Президент РФ Владимир Путин назвал информатора ВАДА Григория Родченкова придурком и преступником.

«Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (в США — ИФ). Послушайте, у человека явно проблемы и с законом — он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией», — сказал Путин на встрече с доверенными лицами в Москве.

Кроме того, как подчеркнул президент, «у него были попытки суицида». «Ну, дай ему Бог здоровья, пусть поправится. Ну, это же о чем-то говорит. Это говорит о проблемах, и все основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще», — отметил Путин.

Президент напомнил, что этому предшествовала история с мельдонием, который использовался спортсменами из бывшего СССР, но не использовался западниками. «Мельдоний никогда не считался допингом и не является таким. Мельдоний не дает конкурентные преимущества, он просто восстанавливает сердечную мышцу после серьезных нагрузок. Нет, вцепились в этот мельдоний, потому уже не знали, что с этим делать», — отметил Путин.

Родченков стал информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое расследует применение допинга в российском спорте. Предполагается, что в допинговых схемах участвовало российское государство на уровне профильного министерства и спецслужб. В результате сборная России была отстранена от Игр-2018 в Пхенчхане, а российским спортсменам разрешили выступать в ОИ лишь под нейтральным флагом.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения в создании системы допинга.

Против Родченкова возбуждено несколько уголовных дел.

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков заявил, что стыдится своей национальности, и назвал Россию страной «без морали и стыда».

«Мне совсем не стыдно. Я рассказал всю правду, которая так важна для мирового спорта. Успех в Сочи сделал Путина еще агрессивнее. Россия – страна без морали и стыда. А мне стыдно, что я русский», – рассказал Родченков немецкому изданию DLF, передает Sports.ru.

По его словам, менталитет россиян за несколько лет не изменился. «Менталитет у русских остался тем же. Менталитет обмана, лжи и отрицания. Только МОК, IAAF и другие говорят, что «сейчас в России многое изменилось и теперь это самая чистая нация». Это все просто пропаганда, потому что эти спортивные чиновники боятся потерять свои места из-за допинг-скандала», – заявил Родченков.

Информатор ВАДА выразил сожаление тем, что российские спортсмены «до сих пор не наказаны». По его мнению, атлеты не говорят «правду», потому что у них остались призовые, машины и квартиры.

Родченков также подчеркнул, что во времена Сочи-2014 он был другим человеком, а с тех пор ему пришлось пережить смерть друга, убийство Бориса Немцова и конфликт на Украине.