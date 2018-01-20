Суд назначил на 3 апреля специальное слушание, во время которого будет решено, обнародовать ли информацию, касающуюся кончины исполнительницы. Тем не менее ее семье эти данные предоставят заранее.
Также стало известно, что артистку похоронят в Ирландии.
Ранее, в декабре 2017-го, друзья солистки The Cranberries Долорес О'Риорданн рассказали, что перед смертью она была в «жуткой депрессии». По словам знакомых, в таком состоянии О'Риорданн пребывала на протяжении последних недель. Она также страдала от боли в спине. Кроме того, 2013-м певица пыталась покончить с собой.
О'Риорданн умерла в возрасте 46 лет 15 января. Полиция назвала ее кончину «необъяснимой», но «не подозрительной» — признаков насильственной смерти обнаружено не было.
ugadaju s 3 raz-peredoz,peredoz,peredoz....« ответить
ti ugadal s tretjevo raza. pervie dva raza ne ugadal.« ответить