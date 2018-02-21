В симпатичном молодом человеке, продемонстрировавшем тренч и клетчатую рубашку из новой коллекции, журналисты не сразу узнали члена королевской семьи и одного из самых завидных женихов мира. Официальное подтверждение его присутствия появилось только сейчас.
Как прокомментировали новость родители Николая — принц Йоаким и графиня Александра, — они поддерживают начинание сына и не стали отговаривать его от выхода на подиум даже тогда, когда всего за четыре дня до шоу стало известно о смерти его дедушки — принца Хенрика.
Будет ли еще участвовать в модных шоу 18-летний молодой человек — покажет время. Но принц Датский Николай является только седьмым в очереди на трон, поэтому его будущее не сковано строгими рамками дворцового этикета.
Un kāpēc princis nevarētu būt modelis? Manuprāt viss normāli!« ответить