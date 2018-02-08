Грибаускайте бьет тревогу, Вейонис сохраняет спокойствие, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Российские ракетные комплексы «Искандер», способные нейтрализовать американские системы ПРО, прибыли в Калининградскую область для постановки на постоянное боевое дежурство. В странах Балтии к этой новости отнеслись по–разному.

Вильнюс: пол–Европы под прицелом

Тревогу подняли в Литве. Президент Литвы Даля Грибаускайте объявила, что в понедельник в Калининград доставлены оперативно–тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер».

«Как раз сейчас, в этот полдень, сегодня в Калининграде дислоцируются ракеты «Искандер», — сказала глава литовского государства, добавив, что ракеты прибыли «для постоянного нахождения.

По мнению Грибаускайте, это означает угрозу не только Литве, «но и половине государств Европы».

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис добавил: раньше эти российские ракеты доставлялись сюда только на время — на учения, однако «на этот раз ситуация иная — это размещение на постоянной основе”.

Источник этой информации литовские политики не указали.

Москва: да, было дело

В России тем временем не стали опровергать сообщение из Вильнюса. «Разместили, да, — подтвердил глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов. — Размещение иностранной военной инфраструктуры автоматически попадает в перечень (целей) по первоочередному уничтожению», — добавил Шаманов.

Конкретные адреса военной инфраструктуры Шамнов не назвал, но, очевидно, в этот перечень входит военная база НАТО в латвийском Адажи.

Кроме того, газете “Взгляд” Владимир Шаманов сообщил: «Мы предупреждали НАТО, что в случае целесообразности размещения ракет в Калининграде мы их разместим. В соответствии с договоренностями мы ничего не скрывали».

Что до того, как Грибаускайте смогла узнать точную дату прибытия ракет, Шаманов переадресовал этот вопрос «специальным ведомствам».

Отметим, что россияне не делали особого секрета из передислокации «Искандеров».

О возможности разместить в Калининградской области «Искандеры» Россия предупреждала с 2008 года.

А конце января этого года командир 152–я гвардейской ракетной бригады, расквартированной в Черняховске, Анатолий Городецкий публично докладывал министру обороны РФ Сергею Шойгу о завершении строительства парковой зоны для «Искандеров». После этого прибытие ракет стало вопросом времени.

Рига: у страха глаза велики

То, что стало сенсационной новостью для литовских властей, в Латвии давно знали.

Президент Латвии Раймонд Вейонис заявил о том, что информация о возможном размещении в Калининграде российских ракет «Искандер» специалистам была известна давно. Об этом он заявил в эфире передачи ЛТВ «Утренняя панорама».

«В первую очередь, ракеты «Искандер» в этом месте — это никакая не новость. И отраслевые специалисты имели доступ к информации такого рода довольно давно, — сказал президент. — И поэтому в целом мы говорим о том, что в регионе Балтийских стран и в Польше надо проводить мероприятия по усилению безопасности. И это в последние годы делалось. В мире идет гонка вооружения. И мы это видим: вооружается Россия, США говорят о намного большем вооружении, Северная Корея со своими ядерными ракетами. И эта тенденция проявляется».

Своего президента поддержали и посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

По словам посла, в размещении ракет «Искандер» в Калининградской области нет ничего нового. Версию о том, что Россия таким образом осложняет прибытие сил НАТО в Балтийский регион, Риекстиньш оценил как «упрощенную интерпретацию». По его словам, у НАТО есть различные возможности в случае кризиса оказать поддержку на любой свой территории.

Также, по мнению Риекстиньша, местное население должно усвоить, что Латвия уже сейчас находится в зоне досягаемости аналогичных российских ракет.

«Я не сказал бы, что в настоящий момент мы чувствуем военную угрозу со стороны России. Думаю, что оборона и политика сдерживания НАТО несколько лет очень успешно работали и продолжат работать», — сказал посол.

Виктор СИНИЦКИЙ.

Далеко ли до Риги?

Из открытых данных известно точное место, куда будут направлены прибывшие в Калининградскую область «Искандеры», — это 152–я гвардейская ракетная Брестско–Варшавская ордена Ленина Краснознаменная ордена Кутузова бригада в Черняховске. Расстояние от Черняховска до Риги по прямой составляет 294 км. Ракеты «Искандер» могут достигать цели на удалении от 50 до 500 км.

Песков успокоил как смог

Пресс–секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о размещении «Искандера» в Калининградской области РФ:

— Я хочу напомнить, что размещение тех или иных вооружений, дислокация тех или иных соединений военных и так далее и тому подобное на российской территории — это исключительно суверенный вопрос российской территории.

Россия никогда никому не угрожала и не угрожает, но, естественно, Россия имеет такое суверенное право. Поэтому вряд ли это должно быть поводом для беспокойства кого–то.

Фото предоставлено Фондом ВАРП, LETA