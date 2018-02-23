Продукты для повышения иммунитета

В сезон иммунодефицита рекомендуется пересмотреть свой рацион и добавить в него побольше продуктов, которые помогут бороться с вирусами и бактериями. Рассказываем, какие продукты помогают справиться с болезнями.

Чеснок

Помните, в далеком детстве мы мастерили защитные медальоны из упаковок киндер-сюрприза с тертым чесноком внутри? Считалось, что это помогает не заболеть. Выглядело это забавно, но чеснок действительно является природным антисептиком, благодаря содержанию в нем противомикробного и противогрибкового вещества аллицин.

Доказано, что чеснок помогает справиться с симптомами гриппа и простуды и является отличным профилактическим средством. Эксперты из американской Академии питания (Academy of Nutrition and Dietetics) провели исследование, которое показало, что люди, которые регулярно едят свежий чеснок, в два раза реже болеют простудными заболеваниями. Хорошая новость — чеснок можно не жевать, а просто проглотить и запить водой.

Цветные овощи

К ним относятся красный перец, тыква, свекла, морковь, брокколи. Все они богаты витаминами A, C и группы В и способны заменить витаминно-минеральные комплексы. В брокколи много минеральных веществ и клетчатки, свекла и тыква помогают очистить организм от шлаков, морковь богата каротином, который в организме превращается в ретинол, полезный для кожи и глаз. В отличие от фруктов, овощи содержат меньше сахара, а значит, не навредят вашей фигуре. Запекайте их в духовке, тушите в небольшом количестве воды или готовьте на пару — так они сохранят полезные свойства.

Редька

Все еще считаете, что нет ничего «хуже горькой редьки»? На самом деле в редьке нет ничего плохого, наоборот, она содержит множество полезных веществ, а зеленая редька вообще не горькая, а, скорее, сладкая. Корнеплод содержит витамин С и большое количество антиоксидантов. Витамин A в составе редьки повышает сопротивляемость организма инфекциям, а витамины группы B благотворно влияют на нервную систему, нормализует обмен веществ и способствует лучшей регенерации тканей.

Во время болезни редька особенно полезна, так как помогает очистить организм от шлаков (благодаря содержащимся в ней клетчатке и солям калия), восстановить микрофлору кишечника и повысить иммунитет. В качестве универсального рецепта рекомендуем редьку с медом, который сам по себе обладает противовоспалительными и заживляющими свойствами. Главное — не заливайте эту смесь кипятком: при нагревании мед теряет свои полезные свойства.

Имбирь

Одно из самых ценных свойств имбиря — его способность снимать воспаление. Поэтому его часто применяют для лечения горла и носа. Полезный эффект объясняется эфирными маслами, которые улучшают кровообращение и нормализуют дыхание. Те же эфирные масла придают корню согревающие свойства — чай с имбирем отлично помогает при простуде, особенно если у вас температура. Такой чай поможет взбодриться, если вы просто замерзли или чувствуете упадок сил. Другие полезные свойства имбиря — он облегчает боль, снимает спазмы и судороги и улучшает пищеварение.

Заваривайте имбирь горячей, но не кипящей водой, чтобы эфирные масла не испарились, и пейте настой с медом.

Куркума

Эта близкая родственница имбиря известна своей способностью снимать воспаление. Она применяется не только для профилактики простудных заболеваний, но и для лечения суставов. В Индии куркумой давно уже лечат практически любые болезни — в том числе применяют для заживления ран.

Куркума работает как натуральный антибиотик, а также содержит ценный антиоксидант куркумин, который способен бороться со злокачественными клетками. Также куркума эффективна в лечении болезней печени и пищеварительного тракта. Ее можно добавлять в любое блюдо, даже небольшая щепотка этой приправы в вашей еде способна оказать мощнейший антиоксидантный и иммуностимулирующий эффект. Куркумой можно также лечить больное горло — добавьте половину чайной ложки специи и столько же соли в стакан теплой воды.

Жирная рыба

Конечно, мы вас не удивим рассказом о содержащихся в лососе, скумбрии, тунце и морепродуктах жирных кислот омега-3. Этот важный компонент полезен не только для регулирования веса, но и для восстановления иммунитета. Плюс жирные кислоты помогают контролировать воспалительные процессы в организме.

Кроме того, в рыбе в большом количестве содержится цинк, который необходим для формирования белых кровяных телец — главных борцов с вирусами и вредоносными бактериями. И не забудьте, что форель, семга, лосось и другая жирная рыба содержат витамин D, который у людей, живущих в нашем климате, в постоянном дефиците. Почему витамин D так важен для иммунитета? Он сохраняет работоспособность тех самых белых кровяных телец, а также помогает усвоению кальция.

Шиповник

Еще один продукт из детства. Наверняка, у вас на даче росла пара кустов. В ягодах шиповника много витамина С — примерно в 40 раз больше, чем в лимоне. Благодаря этому шиповник является отличным иммуномодулятором. Его рекомендуют пить в виде отвара при авитаминозе, он помогает вывести шлаки и токсины, укрепляет сосудистую систему и, конечно, защищает от вирусов и бактерий. Чтобы приготовить отвар, возьмите две столовые ложки сушеных ягод шиповника и заварите в термосе. Мед или сахар добавьте по вкусу.

Куриный бульон

Куриный бульон с лапшой — вовсе не плацебо. Горячий суп помогает справиться с симптомами болезни, например, облегчить заложенность носа и уменьшить воспаление в горле. Но не только.

В нем содержится необходимое количество аминокислот, которые препятствуют распространению инфекции по организму. Кроме того, в курице много витамина B₆, который участвует в формировании красных кровяных телец и помогает организму быстрее восстановиться после болезни. Курицу можно заменить индейкой. Чтобы придать бульону остроту и уменьшить заложенность носа, можно добавить в бульон черный перец. А если хотите совместить приятное с полезным, сварите на основе бульона овощной суп — так вы получите легкое и питательное блюдо, которое не только облегчит симптомы простуды, но и прекрасно утолит голод.