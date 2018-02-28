Скандал вокруг Илмара Римшевичса на фоне грядущих выборов заставил политиков преодолеть страх и замахнуться на чиновников евросоюзного масштаба. Комиссия парламента по бюджету и финансам поддержала поправки в Закон о Банке Латвии, которые серьезно урезают права президента Банка Латвии и членов совета этого независимого учреждения.
А именно: поправки отменяют возможность занимать пост президента БЛ неограниченное количество времени — хоть пять сроков подряд. Согласно поправкам, впредь президента БЛ будут назначать на 5 лет, а не на 6, как было до сих пор. Кроме того, один человек не сможет занимать этот пост более двух сроков подряд, то есть в кресле президента БЛ можно будет сидеть максимум 10 лет.
Также президента БЛ, равно как и членов совета, можно будет временно отстранять от должности в случае, если эти должностные лица подозреваются в совершении уголовных преступлений и в отношении них начаты процессуальные действия.
Впрочем, не стоит забывать, что руководящие должностные лица Банка Латвии одновременно являются и еврочиновниками — в частности, президент БЛ входит в состав Совета Европейского центробанка. Поэтому сейму еще нужно будет отослать свои поправка на экспертизу ЕЦБ. Если ЕЦБ с этими поправками не согласится, то вся смелость депутатов внезапно пропадет.
Эдуард ЭЛЬДАРОВ.
НУУУ ФСЁ....ТЕПЕРЬ УЖ ЛАТЫШИ ВОРОВАТЬ ТОЧНО НЕ БУДУТ...« ответить
А ответственность введут ,? Или воруйте господа , если поймают , то отставка на крайний случай. Как в Китае или северной Корее нужно« ответить