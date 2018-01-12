Прочтите это, если считаете себя плохим родителем

Есть миллион причин считать себя плохим родителем: от детской истерики в магазине до плохих оценок в школе.

Обычно вдумчивые и любящие все анализировать мамы часто с грустью себе признаются, что потерпели неудачу в воспитании, что что-то упустили и это уже не вернуть, корят себя за то, что мало уделяют времени или, наоборот, мечтают воспитать талант.

Такие родители с удивлением смотрят на других своих “коллег”, которые совсем не заморачиваются по поводу воспитания. Главное, чтобы ребенок был обут, одет и накормлен, а если дитю придет в голову не слушаться, они без лишних угрызений совести надают ему по мягкому месту. А мы и то, и се, и активное слушание применяем, и теорию привязанности уже всю проштудировали, и приемы самоуспокоения привлекаем, а все равно наступают моменты самобичевания себя как плохого родителя.

Что с этим делать, рассказывает психолог Екатерина Бойдек.

Напоминание хорошим родителям, которые часто считают себя плохими

Отношения с детьми, как и любые другие отношения, — это не точка, это процесс. И родители в отношениях с детьми — это не застывшие «точки», это «процессы».

Когда я считаю себя плохой матерью — я делаю из себя плоскую, одномерную «точку». Когда считаю кого-то идеальными родителями — я делаю то же самое с другими.

Важно, какое направление я выбираю в процессе «бытия родителем».

Если я:

* считаю своего ребенка не поленом, из которого надо выпилить любыми способами что-то достойное, а отдельным человеком со своими чувствами, потребностями, проявлениями;

* понимаю, что наделена практически неограниченной властью, и ребенок от меня зависим и доверяет мне, и я стремлюсь пользоваться этой властью уважительно, с заботой, не применяя насилия;

* стараюсь быть «на стороне ребенка», стремлюсь быть защитой и опорой для него, то все это не означает, что я никогда не оступлюсь. Что никогда не буду, например, орать на детей, не буду стараться их переделать или не буду той, от которой им самим нужна защита.

Нет, я буду падать, буду сбиваться. Иногда часто, иногда реже. Зависит от моей личной истории, от того, как устроена моя психика, от того, устала я или полна сил. От кучи факторов.

Но если я выбрала такой путь родительства, я, упав, не хочу превращать себя в плоскую «плохую мать». Не хочу посыпать голову пеплом, обвинять, стыдить себя и пугать тем, что травмирую детей.

Я хочу проявить к себе заботу и интерес: Что случилось? Почему я упала? Что может мне помочь подняться? Что сделать, чтобы «спотыкаться» реже?

Я хочу напомнить себе, что родительство — это процесс. И я сама — не точка. Я – длинный путь. И на этом пути отношений с детьми будет все. Но важно выбранное направление и умение возвращаться на него, когда потеряюсь или упаду.