Прихожане одной из церквей в американском Ньюфаундленде пришли в среду, 28 февраля, на службу с оружием. Об этом сообщает агентство Associated Press в своем Twitter.

Некоторые верующие, как и некоторые священнослужители, сжимали в руках автоматические винтовки. На некоторых были короны, сделанные из пуль.

Мероприятие в церкви вынудило соседнюю школу отменить в течение дня все занятия.