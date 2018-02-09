Проблемы Украины хозяев не волнуют(7)

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Анатолий Тарасов
09:07 09.02.2018
Экономика / Энергетика

Собственно говоря, понимание того, что говорить о «Северном потоке — 2» нужно сейчас как о свершившемся факте, есть не только в заинтересованной Москве и еще более заинтересованном Берлине, но даже и в Вашингтоне.

После переговоров с датским коллегой Андресом Самуэльсоном министр иностранных дел России Сергей Лавров довольно уверенно заявил: «Затронули вопрос одобрения Данией заявки на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах королевства. Подчеркнули нашу принципиальную позицию, что рассмотрение заявки должно проводиться на основе того законодательства, которое существовало и в Дании, и в целом в Евросоюзе на момент подачи обращения».

 

Дело тут уже не в том, что там происходит некоторое переосмысление коренных отношений с не желающим утрачивать хотя бы экономическую мощь Берлином. А в том, что, как пишет влиятельный Foreign Policy: «По большому счету, неприятие Вашингтоном «Северного потока» нерационально, бесполезно и отвлекает внимание, а также служит помехой в реализации интересов США».

 

И вот здесь начинается самое интересное.

 

Тот же Foreign Policy приводит массу аргументов в пользу того, почему NordStream 2 хорош не только для России и Германии, но и для Америки (чем меньше конфликтов с Германией, тем лучше. Чем больше Европа будет потреблять газа — тем лучше: рынок будет расти, и места хватит всем).

 

Но издание старательно обходит главный аргумент, абсолютное «общее место» для любого специалиста в области торговли энергоносителями.

 

То, что в сегодняшних обстоятельствах «Северный поток — 2» нужнее Берлину, чем Москве, стало окончательно ясно, когда Москва договорилась с Анкарой о строительстве «Турецкого потока». Тут ведь не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что после этого «русский трубопроводный газ» в Европу в любом случае дойдет и монополизм Украины как страны-транзитера похоронен окончательно и бесповоротно.

 

И вот после этого Германия, то ли «делавшая вид», то ли реально «выбиравшая» между демократическими ценностями и ценностями реальными, как-то сразу отбросила так не идущую ей роль Агафьи Тихоновны из классической гоголевской женитьбы. И моментально осознав, что конкуренция теперь идет не в сферах высоких идеологий, а банально за роль «ведущего газового хаба Европы», логично решила, что именно ей эта роль самым наилучшим образом подходит.

 

А еще не так давно случилось одно событие, заставившее задуматься о своем месте на глобальных газовых рынках уже не только Германию, но и саму Америку.

 

На суровых берегах полуострова Ямал русские построили циклопическую Сабетту. И самым наглым образом обозначили себя в качестве серьезных игроков на глобальных рынках сжиженного природного газа. Причем первые же две танкерные отгрузки из Сабетты, пройдя через цепочку посредников, оказались, для пущей анекдотичности ситуации, в городе Бостоне, на энергетических рынках США.

 

А вот теперь просто представьте себе: русским вдруг и вправду не дают построить «Северный поток — 2», а они вместо того, чтобы покорно и дальше качать газ через Украину, возводят на те же деньги дополнительные мощности СПГ. И эти колоссальные объемы оказываются на глобальных рынках. В том числе на премиальных площадках Юго-Восточной Азии, которые американцы считают уже почти «своими». История тогда становится уже совсем печальной. Ибо если «русский СПГ» с такой легкостью может конкурировать даже на рынке самих США, то какую роль он сыграет в Тихоокеанском регионе?

 

Вот тут-то возникает опасение, что неприятности коснутся уже и американского добывающего сектора. Того самого, на который делала ставку и предыдущая администрация Обамы, и нынешний Дональд Трамп.

 

Исключение «Северного потока — 2» из «санкций конгресса» никакая не «досадная юридическая нестыковка». Это просто «негласный раздел рынков». Неплохо умеющие считать американские деловые круги, связанные с энергетическим сектором, вполне отдают себе отчет, что, чем больше русского газа прокачается через трубопроводы в Европу, тем им будет проще на рынках, которые сейчас представляют для них реальный коммерческий интерес.

 

NordStream 2 (а потом, возможно, и «три», и «четыре») будет построен по одной-единственной причине. Системно он выгоден всем реальным игрокам. И России, естественно, в том числе: как заявил финансовый директор «Газпрома» Андрей Круглов, положительный эффект от переброски объемов транзита газа с украинского маршрута на будущий газопровод «Северный поток — 2» уже сейчас оценивается как минимум в миллиард долларов в год.

 

Германия сохранит и приумножит свою экономику. США не столкнутся с излишней — и, после запуска Сабетты, вполне реальной конкуренцией на глобальных рынках СПГ.

 

Есть, правда, некоторые проблемы с Украиной, которая, потеряв роль страны-транзитера, получит не только гигантскую дыру в бюджете, но и станет счастливым обладателем едва ли не самой большой кучи бессмысленного металлолома на планете. Ну, так, как изящно формулирует все тот же Foreign Policy: »Расширение трубопровода «Северный поток» действительно будет означать, что транзитным государством при поставке определенной части российского газа вместо нестабильной Украины будет более стабильная Германия».

 

В переводе это звучит: проблемы индейцев шерифа не волнуют.

 

 

Дмитрий Лекух

РИА Новости / Фото
Комментарии (7)
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хохлам пока не поздно 09:17 09:02:2018

и идет газ в европу надо присосаться и о тс ос ать газу

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Пеца 09:19 09:02:2018

это конец вусраине, нищета и многомиллиардные кредиты ток впереди
проскакали кастрюлеголовые

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уже понеслась.... по -кочкам, уже выплачивать больше чем взяли, 11:10 09:02:2018

ХАЛЯВЫ больше не будет, а живто-блакитным это, как жизнь без сала, придется драить лет 50 полякам клозе,т а потом заживут счастливо, как при Яныке, гыыыыы..

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а латыши лес продали и топить будет нечем 09:42 09:02:2018

Придётся возвращатся в землянки. Восстановить исторческую справедливость. А вообще это будет умора. Партнёр Германии США покупают у Германии росийский газ за бутерброд и продают его латышам втридорога назвав американским сланцевым газом. И не соврут ведь! Раз американцы его купят, то он соответственно станет американским. А так как на танкерах он хранится слоями (для сохранения устойчивости судна при качке), то он соответственно сланцевый :-) Попуасам и индейцам тоже англосаксы рассказывали, что золото ничто, а бусы и зеркальца это истинные богатства :-) Без лоха и жизнь плоха, как говорят капиталисты не имеющие моральных принцыпов. Немцы давно машины оборудуют ГБО прямо на заводах и даже самая дешёвая европейская малолитражка «дация» предлогается дилерами на СГ. Правда век углеводородов стремительно подходит к концу. Себестоимость солнечной электроэнергии в Арабских Эмиратах уже упала до 0,02$/Kwh. Вот и посчитайте, сколько стоит для арабского шейха одна зарядка автомобиля «Тесла». Арабы явно в ужасе от стоимости заправки углеводородной малолитражки в ЕС, но это совсем другая история :-)

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ОБXCC 10:02 09:02:2018

Tynым npoeбалтийским лохам и ворам впаривают всё ненужное говно мира,а они и рады,ведь это хлам идёт из региона "западных ценностей",да и откатики в карман капают,мелочь а приятно!

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ин-на 09:46 09:02:2018

на куй пиндосов и их подпиндосовских шавок!

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шери 12:31 09:02:2018

Россия ,,работает,, в полном смысле этого слова. Кто не успел, тот опоздал и проиграл

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Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (12)

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