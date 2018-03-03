«Предпочел бы, чтобы МОК не восстанавливал Россию так рано, потому что это дало бы время мне и WADA постараться восстановить в правах РУСАДА. Но это решение МОК.
Все еще остаются два пункта для признания РУСАДА соответствующим нашему кодексу. Первое – Россия должна признать выводы Ричарда Макларена и Самуэля Шмида о систематических манипуляциях с допингом в стране. Просто уже признать это. Второе – дать нам допуск в Московскую антидопинговую лабораторию. Мы даже соглашались на сотрудничество с их следственным комитетом в этом вопросе.
Нет никаких причин для них, по моему мнению, не завершать наконец-то этот сложный процесс. Но в этом плане, думаю, как раз бы помогло дальнейшее отстранение ОКР», – рассказал Риди Inside The Games.
проплаченная госдепом крыса недовольна----слишком быстро отобрали амбар с зерном.« ответить
Россиян вообще надо отстранить от международных соревнований. Спортсмены не видят смысла соревноваться с ними. Проще дать сразу им все комплекты наград, а самим уже затем спокойно соревноваться.« ответить
И ладно эта Сергеева съела что-то случайно, но этот дeбил со шваброй жрал мельдоний специально, зная, что за это он получит бaн.« ответить
и ничего не доказали! не надо пи3деть« ответить
Да ладно, расеянцев оставить без присмотра, они опять таблеток бодрости нажрутся. Их поймают и пойдёт снова стон по русской земле - Ой, бядаа, ой русофобы проклятые, ой враги! И пинком их под сраку из большого спорта.« ответить
Когда всякие Ссани и Паутины так возбуждены, значит Россия на верном пути.« ответить