Новогодние праздники прошли относительно спокойно. Хотя, конечно, полицейские, медики и пожарные не зря вышли на дежурство, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Подросток убегал от полиции

Одним из происшествий стала погоня за пьяным подростком в рижском микрорайоне Болдерая. В 1.30 ночи 30 декабря работники Рижской муниципальной полиции (РМП) задержали 16–летнего водителя на автомобиле BMW, он попытался убежать от стражей порядка.

Ночью полицейские во время патрулирования Болдераи заметили автомобиль марки BMW, у которого было выбито заднее стекло. Машина двигалась по улице Лиела и при повороте на улицу Каптейна ушла в занос.

Машину удалось обнаружить на улиц Лиелупес. Водитель, заметив полицейский экипаж, резко увеличил скорость. У стражей порядка возникли подозрения, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому они, используя световые и звуковые сигналы, неоднократно требовали, чтобы водитель остановился. Но он на эти требования не реагировал.

На скользкой дороге машину занесло. Полицейские при помощи оперативного транспорта заблокировали дорогу, но нарушитель включил задний ход и попытался сбежать. Однако вскоре его задержали.

Во время разговора выяснилось, что машиной управлял 16–летний подросток. Он не скрывал, что в тот день употреблял алкоголь. Во время разговора парень не стеснялся несколько раз просить у полицейских сигареты.

На место были вызваны работники государственной полиции, которым передали молодого человека для разбирательств.

Всего за три прошедших новогодних выходных дня в ДТП погибли два человека, — сообщает начальник управления безопасности дорожного движения госполиции Нормунд Крапсис.

Одно из этих трагических ДТП произошло в Латгальском регионе, второе — в Земгальском. В прошлом году в новогодние выходные в ДТП на латвийских автодорогах погиб один человек. Еще три человека получили травмы. В праздничные выходные задержано 43 автоводителя в состоянии алкогольного опьянения — на семь меньше, чем год назад, и два водителя в состоянии наркотического опьянения (год назад — один).

Травмы от петард и шампанского

В новогодние выходные многие люди получили тяжелые травмы. Одному юноше, например, тяжело травмировало глаз выстрелившей из бутылки шампанского пробкой, сообщила передаче телеканала LNT «900 секунд» представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола.

Прошедшие праздничные выходные дни в целом были для медиков напряженными. В новогоднюю ночь несколько человек получили травмы во время фейерверков, в том числе 10–летний ребенок, пытавшийся запустить петарду в помещении. Несколько взрослых получили тяжелые травмы лица от пиротехники. В двух случаях пиротехнические устройства сработали у людей в руках, причем это произошло в помещении.

Было также несколько случаев травм, не связанных непосредственно с празднованием Нового года: укусы собак, переохлаждение тела. Один человек получил тяжелую травму в столкновении с поездом.

За новогодние сутки медики получили 1208 вызовов, в том числе 301 был связан с различными травмами.

Кроме того, в первый день нового года в Латвии было зарегистрировано 14 пожаров.

Кого–то и убили

Не обошлось без трагедии. В Лиепае на улице Тома — возможно, в результате драки — погиб мужчина, сообщает портал liepajniekiem.lv.

«1 января, после трех часов ночи в полицию поступила информация, что в квартире на улице Тома найден труп мужчины 1974 г. р.», — рассказал глава правления госполиции Курземского региона Гинтс Эшенвалдс.

В связи с происшествием стражи порядка задержали четырех человек. Также по делу начат уголовный процесс, сейчас идет расследование. Более подробной информации полиция пока не предоставляет.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.