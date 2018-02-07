Как «СЕГОДНЯ» и предполагала, комиссия Международного олимпийского комитета под руководством главы Независимой организации антидопингового тестирования Валери Фурнейрон отказала 15 россиянам из числа 28 спортсменов, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом, в приглашении для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане

В опубликованном в понедельник, 5 февраля, пресс–релизе организации говорится о 13 спортсменах и двух тренерах.

Еще на прошлой неделе Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в МОК с просьбой направить индивидуальные приглашения для участия в Играх–2018 скелетонистам Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой, лыжникам Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой, конькобежцам Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артему Кузнецову, саночнице Татьяне Ивановой, а также тренерам Альберту Демченко (санный спорт) и Сергею Чудинову (скелетон). Но теперь понятно, что в Южной Корее их не будет.

«Решение было принято на основаниях рекомендаций комиссии по рассмотрению заявок. После подробного анализа, проведенного комиссией, ее члены отметили наличие дополнительных элементов и доказательств, которые комиссия МОК под руководством Дениса Освальда не могла рассмотреть, поскольку не имела доступа к данным. Дополнительная информация включала данные управленческой системы московской антидопинговой лаборатории (LIMS), следы запрещенных веществ, доказательства манипуляций и др. Кроме того, комиссия согласилась, что решение CAS не сняло подозрений в допинге, не предоставив комиссии достаточную уверенность в том, что данные 13 спортсменов могут считаться чистыми», — говорится в заявлении МОК.

Российские спортсмены такое решение назвали ожидаемым. Так, олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков не удивлен решением МОК не предоставлять ему приглашение на Олимпийские игры в Пхенчхане, несмотря на оправдательный вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Это было ожидаемо, они говорили так, да и все к этому шло. Дальше будем судиться и через суды доказывать свою правоту. Сложа руки точно сидеть не будем», — заверил Третьяков.

Тренер российских конькобежек Павел Абраткевич также заявил, что неожиданностью данное решение МОК не стало: «Мы уже и не ждали другого решения, в принципе. CAS удовлетворил апелляции, это было большой радостью для всех нас. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимали, что МОК не допустит ребят. Так как по тем же критериям ранее не были допущены те, кто вообще никакого отношения не имел к Олимпиаде в Сочи, те, кто на тот момент был юниором».

Призер чемпионата Европы и этапов Кубка мира конькобежец Александр Румянцев отметил, что вызывает удивление тот факт, что МОК вообще оспаривает решение CAS: «Нас оболгали и даже не извинились. Я считаю, что нужно продолжать дальше в судах отстаивать свое честное имя. Я был готов прилететь на Игры в любой момент, даже несмотря на то, что моя дистанция совсем скоро. Прыгнул бы в последний самолет, вышел на старт и все бы доказал».

Как сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, «война только начинается, и мы используем все возможные средства, чтобы защитить честь наших ребят».

Знаменосец–волонтер

Флаг Международного олимпийского комитета (МОК), под которым команда олимпийских атлетов из России 9 февраля пройдет на церемонии открытия Игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, понесет назначенный оргкомитетом соревнований волонтер. Об этом сообщил руководитель делегации олимпийских спортсменов из России Станислав Поздняков.

«Олимпийский флаг, под которым на церемонии открытия выйдет команда олимпийских атлетов из России, будет нести волонтер, назначенный оргкомитетом Игр», — заявил он. Таким образом, впервые в российской и советской истории эту миссию будет выполнять не спортсмен.

Ранее отечественные спортсмены выступали под олимпийским флагом на двух Играх — летних в Барселоне 1992 года и зимних того же года в Альбервилле. Это произошло из–за распада СССР, и в те команды входили атлеты из бывших советских республик, кроме Прибалтики. Знаменосцами тогда были борец Александр Карелин и биатлонист Валерий Медведцев. Напомним, что российские спортсмены не смогут выступить на Играх–2018 под национальным флагом из–за обвинений в допинговых махинациях четырехлетней давности. МОК оставил возможность поехать в Южную Корею отобранным 168 спортсменам, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом и в статусе Olympic athlete from Russia (OAR).

Владимир ИВАНОВ.