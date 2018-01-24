LETA

Правительство Латвии придерживается политики, что каждый человек кузнец своего счастья и должен заботить о себе сам. Об этом в интервью радио Baltkom сказала эксперт по социальной политике, ассоциированный профессор Видземской высшей школы, доктор политических наук Фелициана Раевска.

По ее словам, у нас в стране считается, что забота о людях будет их расслаблять.

«Если брать в целом, то нашу государственную социальной политику щедрой не назовешь. В ЕС 28 стран тратят на соцполитику 28%, а мы — 14%. Тут цифры говорят за себя. Государство долго и последовательно проводит политику, что каждый сам кузнец своего счастья и должен заботиться о себе сам. Патернализм, отеческая забота, считается неправильной, потому что это разлагает человека, расслабляет. Он знает, что без пособия не останется», — говорит она.

Напомним, удельный вес жителей, подверженных риску бедности, в Латвии один из самых высоких в ЕС. Выше, чем в Латвии, он только в четырех странах ЕС, включая Литву, где он составляет больше четверти населения, и Румынию, где он достигает половины жителей.

Риску бедности в Латвии в 2016 году были подвержены 425 тыс. или 22,1% жителей — на 0,3 процентного пункта больше, чем в 2015 году, подсчитало Центральное статистическое управление. Это значит, что почти полмиллиона латвийцев живут, туго затянув пояса, а непредвиденные расходы загоняют их в безвыходное положение.

Риску бедности по-прежнему больше подвержены родители-одиночки (34,3%), люди старше 65 лет (39,9%) и безработные (56,5%).