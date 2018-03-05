Некоторые верующие, как и некоторые священнослужители, сжимали в руках автоматические винтовки. На некоторых были короны, сделанные из пуль.
Мероприятие в церкви вынудило соседнюю школу отменить в течение дня все занятия.
Прихожане одной из церквей в американском Ньюфаундленде пришли в среду, 28 февраля, на службу с оружием. Об этом сообщает агентство Associated Press в своем Twitter.
Некоторые верующие, как и некоторые священнослужители, сжимали в руках автоматические винтовки. На некоторых были короны, сделанные из пуль.
Мероприятие в церкви вынудило соседнюю школу отменить в течение дня все занятия.
Nu un kas te tik sevišķs? Es personīgi būtu ļoti apmierināts, ja pie mums Latvijā ieroči būtu tik pat izplatīti kā ASV!« ответить
愛国者は馬鹿だ！« ответить
SukaSanam. Tev arī ar to pašu pa to pašu vietu!« ответить
В Латвии в последние годы резко возросло количество психически нездоровых людей.« ответить
Ты был бы уже давно холодный, придурок .« ответить
Тебе психиатр справку не даст.« ответить