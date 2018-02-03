Руководитель мадонского общества “Nigestes amatniecības nams” Ингуна Рога-Саулите создала проект, в рамках которого предполагается, что каждый родившийся в 2018 году в Латвии ребенок получит особый подарок в честь юбилея страны – серебряную монету.

Первые родившиеся в этом году дети уже получили подобные подарки.

Идея проекта с названием “Дети столетия” появилась у нее при регистрации третьего ребенка.

“Получила прекрасную книгу, подарочную карту, однако, вернувшись домой, меня не покидало странное чувство – неужели жизнь маленького человека не заслуживает чего-то большего. Истраченную подарочную карту и прочитанную книгу ребенок не вспомнит, а вот серебряная монета будет с ним всю жизнь. Так и родился проект подарка – письмо новорожденному и его родителям и серебряная монета в деревянной коробочке с приятным рисунком – дубом и надписью «Латвия». Такой подарок я бы и сама хотела получить”, — рассказала Рога-Саулите.

По ее словам, изготовление подарка было доверено местной ювелирной компании SIA “RARO”, а деревянные коробочки изготавливает спутник жизни Ингуны Айвис Саулитис.

На данный момент о своем участии в проекте уже заявили 33 самоуправления, но переговоры ведутся со всеми.

Отметим, что цена на изготовление подобного подарочного комплекта составляет 10,45 евро.