Балтийское море начало “съедать” прибрежные зоны Курземе. Из-за сильных дождей, ветра, эрозий и волн страна лишается своих исторических объектов.

Один за другим в море пропали исторические фрагменты лиепайской артиллерийской крепости. Ситуация особо ухудшилась в последнее время. Специалисты же признают, что бороться с природой попросту невозможно, пишет skaties.lv.

По их словам, такие оползни являются обычным явлением. Побережье Балтийского моря теряет, как минимум, четыре метра каждый год. Наибольшая эрозия обычно наблюдается во время сильных штормов, но на сей раз стихия за короткое время забрала у Латвии 10 метров земли.

Обрушившийся Северный форт в Лиепае пока единственное, что защищает берег. Однако вода будет подниматься и впредь.За последние 40 лет море поглотило около 200 метров пляжа, создавая риски, что морская вода дойдет и до очистных сооружений “Liepājas ūdens”.

Морская вода уже сочится через оградительные камни. Поэтому в настоящее время разрабатывается проект по строительству дополнительных полукилометровых укреплений.