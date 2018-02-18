Дискуссии по разработанному Минэкономики списку профессий ведутся с лета 2017 года. Включить ученых в этот перечень рекомендовала Латвийская ассоциация предприятий химии и фармацевтики, которая заявила, что в Латвии не хватает 16 тыс. работников с высшим образованием в области технических наук, технологий и математики, и по этим специальностям нужно облегчить ввоз работников.
ЛПРОН напоминает, что в Латвии в развитие местного научно-исследовательского потенциала вложены значительные средства ЕС, и спрашивает, какова отдача от этих вложений в подготовке молодых ученых. Профсоюз считает, что в первую очередь государство должно обеспечить науке должное финансирование, чтобы обеспечить научным кадрам достойные зарплаты.
ЛПРОН считает, что искусственное увеличение конкуренции за счет привлечения иностранных научных кадров может привести к еще большей безработице и давлению на социальный бюджет.
Конечно иностранцы, особенно руководители нужны в первую очередь, более того, чтобы ситуация реально менялась к лучшему нужно ввести русский язык в государственное устройство, вернуть незаконно отобранное гражданство, ликвидировать термин "негражданин" , более чем восемьдесят профессий станут доступны людям, а латыши уже не смогут воровать, плести аферы, уничижать и умерщвлять, деструктивная сущность ничтожных латышей начнёт выветриваться, латыши хотя бы смогут умереть по-человечески.« ответить
Конечно, бизнесу выгодны рабы-гостарбайтеры. У нас такие без выходных вкалывают почти круглосуточно. Они как заложники. Документы за них оформили и теперь они должны эти «долги» отрабатывать. Заработать 1,2-2 тысячи за 400-500 часов это очень мало. Это рабская эксплуатация на износ. Местные никогда не согласятся так вкалывать. Пока минималка в Латвии не достигнет 10€ в час, ни о каких окупантах нет смысла даже дискутировать. Окупанты здесь деньги не тратят и налоги возвращают, нет смысла на них тратить деньги. А насчёт «науки», то технологии изменились и ту же компьютерную программу можно заказать у «фрилансера» через интернет на другом конце Земли. Есть и в Риге знакомые, кто так зарабатывет. Нанимают за гроши студентов из Новосибирска, каждый из которых создаёт часть пограммы. Потом в Риге эти части складывают в программу и продают уже за десятки тысяч в ЕС. Самое смешное в том, что зарабатывает на этом только рижский офис, а те же новосибирские студенты получают объедки с барского стола без каких-либо налогов и зачастую оплату получают в тех же «биткойнах». Так же и окупантов завозят сюда формально для работы в Латвии, а самих отправляют от латвийской фирмы за границу, зарабатывая на разнице в зарплатах. Фактически ведь окупант работает на латвийской фирме и просто находится в рабочей командировке в другой стране ЕС для выполнения заказа фирмы.« ответить
Как сказал Кучинский -,,Хорошо поработали, сильная команда и дальше будем работать,, Результаты такой работы- специально довесли страну или они не в курсе, что в реале творится? Подорожание електроэнергии премьера удивило.....Ну и премьер,не знает , что творится или не хочет знать?.....Независимое светлое будущее страны, звучит , как насмешка(((((« ответить