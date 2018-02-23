Продолжению серии фильмов «Час пик» быть!

В новом подкасте The Plug от ESPN актёр Крис Такер подтвердил появление четвёртой части комедийной экшен-франшизы «Час пик», как и возвращение Джеки Чана к образу инспектора Ли.

«Да, это случится. Это будет “Час пик” “Час пиков”. Джеки готов вернуться, и мы хотим сделать такое кино, которое зрители точно не смогут забыть», — заявил Такер.

Кто именно выступит сценаристом и постановщиком ленты на данный момент неизвестно. Ранее в числе главных кандидатов числился Бретт Рэтнер, снявший все три фильма серии, однако после публикации обвинений в сексуальных домогательствах и разрыва отношений с Warner Bros. на его участие в проекте рассчитывать не стоит.

Предыдущая часть цикла, «Час пик 3», была встречена негативными отзывами критиков и не смогла показать внушительных кассовых сборов. В 2016-м году также вышел продержавшийся всего один сезон сериал-ребут, который подтвердил одну простую истину ‒ без Чана и Такера «Час пик» не работает.