Пришлым людям здесь не рады(8)

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газета Сегодня
18:30 22.01.2018
газета Сегодня / Опрос

Латвия — одна из самых ксенофобски настроенных стран мира. Это выяснилось в ходе международного опроса, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Нелюбовь

 

Социологическая служба Гэллапа сделала большую работу — опросила население 138 стран мира на предмет их отношения к мигрантам. Оценку толерантности населения к чужакам социологи проводили по девятибалльной шкале. Латвия набрала 2,04 балла и оказалась седьмой самой негостеприимной страной мира. 

 

Еще больше, чем у нас, приезжих не любят только в Израиле (1,87), Словакии (1,83), Сербии (1,80), Венгрии (1,69), Черногории (1,63) и оказавшейся на последнем месте по желанию видеть у себя в стране «понаехавших» Македонии (1,47).

 

Не сильно гостеприимней Латвии оказались также люди в Хорватии (2,39), Эстонии (2,37) и Чехии (2,26). 

 

Нелюбовь жителей Балканских стран к мигрантам легко объяснима: именно они встали на пути той знаменитой волны переселенцев в 2015 году, которую называли «концом Европы». Сербы, венгры, македонцы насмотрелись тогда всякого, их понять можно.

 

Экспортеры мигрантов

 

Отрицательное же отношение к мигрантам со стороны прибалтов со стороны выглядит довольно иррациональным. И перенаселения в этих государствах вроде как не замечено, скорее наоборот, — страны пустеют, и сами коренные жители Латвии и Эстонии на протяжении всего последнего столетия и до нынешнего времени являются прилежными поставщиками мигрантов. 

 

Начиная с 2000 года из Латвии на постоянное место жительства в другие страны мира в год выезжает в среднем 20–30 тыс. человек. Пик пришелся на кризисные 2009 и 2010 годы, когда в поисках лучшей жизни Латвийскую Республику покинули 38 и 39 тысяч человек соответственно. Наименьший уровень эмиграции отмечен в ЛР в 2002–м (15 837 человек), в 2003–м (15 647) и 2007–м годах (15 463). В 2016–м из страны уехало тоже совсем немало людей — 20 574.

 

При всем при этом число мигрантов, которые находятся сейчас в Латвии, крайне невелико. По европейским меркам их здесь практически нет. Когда в Риге оказываются путешественники из Франции, Германии, Великобритании, они с удивлением оглядываются вокруг — такого однородного расового состава населения в цивилизованных государствах мира встретишь нечасто. 

 

За наших не стыдно

 

Самыми же приветливыми в мире, по результатам исследования социологов из службы Гэллапа, оказались жители Исландии (8,26 балла), Новой Зеландии (8,25), Руанды (8,16), Сьерра–Леоне (8,05), Мали (8,03), Австралии (7,98), Швеции (7,92), Нигерии (7,76), Буркина–Фасо (7,74) и Ирландии ( 7,74).

 

Здесь все понятно. В Исландии почти все мигранты — европейцы (кстати, 700 латвийцев, живущих на острове, составляют пятую самую большую группу мигрантов). Новая Зеландия и Австралия и так почти целиком состоят из недавних переселенцев, а вышеуказанные страны Африки привыкли принимать своих соплеменников, бегущих от бесконечных гражданских войн в этом регионе мира.

 

Относительно Швеции, однако, есть сомнения в искренности жителей этого государства, ставшего во время последнего наплыва мигрантов одной из основных целей для переселенцев.

 

Ну а что касается Ирландии, то просто радостно, что многочисленные поляки, литовцы и латыши, в большом количестве осевшие на третьем по величине острове Европы, ведут себя настолько хорошо, что заслужили такую приязнь со стороны аборигенов.

 

Григорий АНТОНОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (8)
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ваня 18:37 22:01:2018

Нигде не любят животный мир россии..и тем более в прибалтике..да и за что их уважать..

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ОСВ 18:49 22:01:2018

Ну ты дебил. В каждом комментарии только про Россию, к месту и не к месту. Если так любишь Россию, так и поезжай туда жить, там тебе лучше будет гавкать.

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два идиота в одном варзилове 18:59 22:01:2018

Этот глист варзилов-дебилов, как напьётся, то превращается в быдло- ваню.

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Latviešu patriots 18:54 22:01:2018

Neredzu vajadzību mīlēt nelojālus iebraucējus.

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Саксофоб 19:16 22:01:2018

Значится,как британцы на лтвийцев наезжают-это гады,а когда аборигены этой колонии у себя никого,кроме хозяйских солдат видеть не хотят,это нормально?

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Latviešu patriots 19:57 22:01:2018

Normāli ir, ja valsti ierodas vēlamas personas. NATO un ASV karavīri ir mūsu sabiedrotie un draugi. Mēs arī piedalāmies NATO misijās.

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ыыы 20:54 22:01:2018

NATO un ASV karavīri ir jūsu saimnieki...

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Latviešu patriots 20:58 22:01:2018

Pamuldi vēl, Putina vergs. ASV ir Latvijas uzticamākie draugi un sabiedrotie.

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (3)

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