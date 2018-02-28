Руководить Банком Латвии можно будет не более 10 лет, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Скандал вокруг Илмара Римшевичса на фоне грядущих выборов заставил политиков преодолеть страх и замахнуться на чиновников евросоюзного масштаба. Комиссия парламента по бюджету и финансам поддержала поправки в Закон о Банке Латвии, которые серьезно урезают права президента Банка Латвии и членов совета этого независимого учреждения.

А именно: поправки отменяют возможность занимать пост президента БЛ неограниченное количество времени — хоть пять сроков подряд. Согласно поправкам, впредь президента БЛ будут назначать на 5 лет, а не на 6, как было до сих пор. Кроме того, один человек не сможет занимать этот пост более двух сроков подряд, то есть в кресле президента БЛ можно будет сидеть максимум 10 лет.

Также президента БЛ, равно как и членов совета, можно будет временно отстранять от должности в случае, если эти должностные лица подозреваются в совершении уголовных преступлений и в отношении них начаты процессуальные действия.

Впрочем, не стоит забывать, что руководящие должностные лица Банка Латвии одновременно являются и еврочиновниками — в частности, президент БЛ входит в состав Совета Европейского центробанка. Поэтому сейму еще нужно будет отослать свои поправка на экспертизу ЕЦБ. Если ЕЦБ с этими поправками не согласится, то вся смелость депутатов внезапно пропадет.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.