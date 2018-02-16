«Противоречие и странность состоит в том, что у русских изумительно получается изобретать, и очень плохо получается заниматься инновациями», — объяснил американский профессор MIT, специализирующийся на СССР и России, и с 90-х скупавший советских учёных «по-дешёвке» вместе с советскими наработками. Финансировал всё это дело Джордж Сорос.

Американский учёный Лорен Грэхем объяснил, почему научный гений русских людей остается коммерчески нереализованным.

Во время пленарной сессии «Технологии — пропуск в завтра. Изменись или умри», проходившей под патронажем Сбербанка, Герман Греф со смущенной улыбкой спросил у американского ученого Лорена Грэхема: «Сможет ли Россия конкурировать? Этот вопрос содержится у каждого из нас внутри, и нам хотелось бы услышать вашу точку зрения».

Лорен Грэхем — специалист по истории советской и российской науки, профессор Массачусетского технологического института (MIT). Его ответ Грефу представляется настолько интересным для всех настоящих патриотов России, что мы решили опубликовать его почти без сокращений.

Американец объясняет, почему технологии не могут быть пропуском «в завтра» для нынешней России и почему выбор между «изменись» и «умри» в нашем случае очень драматичен:

— Я бы хотел начать с того, чтобы задать смелый вопрос: почему Россия недостаточно выгоды извлекла из гениальных работ своих ученых и инженеров?

Определение темы этой сессии, данное организаторами, содержало следующее предложение: «Продолжает расти разрыв между теми компаниями и государствами, которые пожали плоды четвертой индустриальной революции, и теми, которые не смогли этого сделать». Россия — одна из тех стран, которые не смогли пожать плоды четвертой индустриальной революции. Маленькая Швейцария каждый год экспортирует гораздо больше высокотехнологичных продуктов, чем Россия в пересчете по курсу доллара. В последний раз, когда я проверял, Швейцария экспортировала в три-четыре раза больше. Почему?

У России такие творческие научные сотрудники, — и почему с таким количеством ученых Россия не может извлечь экономическую выгоду из продуктов, из результатов этих исследований? На мой взгляд, ключ к ответу на этот вопрос лежит в том, какая разница сесть между изобретением и инновацией.

Вы создали что-то на рабочем столе, в лаборатории, что работает. Ничего похожего раньше не было. Если вы смогли это сделать, мы вас поздравляем: вы — изобретатель.

Однако инноватор — это гораздо большее.

Инновационность означает «взять этот продукт или процесс и сделать его коммерчески успешным». Причем успешным не только для вас, изобретателя, но и для общества, в котором вы его внедрили.

Противоречие и странность состоит в том, что у русских изумительно получается изобретать и очень плохо получается заниматься инновациями.

Позвольте привести вам несколько примеров.

Русским ученым принадлежат две Нобелевские премии за разработки в области лазерных технологий. Но сейчас нет ни одной российской компании, которая занимала бы сколь-либо значительное место на рынке лазерных продуктов и технологий. Электрические лампочки в России изобрели до Томаса Эдисона. По сути, Томас Эдисон вообще позаимствовал эту идею у русского ученого Яблочкова. Но затем американские компании захватили этот рынок. И никакая российская компания с ними не стала конкурировать.

Русский ученый Попов передавал информацию по радиоволнам до Маркони, но сегодня у России нет сколь-либо заметных успехов на рынке радиоэлектроники. Россия (Советский союз, СССР) первой запустила искусственный спутник Земли. Но сегодня у России — менее одного процента международного рынка телекоммуникаций. Россия первой создала руками Сергея Лебедева электронный цифровой компьютер в Европе. Но кто покупает российские компьютеры сегодня?

Я могу этот список продолжать и продолжать. Почему — это исключительно важный вопрос — у русских так хорошо получается разрабатывать научные и технологические идеи и так плохо получается извлекать из них экономическую выгоду?

Ответ кроется не в отсутствии талантов и не в отсутствии способностей у русских инженеров и ученых. Отнюдь нет. Это очень хорошие профессионалы. Ответ кроется в том, что у России не удавалось выстроить общество, где блестящие достижения граждан могли бы находить выход в экономическом развитии. Все руководители России, со времен царизма до нынешних времен, полагали, что ответ на проблемы модернизации — это сама технология. Все считали, что ответ именно в технологии, а не в социо-экономической среде, которая способствует развитию и коммерциализации технологий. Идеи как таковые — этого мало.

Моя книга называется «Одинокие идеи». Под одинокими я понимаю идеи, которые никто не разрабатывает. У России очень хорошо получается изобретать, но не разрабатывать. Это понимание мне было очень четко продемонстрировано несколько лет назад, когда я приехал в Россию с ведущими учеными из Массачусетского технологического института. Россияне спрашивали, как им сравняться с MIT в разработке следующей сенсационной научной вещи. Но сами ученые MIT говорили, что ключ к успеху их института лежит не просто в культуре MIT, но в культуре Бостона и США в целом.

