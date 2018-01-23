Продажи водки в России рухнули(4)

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Герман Бергер
21:15 22.01.2018
Экономика / Финансы

Объемы розничной продажи водки в 2017 году сократились на 16,6 процента по сравнению с прошлым годом и составили 67,5 декалитров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.

Сократились продажи всей алкогольной продукции, за исключением фруктовых вин. В частности, было реализовано 10,2 миллиона декалитров коньяка, к 2016 году спад составил 1,1 процента. Шампанских и игристых вин было продано на 27 процентов меньше, а виноградных вин — на семь процентов меньше.

 

Что касается фруктовых вин, то в этом сегменте объем торговли вырос на 71,8 процена — до 10,3 миллиона декалитров. По мнению экспертов союза, резкий рост производства и реализации в 2017 году таких вин связан с падением платежеспособного спроса. Потребители переориентируются на сегмент недорогой винодельческой продукции.

 

При этом в низкоценовом сегменте качество фруктовых и плодовых вин значительно выше, чем в том же сегменте у виноградных, считают эксперты.

 

В апреле 2017 года правительство приняло решение повысить минимальную розничную цену на водку со 190 до 205 рублей за бутылку 0,5 литра. Вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий в кабмине алкогольную отрасль, заверил, что эта цена не изменится до 2018 года.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 21:23 22:01:2018

Ha, tagad samagonu trekterēs, krievu alkonauti.

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CCCP 22:47 22:01:2018

Глисту не понять, его на алкоголь в кале подсадили! А Россия трезвеет и готовится к Олимпиаде и выборам. Бухают с горя, а Россияне живут в празднике! Да и правительство показывает правильный пример трезвой жизни и занятия спортом. На западе все наоборот, наркота, алкоголь, однополые браки, геи солдаты и офицеры, педики министры и президенты..... одим словом Европейские ценности!

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хуторянен 23:05 22:01:2018

Потребление боярошника увеличилась на 876 % . Праздник продолжается

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Медведевские виноградники в Тоскане 22:50 22:01:2018

Гонят европейское копеечное вино фурами через Ригу на РФ, если кто не в курсе. Всякие Сангрии ценой в еврик там стоят 5 и более. Напомнить росийские реалии поклонникам путинской банды? Пенсии и зарплаты от 100$ при ростущих ценах и гиперинфляции. Когда в Москве бутылка водки стоила 50-100 рублей, даже тогда местные пили белорусскую водку которая дешевле и лучше качества. А алкашня во дворах и подъездах травилась самогоном, незамерзайкой и одеколонами. Там это пойло вообще стоит копейки даже в сравнении с самогоном. Там совсем другие реалии. Обеспеченные люди вообще не пьют и не курят изза плохой экологии особенно в крупных городах. А для пенсионера-алкоголика с пенсией 9000 и квартплатой 6000 бутылка самой дешёвой водки за 200 роскошь. Возьмём повальную крутку даже в крупных сетевиках, подпольную торговлю в мелких магазинах, на точках и барарах с развалами, контрабандный разведённый спирт в барах. Вы с Брюсселя в Москву приезжайте и вообще обалдеите с местных реалий, как путишествие на машине времени даже по сравнению с нищей Прибалтикой. У нас в Риге тоже за водкой по 4-5€ очереди не стоят, а на районной банковке по 1,80€ толпы жаждущих, как и за сигаретами по 1,5€ :-)

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (3)

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