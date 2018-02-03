Проект 100-летия: рожденные в этом году дети получат серебряные монеты (12)

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Виталий Вавилкин
10:30 03.02.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Руководитель мадонского общества “Nigestes amatniecības nams” Ингуна Рога-Саулите создала проект, в рамках которого предполагается, что каждый родившийся в 2018 году в Латвии ребенок получит особый подарок в честь юбилея страны – серебряную монету.

Первые родившиеся в этом году дети уже получили подобные подарки.

 

Идея проекта с названием “Дети столетия” появилась у нее при регистрации третьего ребенка.

 

“Получила прекрасную книгу, подарочную карту, однако, вернувшись домой, меня не покидало странное чувство – неужели жизнь маленького человека не заслуживает чего-то большего. Истраченную подарочную карту и прочитанную книгу ребенок не вспомнит, а вот серебряная монета будет с ним всю жизнь. Так и родился проект подарка – письмо новорожденному и его родителям и серебряная монета в деревянной коробочке с приятным рисунком – дубом и надписью «Латвия». Такой подарок я бы и сама хотела получить”, — рассказала Рога-Саулите.

 

По ее словам, изготовление подарка было доверено местной ювелирной компании SIA “RARO”, а деревянные коробочки изготавливает спутник жизни Ингуны Айвис Саулитис.

 

На данный момент о своем участии в проекте уже заявили 33 самоуправления, но переговоры ведутся со всеми.

 

Отметим, что цена на изготовление подобного подарочного комплекта составляет 10,45 евро.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (12)
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Интересно 10:36 03:02:2018

Хоть сто монеток выдадут?)))

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Пророк 11:22 03:02:2018

ФАРС

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Latviešu patriots 10:53 03:02:2018

Lieliska dāvana Latvijas simtgadei, 100% atbalstu!

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Огромная волна патриотизма захлестнет детей из малообеспеченных семей, 11:15 03:02:2018

коих у нас около 50%.))))

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10 дюймов 10:56 03:02:2018

те кто умрёт в год столетия латвии будет обязан заранее предупредить о своей смерти в противном случае будет оштрафован!

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Latviešu patriots 11:01 03:02:2018

Monēta ir patriotiska dāvana Latvijas jubilejā!

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Правда тут 11:19 03:02:2018

Какие 100 лет второсортные.

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Так ведь 11:29 03:02:2018

им не привыкать заниматься приписками. Вспомните трактат История Успеха. На его фоне, 100 или 50, это такая мелочь.

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12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)

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