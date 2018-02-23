Продолжению серии фильмов «Час пик» быть!

Лента новостей
Гусельников: чувствую себя легко, только охрану нанял и постараюсь не ездить в Латвию Продукты, которые нужно есть на ночь, чтобы похудеть Кучинскис отчитывается в Брюсселе: борьба с коррупцией – не быстрый процесс Несокрушимая и легендарная. Красная. Латышская… Минфин США анонсировал новые санкции против России Возмущенная мать: врач выкинул из больницы мальчика с “критическими” анализами Полиция проверяет заявление Малыгиной о пропаже драгоценностей Независимость Эстонии: попытка № 1 Римшевич сознался: скандальное фото на охоте — не фотошоп
Eще в разделе
Подробности «Терминатора 6» Сценарист Дэнни Бойла перепишет «Бонда 25» Страшная правда Голливуда Украинец в Берлине показал фильм «День Победы» Назван главный злодей в кино
Анатолий Тарасов
15:50 23.02.2018
Кино / Новости кино

В новом подкасте The Plug от ESPN актёр Крис Такер подтвердил появление четвёртой части комедийной экшен-франшизы «Час пик», как и возвращение Джеки Чана к образу инспектора Ли.

«Да, это случится. Это будет “Час пик” “Час пиков”. Джеки готов вернуться, и мы хотим сделать такое кино, которое зрители точно не смогут забыть», — заявил Такер.

 

Кто именно выступит сценаристом и постановщиком ленты на данный момент неизвестно. Ранее в числе главных кандидатов числился Бретт Рэтнер, снявший все три фильма серии, однако после публикации обвинений в сексуальных домогательствах и разрыва отношений с Warner Bros. на его участие в проекте рассчитывать не стоит.

 

Предыдущая часть цикла, «Час пик 3», была встречена негативными отзывами критиков и не смогла показать внушительных кассовых сборов. В 2016-м году также вышел продержавшийся всего один сезон сериал-ребут, который подтвердил одну простую истину ‒ без Чана и Такера «Час пик» не работает.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV