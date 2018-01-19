Народонаселение ЛР начнет восстанавливаться нескоро, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Неумолимая статистика гласит, что в 2016 году в Латвии родилось на 6612 человек меньше, чем умерло. И такой негативный вектор сохранится еще 19–20 лет, полагает профессор Латвийского университета Петерис Звидриньш. С 2037 года демография пойдет в рост.

Ненаучный подход

Заявления местных и зарубежных демографов о том, что к 2050 году в Латвии останется лишь полтора миллиона жителей, а еще через пятьдесят лет — миллион, являются слишком пессимистичными. Такого мнения придерживается П. Звидриньш. «Эти цифры появляются от простой экстраполяции», — уверен он.

Экстраполяция — это распространение поверхностных выводов, сделанных на основе частичных данных или неполного изучения исследований. Именно это и происходит сейчас в Латвии, уверен член Совета по демографии при Кабинете министров П. Звидриньш. «Если в последнее время число жителей сокращается примерно на 1% в год — то есть на 19–20 тысяч человек, то вроде бы легко подсчитать, когда латвийцев не станет вообще. Однако это ненаучный подход, ведь с учетом увеличения прогнозируемой длины жизни уже сейчас рождаются люди, которые будут живы еще в конце этого века. Уже сейчас мы можем довольно точно подсчитать число людей, которые будут жить в Латвии в 2050 году — ведь большая часть их уже родилась», — отмечает ученый.

Другие сценарии

По словам эксперта, у нас в год рождается 20 тыс. новых жителей. «Конечно, сейчас это число является минимальным. Для сравнения — в конце 80–х годов прошлого века оно равнялось порядка 40 тыс. Но если мы говорим о реалистичных прогнозах, то допускаю, что уже через 15–20 лет число жителей может стабилизироваться. Есть подсчеты, которые показывают, что уже с 2037 года должен начаться рост демографии. Не минусы и нули, а рост», — констатирует П. Звидриньш.

Тем не менее существуют и другие сценарии развития демографии, реалистичность которых профессор также не исключает. По его мнению, сейчас достаточно точно можно прогнозировать размеры населения нашей республики вплоть до 2080 года. И ученый признает, что через 62 года число жителей Латвии может сократиться до 1,3–1,4 млн человек.

Печальная ситуация

По мнению профессора, сейчас самая печальная ситуация складывается в Даугавпилсе. По данным Даугавпилсского городского и краевого загса, в прошлом году в регионе родилось вдвое меньше людей, чем умерло. То есть с 1990 года Даугавпилс потерял треть своего населения. «Демографы считают, что такая длительная депопуляция дает основания для более активной демографической политики. В 2017 году в правительстве разработали ряд мероприятий по поддержке семьи, но все–таки этого недостаточно для преодоления депопуляции в целом», — заключил П. Звидриньш.

Напомним, что согласно данным Министерства благосостояния за 2017 год, из 277 тысяч семей в Латвии 162 тысячи (около 70%) имеют одного ребенка, более 76 тысяч — двоих детей, а 39 тысяч — многодетные. Власти Евросоюза отмечают, что уровень падения численности населения Латвии является вторым по величине среди стран, входящих в региональный альянс. Всего, по данным Всемирного банка, с 1991 года — со времени восстановления независимости — население Латвии сократилось с 2,65 млн человек до 1,96 миллиона 2016 году, то есть на 26%.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.