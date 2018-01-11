Приз года — лучшим музыкантам

Латвийская музакадемия им. Витолса традиционно отмечает свой день рождения 11 января — в этом году ей исполнится 99 лет. В этот день пройдет большой концерт и награждение традиционным Призом года лучших студентов и педагогов, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Спонсоры и лауреаты

Приз 2017 года от компании LMT будет вручен преподавателю кафедры хородирижирования, создателю и многолетнему руководителю славной оперной студии ЛМА «Фигаро», профессору Виестуру Гайлису (на фото). Два других лауреата — это два магистранта, хородирижер Юргис Цабулис и альтист Петерис Трасунс.

На праздничном концерте в Большом зале ЛМА, где начинали свою творческую деятельность ныне всемирно известные Гидон Кремер, Филипп Хиршхорн, Андрейс Нелсонс, Кристине Ополайс, Элина Гаранча и многие другие, выступят не только награжденные, но и известные музыканты — сопрано Лаура Тейване, бас Кришьянис Норвелис, баритон Калвис Калниньш, профессор кафеды фортепиано Вентис Зилбертс. Участвуют симфонический оркестр и смешанный хор ЛМА, смешанный хор Рижского Домского собора, которыми будут управлять дирижеры Янис Балтиньш, Артур Гайлис и Андрис Вецумниекс.

Приз года вручается лучшим студентам и преподавателям музыкальной академии уже в 14–й раз. Среди награжденных в прошлые годы студентов известные и маститые ныне музыканты, победители международных профессиональных состязаний: Дарья Смирнова, Андрей и Георгий Осокины, Даумант Лиепиньш, Рихард Залюпе, Раймонд Браманис, Элина Эндзеле, Лаура Грецка и многие другие. Среди педагогов — Артис Симанис, Янис Малецкис (дважды!), Наталия Зандмане, Сергей Осокин, Вилнис Страутиньш и другие.

Подсказал Питер

Нынешний лауреат, профессор Виестурс Гайлис, рассказал газете «СЕГОДНЯ», что идею создать оперную студию «Фигаро» в музыкальной академии подсказал ему Санкт–Петербург:

— В свое время окончил Ленинградскую консерваторию по классу симфонического дирижирования, учился у выдающегося, всемирно известного дирижера маэстро Мариса Янсонса. Оперная студия при консерватории являла собой практически оперный театр, кажется, она так сейчас и называется — Оперный театр Санкт–Петербургской консерватории. Там были и есть изумительные оперные солисты, оркестр. Потом два года учился в Вене — там, правда, оперная студия небольшая.

Когда вернулся в Ригу и стал преподавать в нашей академии, увидел, что студенты вокального отделения, которые проходят предмет «оперный класс», могут гораздо больше. Начинаем с фрагментов из известных опер разных стилей, но в целом это для них маловато. Ребята могут больше, и им требуется больше. Если мы сравним наших будущих оперных солистов, которых воспитываем, со студентами аналогичных отделений в Европе, увидим, что они намного сильнее и способнее. Что скрывать истину. Значит, им требуется что–то больше и выше.

И тогда мы создали оперную студию «Фигаро» — с той мыслью, чтобы ставить оперы целиком, а не только фрагменты на занятиях. И мы стали делать такие постановки не только на сцене ЛМА, но и ездить с ними по другим городам Латвии. Так все и начиналось.

За 20 лет работы студии мы осуществили 35 постановок и дали более 300 спектаклей по всей стране. За эти годы школу «Фигаро» прошли бывшие студенты, а ныне солисты с мировой известностью Элина Гаранча, Майя Ковалевская и многие другие.

Следует добавить, что профессор Гайлис на стыке 1980–90–х являлся главным дирижером Латвийской Национальной оперы.

Магистрант, хородирижер Юргис Цабулис говорит, что работу дирижера не так легко заметить — только если руководимый им коллектив хорошо себя показывает. Юргист в этом году завоевал первое место на Третьем международном конкурсе хородирижеров им. Юозаса Науялиса в Вильнюсе, а руководимый им смешанный хор Рижского Домского собора получил в этом году Гран–при на Международном конкурсе Praga Cantat в номинации духовной музыки. Кроме того, Юргис руководит царникавским хором «Голос ветра» и дирижирует хором «Аве Сол».

Третий лауреат, альтист Петерис Страсунс, несколько лет был концертмейстером альтовой группы знаменитого европейского оркестра Kremerata Baltica, участвует в многочисленных фестивалях и концертах как в Латвии, так и за рубежом.

— Нам радостно, что можем поощрить наших лучших, — отметил новый ректор ЛМА Гунтарс Пранис. — Академия гордится своими славными педагогами и тем, что мы воспитываем юные таланты, целеустремленных творцов, нашу смену на музыкальном поприще. За нынешние три кандидатуры лауреатов голосовали члены нашего сената — это открытое голосование, все происходит демократично.

Кандидатуры выдвигают все наши 17 кафедр, и можно себе представить, какова конкуренция.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.

Фото Яниса Берзиньша.