Что это за элементы культуры, которые позволяют идеям разрабатываться и развиваться в коммерчески успешные предприятия? Демократическая форма правления. Свободный рынок, где инвесторам нужны новые технологии.

Защита интеллектуальной собственности. Контроль над коррупцией и преступностью. Правовая система, в которой обвиняемый имеет шанс оправдаться, доказать свою невиновность. Эта культура допускает критические высказывания, предусматривает независимость; в ней можно потерпеть неудачу, чтобы еще раз попытаться. Вот некоторые из неосязаемых характеристик инновационного общества.

Но русские, с которыми мы говорили (особенно в институтах и университетах), не понимали этих моментов и продолжали задавать конкретные вопросы по конкретным технологиям — нанотехнологиям, информационным технологиям, трехмерной печати. Они спрашивали, какая конкретная технология может принести успех. И, наконец, уставший от этих вопросов ректор MIT — господин Райф — повернулся к своему российскому визави и сказал: «Вам нужно молоко без коровы».

В настоящий момент руководители России пытаются провести модернизацию, но, к сожалению, в русле своих предшественников — царей и советских руководителей: они пытаются отделить технологии от социополитических систем. Они говорят, что поддерживают Сколково — этот амбициозный и дорогой клон Силиконовой долины рядом с Москвой. Но в то же время — я должен сказать это, простите — они запрещают демонстрации, они подавляют политических оппонентов и предпринимателей, у которых скопилось достаточно власти, чтобы бросить им (руководству страны. — Открытая Россия) вызов. Они перекраивают правовую систему в своих целях. Они поддерживают авторитарные режимы.

Такая политика не может привести к развитию общества, в котором процветают рисковые предприниматели и инноваторы. Подобная политика может привести только к возникновению общества, где люди втягивают головы в плечи, опасаясь быть наказанными.

Модернизация для них (для руководства страны) — получение новых технологий при отказе от экономических и прочих принципов, которые эти технологии продвигают и доводят для успеха в других местах. Им нужно молоко без коровы. И до тех пор, пока остается эта политика, научный гений русских людей, который я так уважаю, останется экономически нереализованным.

Справка: »Лорен Р. Грэхэм (англ. Loren R. Graham) (родился 29 июня 1933 в городе Hymera, штат Индиана, США) — известный американский историк науки, ведущий зарубежный учёный по истории российской и советской науки.

Почти пятьдесят лет Грэхэм публикует работы по истории науки и преподаёт в университете Индианы, Колумбийском университете, Гарвардском университете и Массачусетском технологическом институте, профессором которого он является в настоящее время. Грэхэм был участником одной из первых программ обмена учёными между США и СССР, в рамках которой он работал в Московском государственном университете в 1960—1961 годах. С тех пор он жил и работал в России десятки раз, нередко приезжая по нескольку раз в год.

Он был членом попечительского совета Фонда Сороса — организации, которая оказывала массовую материальную помощь российским учёным сразу после распада СССР. «

Комментарии в социальных сетях:

— «Этот главный lT-шник — великий оптимист. Рядом с ним должен сидеть не ростовщик Греф, задача которого не развитие страны, а извлечение прибыли своим акционерам через продажу населению его же, этого народа, денег по заоблачным процентам со всякими штрафными санкциями. Как старуха процентщица в романе Ф. Достоевского «Преступление и наказание»...»

- »Всё правильно говорит Лорен Грэхем. Экономическая выгода от изобретения и внедрения новой технологии одним человеком для всего российского народа — совершенно не разработанная технология. Нет рисковых инвесторов и банкиров. Всем управляет государство. Всё так же цетрализовано. Нет делового климата и желания продвигать новые идеи и изобретения. Легче вывезти идеи за границу и там всё получится. Там же эти проклятые жадные жмоты, которые только о деньгах и думают.»

— «Враньё! Проталкивается идея сменить систему по западному образцу и все получится. А как же пример Китая? Коммунистическая система совсем не как у запада и мощный экономический рост.

В СССР напомню пусть и с отставанием но были и собственные компьютеры, и видеомагнитофоны и электронная промышленность. Например усилитель Бриг-001 первой ревизии 70-е годы до сих пор нарасхват.»

— «Вы слишком категоричны. Я говорю о нашем времени. Об СССР говорить не буду. Я жил там, когда Сталин ещё был жив.

Я говорю про нынешнее время. Вы прочитайте, что Лорен Грэхем написал про советско-российскую науку и предпринимательство. Нет заинтересованных инвесторов. Деньги вывозят на проклятый Запад. Прохоров попытался что-то сделать, но где его ё-мобиль?»