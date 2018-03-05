Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием(6)

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Герман Бергер
22:45 04.03.2018
Lifenews / Люди

Прихожане одной из церквей в американском Ньюфаундленде пришли в среду, 28 февраля, на службу с оружием. Об этом сообщает агентство Associated Press в своем Twitter.

Некоторые верующие, как и некоторые священнослужители, сжимали в руках автоматические винтовки. На некоторых были короны, сделанные из пуль.

 

Мероприятие в церкви вынудило соседнюю школу отменить в течение дня все занятия.

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (6)
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Latviešu patriots 23:35 04:03:2018

Nu un kas te tik sevišķs? Es personīgi būtu ļoti apmierināts, ja pie mums Latvijā ieroči būtu tik pat izplatīti kā ASV!

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Suka San 23:58 04:03:2018

愛国者は馬鹿だ！

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Latviešu patriots 00:23 05:03:2018

SukaSanam. Tev arī ar to pašu pa to pašu vietu!

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Низззя! 07:20 05:03:2018

В Латвии в последние годы резко возросло количество психически нездоровых людей.

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ASV kolonija patriotam 07:23 05:03:2018

Ты был бы уже давно холодный, придурок .

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Patriotsos, расслабься. 07:36 05:03:2018

Тебе психиатр справку не даст.

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (10)

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