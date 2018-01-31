«Придурок» Родченков: Русские — нация лжецов. Стыдно быть русским!(24)

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Анатолий Тарасов
10:10 31.01.2018
Спорт / Олимпиада

Президент РФ Владимир Путин назвал информатора ВАДА Григория Родченкова придурком и преступником.

«Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (в США — ИФ). Послушайте, у человека явно проблемы и с законом — он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией», — сказал Путин на встрече с доверенными лицами в Москве.

 

Кроме того, как подчеркнул президент, «у него были попытки суицида». «Ну, дай ему Бог здоровья, пусть поправится. Ну, это же о чем-то говорит. Это говорит о проблемах, и все основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще», — отметил Путин.

 

Президент напомнил, что этому предшествовала история с мельдонием, который использовался спортсменами из бывшего СССР, но не использовался западниками. «Мельдоний никогда не считался допингом и не является таким. Мельдоний не дает конкурентные преимущества, он просто восстанавливает сердечную мышцу после серьезных нагрузок. Нет, вцепились в этот мельдоний, потому уже не знали, что с этим делать», — отметил Путин.

 

Родченков стал информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое расследует применение допинга в российском спорте. Предполагается, что в допинговых схемах участвовало российское государство на уровне профильного министерства и спецслужб. В результате сборная России была отстранена от Игр-2018 в Пхенчхане, а российским спортсменам разрешили выступать в ОИ лишь под нейтральным флагом.

 

Российские власти неоднократно отвергали обвинения в создании системы допинга.

 

Против Родченкова возбуждено несколько уголовных дел.

 

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков заявил, что стыдится своей национальности, и назвал Россию страной «без морали и стыда».

 

«Мне совсем не стыдно. Я рассказал всю правду, которая так важна для мирового спорта. Успех в Сочи сделал Путина еще агрессивнее. Россия – страна без морали и стыда. А мне стыдно, что я русский», – рассказал Родченков немецкому изданию DLF, передает Sports.ru.

 

По его словам, менталитет россиян за несколько лет не изменился. «Менталитет у русских остался тем же. Менталитет обмана, лжи и отрицания. Только МОК, IAAF и другие говорят, что «сейчас в России многое изменилось и теперь это самая чистая нация». Это все просто пропаганда, потому что эти спортивные чиновники боятся потерять свои места из-за допинг-скандала», – заявил Родченков.

 

Информатор ВАДА выразил сожаление тем, что российские спортсмены «до сих пор не наказаны». По его мнению, атлеты не говорят «правду», потому что у них остались призовые, машины и квартиры.

 

Родченков также подчеркнул, что во времена Сочи-2014 он был другим человеком, а с тех пор ему пришлось пережить смерть друга, убийство Бориса Немцова и конфликт на Украине.

Взгляд / Фото
Комментарии (24)
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смерш 10:20 31:01:2018

кто стыдится того, что он русский - пусть убьется башкой об стенку.

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CCCP 10:30 31:01:2018

Об стену больно. Отравись Гриша, ты же знаешь где достать цанистый калий, у любого ювелира!

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Чистый олимпиец. 10:33 31:01:2018

Не делай это сам! Дай свой адрес и мы тебе поможем! Обещаем что больно не будет!
Олимпийская Сборная России.

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Насмешил 11:08 31:01:2018

Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (в США — ИФ). Послушайте, у человека явно проблемы и с законом — он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить
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Вова, так принимали российские спортсмены допинг, или нет..:)))))))))))

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Он 11:45 31:01:2018

скот не русский!

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скорбим 13:32 31:01:2018

родченков получил медаль конгресса и тридцать сребрянников посмертно.

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точно так 10:27 31:01:2018

латыши - племя лжецов, стыдно быть латышом!

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ин-на 11:32 31:01:2018

ну, что вы?! стыдно быть не латышом, а подпиндосовской шавкой

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l 10:31 31:01:2018

питарасов - лжец! стыдно быть питарасовым!

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На вертолёте... 10:32 31:01:2018

Свихнулся чудачок на буквв "М".

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ин-на 10:36 31:01:2018

стыдно быть пиндосом, и все это прекрасно знают

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1234

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству 