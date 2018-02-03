Первые родившиеся в этом году дети уже получили подобные подарки.
Идея проекта с названием “Дети столетия” появилась у нее при регистрации третьего ребенка.
“Получила прекрасную книгу, подарочную карту, однако, вернувшись домой, меня не покидало странное чувство – неужели жизнь маленького человека не заслуживает чего-то большего. Истраченную подарочную карту и прочитанную книгу ребенок не вспомнит, а вот серебряная монета будет с ним всю жизнь. Так и родился проект подарка – письмо новорожденному и его родителям и серебряная монета в деревянной коробочке с приятным рисунком – дубом и надписью «Латвия». Такой подарок я бы и сама хотела получить”, — рассказала Рога-Саулите.
По ее словам, изготовление подарка было доверено местной ювелирной компании SIA “RARO”, а деревянные коробочки изготавливает спутник жизни Ингуны Айвис Саулитис.
На данный момент о своем участии в проекте уже заявили 33 самоуправления, но переговоры ведутся со всеми.
Отметим, что цена на изготовление подобного подарочного комплекта составляет 10,45 евро.
Хоть сто монеток выдадут?)))« ответить
ФАРС« ответить
Lieliska dāvana Latvijas simtgadei, 100% atbalstu!« ответить
коих у нас около 50%.))))« ответить
те кто умрёт в год столетия латвии будет обязан заранее предупредить о своей смерти в противном случае будет оштрафован!« ответить
Monēta ir patriotiska dāvana Latvijas jubilejā!« ответить
Какие 100 лет второсортные.« ответить
им не привыкать заниматься приписками. Вспомните трактат История Успеха. На его фоне, 100 или 50, это такая мелочь.« ответить