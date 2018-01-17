Такое мнение во время беседы на канале RīgaTV 24 высказал профессор Латвийской художественной академии Айгар Бикше.
По его мнению, празднование 9 мая помогло бы сплотить общество. Сейчас мы наблюдаем картину, что латыши даже не хотят начинать слушать вторую сторону: “Это ведь большой вопрос! Мы, латыши, ведь не можем только просить, чтобы они (русскоязычные – прим. ред.) кланялись, делали то и то. Есть и вторая сторона, у которой есть свои святыни, свои причины.”
“Надо сказать, что, в принципе, это хороший день. Закончилась война. Я понимаю, что там есть темы, связанные с последующей оккупацией – это правда, но ведь не этому люди радуются. Если вы устраиваете семейный праздник, а к вам приходит какой-то человек и говорит, что ваш дед был подонком, вы ведь не захотите этого слышать. У вас свой рассказ, да?”, — заявил он.
Вместе с этим, профессор считает, что и “Согласие” необходимо пустить в правительство/
“Пусть они тоже примут участие, пусть тоже возьмут ответственность за то, что с нами происходит. Да, может быть будут трудности, но будет иначе”, подытожил он.
100% taisniba« ответить
А мне всё равно, что думают по этому поводу латыши.« ответить
Это наш праздник и наша победа.
9 Мая это самый большой праздник для Европы и Язии, для Африки и Америке.« ответить
Есть 11 ноября, день, когда латыши выграли решающее сражение с русско-немецкой армии. День Лачплесиса. Русские Латвии его не празднуют. От чего же им праздновать победу, где потерпели поражение русские?« ответить
Есть 18 ноября, день, когда латыши создали свою страну и получили независимость от России. Русские этот день не празднуют, так как им любой сеператизм от российской империи НЕ праздник.
О каком сплачёности бредит этот наивный идивидум, когда большинству русских существование Латвии если и не приемлима, то безразлична навернека?
Русские на ровне с немцами делили Европу - русские напали на Финляндию и Польшу, с ультиматом оккупировали Прибалтику и населили эти страны своими гражданами.
Плевать, что там немцы сделали другим, латышам они ничего плохого во время второй мировой не сделали. А вот русские выслали латышей в Колыму, а при Эжёве были уничтожены 200 000 российских латышей в 1937-38.
Можно там погрустить со всеми в честь кончины второй мировой в 8 мая, а 9 мая это не честь павшим в войне, это день победы сталина и его красных убийц.
Так что тот латыш, который будет праздновать праздник врага, будет считатся либо предателем, либо идиотом.
Возможен лишь один вид сплачёности - все сливаются в латыши, принимая их язык и идентичность как свой.
Ты дегенерат, не способный мыслить, ничего умного сказать не можешь. Бред какой-то тут« ответить
нарисовал.
А профессор -умница!
_шестомнедобитому 20:14 16:01:2018_« ответить
Пошёл НАХ, д.6ил!
Шестом битому: забудь Русский раз ты такой патриот и русофоб глистообразный.« ответить
"Шерстодебилитов"-упырь ,каких еще поискать.Чушкан диванный!Из Питера троллит ,паскудыш русофобный!Обозленный на жизнь лузер-неудачник!!« ответить
Иди сливайся у тебя наверно и опыт есть.« ответить
Это не политики,а продажные нелюди-поэтому они не способны ничего признать!« ответить
Латышей победил гитлер?! Национальный праздничный марш ваффен сс 16 марта в честь гитлера?! Латышские оскорбления Воинов Победы для чего , для гитлера?! Фабрика смерти концлагерь в городе Саласпилс восмитательно-трудовой оздоровительный?! Вопросов не счесть, латыши конченные ничтожества, смерть рассудит латышских нацистских прихвостней. P.S. "профессор" где проект "латвия" нищеброд голимый?!« ответить
Это к ФрейбегШИ она со своими фашистами вафенн-СС 16 Марта своим путём идёт !« ответить
Латыш переобувается на ходу. Именно сейчас,когда Совет Европы принял закон,объявляющий 9 мая Днём победы и Днём Европы и призвал объявить этот день выходным.« ответить
Этот День Победы« ответить
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!
Professoru: vam ewe pridetsja dolgo rabotat' nad tem chtoby russkie priznali latiSSackoe priznanie...« ответить