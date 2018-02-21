Принц Дании Николай дебютировал на Неделе моды в Лондоне(1)

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Люблю!
17:50 21.02.2018
Люблю! / Люди

Все внимание на прошедшей Неделе моды в Лондоне было приковано к последнему показу Burberry под руководством Кристофера Бейли. Теперь уже бывший креативный директор модного Дома не был бы известным хэдлайнером, если бы не приготовил для гостей его шоу несколько сюрпризов. Одним из таких стало появление на подиуме принца Дании — Николая.

В симпатичном молодом человеке, продемонстрировавшем тренч и клетчатую рубашку из новой коллекции, журналисты не сразу узнали члена королевской семьи и одного из самых завидных женихов мира. Официальное подтверждение его присутствия появилось только сейчас.

 

 

Как прокомментировали новость родители Николая — принц Йоаким и графиня Александра, — они поддерживают начинание сына и не стали отговаривать его от выхода на подиум даже тогда, когда всего за четыре дня до шоу стало известно о смерти его дедушки — принца Хенрика.

 

Будет ли еще участвовать в модных шоу 18-летний молодой человек — покажет время. Но принц Датский Николай является только седьмым в очереди на трон, поэтому его будущее не сковано строгими рамками дворцового этикета.

 

 

 

Elle / Фото
Комментарии (1)
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Latviešu patriots 18:18 21:02:2018

Un kāpēc princis nevarētu būt modelis? Manuprāt viss normāli!

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Инна Авина
21.02.2018

О любви 

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