Не стоит использовать День Победы в политических целях. На празднование 9 мая должны ходить и латышские политики, нужно говорить, ведь, по сути, это хороший день.

Такое мнение во время беседы на канале RīgaTV 24 высказал профессор Латвийской художественной академии Айгар Бикше.

По его мнению, празднование 9 мая помогло бы сплотить общество. Сейчас мы наблюдаем картину, что латыши даже не хотят начинать слушать вторую сторону: “Это ведь большой вопрос! Мы, латыши, ведь не можем только просить, чтобы они (русскоязычные – прим. ред.) кланялись, делали то и то. Есть и вторая сторона, у которой есть свои святыни, свои причины.”

“Надо сказать, что, в принципе, это хороший день. Закончилась война. Я понимаю, что там есть темы, связанные с последующей оккупацией – это правда, но ведь не этому люди радуются. Если вы устраиваете семейный праздник, а к вам приходит какой-то человек и говорит, что ваш дед был подонком, вы ведь не захотите этого слышать. У вас свой рассказ, да?”, — заявил он.

Вместе с этим, профессор считает, что и “Согласие” необходимо пустить в правительство/

“Пусть они тоже примут участие, пусть тоже возьмут ответственность за то, что с нами происходит. Да, может быть будут трудности, но будет иначе”, подытожил он.