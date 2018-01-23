Латвия — одна из самых ксенофобски настроенных стран мира. Это выяснилось в ходе международного опроса, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Нелюбовь

Социологическая служба Гэллапа сделала большую работу — опросила население 138 стран мира на предмет их отношения к мигрантам. Оценку толерантности населения к чужакам социологи проводили по девятибалльной шкале. Латвия набрала 2,04 балла и оказалась седьмой самой негостеприимной страной мира.

Еще больше, чем у нас, приезжих не любят только в Израиле (1,87), Словакии (1,83), Сербии (1,80), Венгрии (1,69), Черногории (1,63) и оказавшейся на последнем месте по желанию видеть у себя в стране «понаехавших» Македонии (1,47).

Не сильно гостеприимней Латвии оказались также люди в Хорватии (2,39), Эстонии (2,37) и Чехии (2,26).

Нелюбовь жителей Балканских стран к мигрантам легко объяснима: именно они встали на пути той знаменитой волны переселенцев в 2015 году, которую называли «концом Европы». Сербы, венгры, македонцы насмотрелись тогда всякого, их понять можно.

Экспортеры мигрантов

Отрицательное же отношение к мигрантам со стороны прибалтов со стороны выглядит довольно иррациональным. И перенаселения в этих государствах вроде как не замечено, скорее наоборот, — страны пустеют, и сами коренные жители Латвии и Эстонии на протяжении всего последнего столетия и до нынешнего времени являются прилежными поставщиками мигрантов.

Начиная с 2000 года из Латвии на постоянное место жительства в другие страны мира в год выезжает в среднем 20–30 тыс. человек. Пик пришелся на кризисные 2009 и 2010 годы, когда в поисках лучшей жизни Латвийскую Республику покинули 38 и 39 тысяч человек соответственно. Наименьший уровень эмиграции отмечен в ЛР в 2002–м (15 837 человек), в 2003–м (15 647) и 2007–м годах (15 463). В 2016–м из страны уехало тоже совсем немало людей — 20 574.

При всем при этом число мигрантов, которые находятся сейчас в Латвии, крайне невелико. По европейским меркам их здесь практически нет. Когда в Риге оказываются путешественники из Франции, Германии, Великобритании, они с удивлением оглядываются вокруг — такого однородного расового состава населения в цивилизованных государствах мира встретишь нечасто.

За наших не стыдно

Самыми же приветливыми в мире, по результатам исследования социологов из службы Гэллапа, оказались жители Исландии (8,26 балла), Новой Зеландии (8,25), Руанды (8,16), Сьерра–Леоне (8,05), Мали (8,03), Австралии (7,98), Швеции (7,92), Нигерии (7,76), Буркина–Фасо (7,74) и Ирландии ( 7,74).

Здесь все понятно. В Исландии почти все мигранты — европейцы (кстати, 700 латвийцев, живущих на острове, составляют пятую самую большую группу мигрантов). Новая Зеландия и Австралия и так почти целиком состоят из недавних переселенцев, а вышеуказанные страны Африки привыкли принимать своих соплеменников, бегущих от бесконечных гражданских войн в этом регионе мира.

Относительно Швеции, однако, есть сомнения в искренности жителей этого государства, ставшего во время последнего наплыва мигрантов одной из основных целей для переселенцев.

Ну а что касается Ирландии, то просто радостно, что многочисленные поляки, литовцы и латыши, в большом количестве осевшие на третьем по величине острове Европы, ведут себя настолько хорошо, что заслужили такую приязнь со стороны аборигенов.

Григорий АНТОНОВ.