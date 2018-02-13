«Эти гены есть у всех — и у нас с вами, и у Милонова, и у Мизулиной и даже у Путина с Патриархом, и у каждого с вероятностью в 5-6% может родиться сын или внук гомосексуал», — пишет профессор, советско-американо-российский общественный деятель Александр Давидович Гольдфарб, ныне глава Фонда Литвиненко в Лондоне на сайте «Эхо Москвы».

«Откуда берутся геи и в чем их биологический смысл? Научные исследования свидетельствуют, что склонность к гомосексуальной любви у мужчин — свойство врожденное, т. е. определяется генами, которые к тому же играют важную роль в выживании человеческого рода, как ни парадоксально это может показаться», — сообщил Гольдфарб.

«В исследовании под руководством профессора Алана Сандерса из Исследовательского института North Shore в штате Иллинойс, опубликованном в прошлом году, на основании анализа ДНК были выявлены особенности генетического кода в двух точках хромосом, характерные для мужчин гомосексуальной ориентации, — рассуждает Гольдфарб.

Как пишет в редакционной статье британский журнал New Scientist, точная роль этих генов не ясна, но очевидно, что они каким-то образом участвуют в развитии гомосексуальности. Это выбивает почву из под ног поборников точки зрения, что гомосексуализм — результат свободного выбора. Люди такими рождаются, а не становятся. «Ограждать» их от дурного влияния — занятие столь же бессмысленное и противоестественное, как заставлять ребенка, родившегося левшой, писать правой рукой.

Конечно, столь сложное свойство, как сексуальное поведение, не может определяться всего лишь двумя генами — они, по-видимому, являются необходимым, но не достаточным условием развития гомосексуальности и работают в сочетании с другими генами, пока еще неизвестными.

Как у родителей-гетеросексуалов рождаются дети с гомосексуальным набором генов? Происходит это потому, что гены отца и матери (а до этого дедушек и бабушек и предыдущих поколений) при зачатии перетасовываются и возникает новая комбинация генов, приводящая к выработке гомосексуальных склонностей. Причем происходит это с одной и той же вероятностью (5-6%) во всех культурах и обществах.

Иными словами, эти гены всегда присутствуют в популяции. Они есть у всех — и у нас с вами, и у Милонова, и у Мизулиной и даже у Путина с Патриархом, и у каждого с вероятностью в 5-6% может родиться сын или внук гомосексуал.

Возникает законный вопрос: если какой-то ген хоть немного снижает шансы произвести на свет потомство, то благодаря естественному отбору, такой ген должен за несколько поколений исчезнуть из популяции, раствориться в эволюции. Это закон природы. Как же получилось, что гены гомосексуальности, которые практическиполностью исключают появление потомства, сохраняются в генофонде — у всех народов и во все времена?

Ответ может быть только один: гены гомосексуальности придают популяции в целом какие-то другие эволюционные преимущества, благодаря которым род человеческий выживает и размножается лучше, чем если бы этих генов не было.

Этому вопросу посвящено исследование группы итальянских ученых под руководством доктора Andrea Camperio Ciani из университета г. Падуи. Они изучили статистику рождаемости в семьях, где имеются гомосексуалы в сравнении с общими показателями. Выяснилось, что родственницы (тетки, сестры, племянницы) мужчин-геев рожают детей гораздо чаще, чем среднестатистические женщины, причем родственницы по матери имеют детей чаще, чем родственницы по отцу. Оказалось также, что среди родни по материнской линии мужской гомосексуализм встречается чаще, чем в родне отца.

На основании этих наблюдений доктор Ciani выдвинул теорию «сексуально-антагонистической селекции», согласно которой гены, снижающие детородную функцию мужчин, в то же время повышают плодовитость женщин, и последний эффект с лихвой компенсирует первый. То есть, гены мужской гомосексуальности сохраняются в популяции и передаются из поколения в поколение за счет того, что они повышают производство потомства матерями, сестрами, тетками и племянницами геев.

Авторы теории предлагают больше не использовать термин «гены гомосексуализма» и говорить вместо этого о генах «андрофилии», т. е. тяги к мужчине, которые, имея одинаковый механизм действия, оказывают противоположный эффект на рождаемость в зависимости от того, кто носитель — мужчина или женщина.

Отсюда выводы. Во-первых, опасения, что секс-меньшинство геев может превратиться в большинство под влиянием толерантного отношения или гей-пропаганды, лишены каких-либо оснований. Пропорция геев в популяции жестко сопряжена с пропорцией особо продуктивных женщин и является величиной постоянной. То, что они всегда будут меньшинством, заложено в самом генетическом механизме этого явления.

Во-вторых, нельзя рассматривать гомосексуализм как генетическое расстройство ибо эти гены оказывают в целом благоприятный эффект на выживание популяции. Не будь этих генов, не было бы геев, но рождаемость бы резко упала, потому что женщины перестали бы «хотеть» мужчин.»

Справка: Александр Гольфарб получил высшее образование на кафедре вирусологии биологического факультета МГУ в 1969 году, после чего работал в Институте атомной энергии им. Курчатова.

В 1970-х был активистом еврейского движения в СССР, был его пресс-атташе, добился в 1975 году репатриации в Израиль. Работал биологом в Вейцмановском институте в Реховоте. Затем переехал в Германию, где работал в Институте биохимии Общества Макса Планка в Мюнхене, а после — в США. Жил в Нью-Йорке, работал профессором в Колумбийском университете.

В 1990-х Гольдфарб вернулся в Россию, работал в общественной организации «Открытое общество», основанной Фондом Джорджа Сороса.

В декабре 2000 года в США олигархом Борисом Березовским создан Фонд гражданских свобод, который возглавил Александр Гольдфарб, вернувшийся к тому времени в США. Сейчас проживает в Нью-Йорке и Лондоне.