латвии Илмара Римшевичса продолжается. И хотя новых фактов в публичном пространстве нет, это вовсе не мешает политикам и чиновникам поддерживать скандал за счет своих публичных умозаключений и призывов.

Так, президент ЛР Раймондс Вейонис после еженедельной встречи с премьером Марисом Кучинскисом призвал правоохранительные органы «продолжить работу, с тем чтобы или доказать, или опровергнуть информацию, которая выдвинута против соответствующих должностных лиц. На расследование не должно оказываться влияние, и оно должно быть завершено по возможности быстрее, ведь этот вопрос связан с репутацией страны и финансовой системы. Ответы должны быть даны максимально быстро».

Времена «троек» прошли

Извините, но максимально быстро у нас все ответы на обвинения давали только «тройки» в печально известные сталинские времена. В нынешних же условиях все–таки правового государства ответы по тяжелым с точки зрения доказывания уголовным делам даются, мягко говоря, очень небыстро. А если быть точными — то через долгие–долгие годы. Особенно если речь идет о высокопоставленных должностных лицах.

Достаточно вспомнить, что судебный процесс в отношении вентспилсского мэра Айвара Лемберга идет уже почти 9 лет, уголовный же процесс длится в общей сложности намного более 10 лет. При этом, как нам всем известно, приговора даже первой по этому делу инстанции — Рижского окружного суда — до сих пор нет.

И трудно поверить, что следствие по подозрению И. Римшевичса в получении взятки завершится «максимально быстро». Отсюда призыв президента можно считать своего рода актом отчаяния. Мол, я вас умоляю, следователи дорогие, не тяните с этим делом!

Разумеется, и сам VIP–подозреваемый готов к долгому процессу. Поэтому и заявил, что не будет торопиться с отставкой. Оно и понятно: в статусе президента Банка Латвии у господина Римшевичса будет больше возможностей себя защитить, чем в роли известного безработного.

Уйди, противный!

Как известно, еще до решения И. Римшевичса в отставку не уходить все руководители страны наперебой призывали его добровольно оставить кресло президента БЛ. Дело ведь в том, напомним, что нынешний закон о банке Латвии не позволяет сейму сместить И. Римшевичса с должности.

Поскольку И. Римшевичс пока уходить не собирается, политики начали изобретать новые формы обращения к президенту БЛ. Глава парламентской фракции «Единство» Хосам Абу Мери, будучи далеким от юриспруденции, тем не менее решил внести свою лепту в законотворчество. Он предложил принять обращение сейма с выражением недоверия Илмару Римшевичсу. Видимо, текст постановления будет начинаться словами «Уйди, противный!».

Нравится нам или нет, но И. Римшевичс является чиновником евросоюзовского уровня, он член Совета Европейского центрального банка и в любом случае свое снятие с должности — даже после внесения поправок в закон — сможет обжаловать в ЕЦБ и в суде ЕС. Самым разумным в этой ситуации было бы на время оставить эту тему и дождаться результатов расследования. Тем более что следователь KNAB уже принял меру пресечения И. Римшевичсу в виде запрета на выезд из страны и запрета исполнять обязанности президента БЛ. Таким образом, уже сегодня И. Римшевичс только де–юре числится главой центробанка, но реальных полномочий лишен.

Кто напал на Латвию?

Между тем и другие действующие лица и ведомства пытаются сказать свое веское слово в этом скандале. Минобороны, например, во вторник вечером разразилось сенсационным заявлением о том, что «велика вероятность организованной извне широкомасштабной информационной атаки на Латвию». Минобороны предупредило: «С высокой долей вероятности можно предположить, что последует продолжение информационной атаки с целью извне повлиять на внутреннюю политику Латвии и предстоящие в октябре этого года выборы сейма». Вот она, гибридная война, вот она, рука Москвы! И хотя Россия в заявлении минобороны конкретно не названа в числе организаторов или участников этой информационной атаки на Латвию, но очевидно, на кого наше военное ведомство намекает. Вряд ли же на Гондурас или Заир.

Да, разобраться во всей этой заваренной в последние дни каше крайне непросто. Ну что поделаешь! Простым латвийцам остается только взять попкорн и сесть у экранов телевизора. Ведь, как выразился министр экономики Арвилс Ашераденс, сейчас мы смотрим только начало многосерийного фильма. Вопрос только в том, сколько серий запланировали неизвестные режиссеры и сценаристы.

Абик ЭЛКИН.

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Цитаты

«США многие годы сотрудничают с Латвией в борьбе с коррупцией, отмыванием денег и другими угрозами международной безопасности. США продолжат оказывать помощь правительству Латвии, Комиссии рынка финансов и капитала и правоохранительным органам в их усилиях, направленных на обеспечение стабильного и хорошо регулируемого финансового сектора».

Хизер Нойерт, пресс–секретарь госдепартамента США.

«Это не тема для Кремля и не тема для президента России. Вопрос с задержанием президента Банка Латвии является внутриполитическим делом Латвии, в которое Кремль не хотел бы вмешиваться. Этот инцидент может быть частью срежиссированной информационной кампании против России. Вы и сами являетесь свидетелями того, что по самым неожиданным направлениям в адрес России из разных столиц на самых разных уровнях высказываются самые различные обвинения. Это выглядит как проявления навязчивого поведения, потому что каждый раз эти заявления лишены, скажем так, чувства меры и чувства реальности».

Дмитрий Песков, пресс–секретарь президента РФ.