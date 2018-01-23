Нелюбовь
Социологическая служба Гэллапа сделала большую работу — опросила население 138 стран мира на предмет их отношения к мигрантам. Оценку толерантности населения к чужакам социологи проводили по девятибалльной шкале. Латвия набрала 2,04 балла и оказалась седьмой самой негостеприимной страной мира.
Еще больше, чем у нас, приезжих не любят только в Израиле (1,87), Словакии (1,83), Сербии (1,80), Венгрии (1,69), Черногории (1,63) и оказавшейся на последнем месте по желанию видеть у себя в стране «понаехавших» Македонии (1,47).
Не сильно гостеприимней Латвии оказались также люди в Хорватии (2,39), Эстонии (2,37) и Чехии (2,26).
Нелюбовь жителей Балканских стран к мигрантам легко объяснима: именно они встали на пути той знаменитой волны переселенцев в 2015 году, которую называли «концом Европы». Сербы, венгры, македонцы насмотрелись тогда всякого, их понять можно.
Экспортеры мигрантов
Отрицательное же отношение к мигрантам со стороны прибалтов со стороны выглядит довольно иррациональным. И перенаселения в этих государствах вроде как не замечено, скорее наоборот, — страны пустеют, и сами коренные жители Латвии и Эстонии на протяжении всего последнего столетия и до нынешнего времени являются прилежными поставщиками мигрантов.
Начиная с 2000 года из Латвии на постоянное место жительства в другие страны мира в год выезжает в среднем 20–30 тыс. человек. Пик пришелся на кризисные 2009 и 2010 годы, когда в поисках лучшей жизни Латвийскую Республику покинули 38 и 39 тысяч человек соответственно. Наименьший уровень эмиграции отмечен в ЛР в 2002–м (15 837 человек), в 2003–м (15 647) и 2007–м годах (15 463). В 2016–м из страны уехало тоже совсем немало людей — 20 574.
При всем при этом число мигрантов, которые находятся сейчас в Латвии, крайне невелико. По европейским меркам их здесь практически нет. Когда в Риге оказываются путешественники из Франции, Германии, Великобритании, они с удивлением оглядываются вокруг — такого однородного расового состава населения в цивилизованных государствах мира встретишь нечасто.
За наших не стыдно
Самыми же приветливыми в мире, по результатам исследования социологов из службы Гэллапа, оказались жители Исландии (8,26 балла), Новой Зеландии (8,25), Руанды (8,16), Сьерра–Леоне (8,05), Мали (8,03), Австралии (7,98), Швеции (7,92), Нигерии (7,76), Буркина–Фасо (7,74) и Ирландии ( 7,74).
Здесь все понятно. В Исландии почти все мигранты — европейцы (кстати, 700 латвийцев, живущих на острове, составляют пятую самую большую группу мигрантов). Новая Зеландия и Австралия и так почти целиком состоят из недавних переселенцев, а вышеуказанные страны Африки привыкли принимать своих соплеменников, бегущих от бесконечных гражданских войн в этом регионе мира.
Относительно Швеции, однако, есть сомнения в искренности жителей этого государства, ставшего во время последнего наплыва мигрантов одной из основных целей для переселенцев.
Ну а что касается Ирландии, то просто радостно, что многочисленные поляки, литовцы и латыши, в большом количестве осевшие на третьем по величине острове Европы, ведут себя настолько хорошо, что заслужили такую приязнь со стороны аборигенов.
Григорий АНТОНОВ.
Нигде не любят животный мир россии..и тем более в прибалтике..да и за что их уважать..« ответить
Ну ты дебил. В каждом комментарии только про Россию, к месту и не к месту. Если так любишь Россию, так и поезжай туда жить, там тебе лучше будет гавкать.« ответить
Этот глист варзилов-дебилов, как напьётся, то превращается в быдло- ваню.« ответить
Neredzu vajadzību mīlēt nelojālus iebraucējus.« ответить
Значится,как британцы на лтвийцев наезжают-это гады,а когда аборигены этой колонии у себя никого,кроме хозяйских солдат видеть не хотят,это нормально?« ответить
Normāli ir, ja valsti ierodas vēlamas personas. NATO un ASV karavīri ir mūsu sabiedrotie un draugi. Mēs arī piedalāmies NATO misijās.« ответить
NATO un ASV karavīri ir jūsu saimnieki...« ответить
Pamuldi vēl, Putina vergs. ASV ir Latvijas uzticamākie draugi un sabiedrotie.« ответить