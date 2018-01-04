Природа против Латвии: море “поглотило” исторический форт в Лиепае(1)

Лента новостей
Задержанному в Риге журналисту из России аннулируют Шенгенскую визу Успенский, Новиков и море Болеем по–новому «Динамо» (Рига) — «Нефтехимик»: новый год в КХЛ рижане начинают с победы Мой муж — бисексуал. Что делать? Природа против Латвии: море “поглотило” исторический форт в Лиепае Когда печень сидит в печёнках Крик о помощи: пострадавшему при пожаре в Елгаве врачу необходима кровь Латвийцам обещают подорожание продуктов в 2018 году
Eще в разделе
Мой муж — бисексуал. Что делать? Голливудская актриса Эллен Пейдж вышла замуж за свою подругу Горькая правда об известном бездомном, “спасавшем” жертв теракта в Манчестере В Дании украли бутылку рижской водки за 1,3 мин долларов Блондинок назвали более привлекательными
Виталий Вавилкин
21:40 04.01.2018
Lifenews / Интересно

Балтийское море начало “съедать” прибрежные зоны Курземе. Из-за сильных дождей, ветра, эрозий и волн страна лишается своих исторических объектов.

Один за другим в море пропали исторические фрагменты лиепайской артиллерийской крепости. Ситуация особо ухудшилась в последнее время. Специалисты же признают, что бороться с природой попросту невозможно, пишет skaties.lv.

 

По их словам, такие оползни являются обычным явлением. Побережье Балтийского моря теряет, как минимум, четыре метра каждый год. Наибольшая эрозия обычно наблюдается во время сильных штормов, но на сей раз стихия за короткое время забрала у Латвии 10 метров земли.

 

Обрушившийся Северный форт в Лиепае пока единственное, что защищает берег. Однако вода будет подниматься и впредь.За последние 40 лет море поглотило около 200 метров пляжа, создавая риски, что морская вода дойдет и до очистных сооружений “Liepājas ūdens”.

 

Морская вода уже сочится через оградительные камни. Поэтому в настоящее время разрабатывается проект по строительству дополнительных полукилометровых укреплений.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
надо писать Улдису, а не здесь 21:45 04:01:2018

Пусть ищит еврофонды, заказывает земснаряд и засыпает пляжи песком. Это надо делать ежигодно в межсезонье. К Юрмале это тоже относится...

« ответить

Мнение
Sergey_resize-col15
газета Сегодня
04.01.2018

Памяти матроса Железнякова (5)