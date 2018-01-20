Причину смерти вокалистки The Cranberries решили скрыть(2)

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Виталий Вавилкин
19:45 19.01.2018
Lifenews / Знаменитость

Вестминстерский суд в Лондоне не станет опубликовывать причину смерти вокалистки ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риорданн как минимум до апреля. Об этом в пятницу, 19 января, сообщает Rolling Stone.

Суд назначил на 3 апреля специальное слушание, во время которого будет решено, обнародовать ли информацию, касающуюся кончины исполнительницы. Тем не менее ее семье эти данные предоставят заранее.

 

Также стало известно, что артистку похоронят в Ирландии.

Ранее, в декабре 2017-го, друзья солистки The Cranberries Долорес О'Риорданн рассказали, что перед смертью она была в «жуткой депрессии». По словам знакомых, в таком состоянии О'Риорданн пребывала на протяжении последних недель. Она также страдала от боли в спине. Кроме того, 2013-м певица пыталась покончить с собой.

 

О'Риорданн умерла в возрасте 46 лет 15 января. Полиция назвала ее кончину «необъяснимой», но «не подозрительной» — признаков насильственной смерти обнаружено не было.

 

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (2)
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Profile_default
invalid 20:33 19:01:2018

ugadaju s 3 raz-peredoz,peredoz,peredoz....

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Profile_default
Janka 21:48 19:01:2018

ti ugadal s tretjevo raza. pervie dva raza ne ugadal.

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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