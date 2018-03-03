Президент WADA: «Предпочел бы, чтобы МОК не восстанавливал Россию так рано»(6)

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Виталий Вавилкин
10:15 03.03.2018
Спорт

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди прокомментировал решение МОК восстановить Олимпийский комитет России в правах.

«Предпочел бы, чтобы МОК не восстанавливал Россию так рано, потому что это дало бы время мне и WADA постараться восстановить в правах РУСАДА. Но это решение МОК.

 

Все еще остаются два пункта для признания РУСАДА соответствующим нашему кодексу. Первое – Россия должна признать выводы Ричарда Макларена и Самуэля Шмида о систематических манипуляциях с допингом в стране. Просто уже признать это. Второе – дать нам допуск в Московскую антидопинговую лабораторию. Мы даже соглашались на сотрудничество с их следственным комитетом в этом вопросе.

 

Нет никаких причин для них, по моему мнению, не завершать наконец-то этот сложный процесс. Но в этом плане, думаю, как раз бы помогло дальнейшее отстранение ОКР», – рассказал Риди Inside The Games.

championat / Фото
Комментарии (6)
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10 дюймов 10:27 03:03:2018

проплаченная госдепом крыса недовольна----слишком быстро отобрали амбар с зерном.

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Саня 10:31 03:03:2018

Россиян вообще надо отстранить от международных соревнований. Спортсмены не видят смысла соревноваться с ними. Проще дать сразу им все комплекты наград, а самим уже затем спокойно соревноваться.

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Саня 10:43 03:03:2018

И ладно эта Сергеева съела что-то случайно, но этот дeбил со шваброй жрал мельдоний специально, зная, что за это он получит бaн.

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мудазвону сане 10:46 03:03:2018

и ничего не доказали! не надо пи3деть

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П у т и н 10:33 03:03:2018

Да ладно, расеянцев оставить без присмотра, они опять таблеток бодрости нажрутся. Их поймают и пойдёт снова стон по русской земле - Ой, бядаа, ой русофобы проклятые, ой враги! И пинком их под сраку из большого спорта.

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Это здорово 10:38 03:03:2018

Когда всякие Ссани и Паутины так возбуждены, значит Россия на верном пути.

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (2)

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