Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди прокомментировал решение МОК восстановить Олимпийский комитет России в правах.

«Предпочел бы, чтобы МОК не восстанавливал Россию так рано, потому что это дало бы время мне и WADA постараться восстановить в правах РУСАДА. Но это решение МОК.

Все еще остаются два пункта для признания РУСАДА соответствующим нашему кодексу. Первое – Россия должна признать выводы Ричарда Макларена и Самуэля Шмида о систематических манипуляциях с допингом в стране. Просто уже признать это. Второе – дать нам допуск в Московскую антидопинговую лабораторию. Мы даже соглашались на сотрудничество с их следственным комитетом в этом вопросе.

Нет никаких причин для них, по моему мнению, не завершать наконец-то этот сложный процесс. Но в этом плане, думаю, как раз бы помогло дальнейшее отстранение ОКР», – рассказал Риди Inside The Games.