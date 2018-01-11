Прогноз аналитиков: Латвия возьмет в Пхенчхане одно золото(1)

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Zubova
16:30 11.01.2018
газета Сегодня

Аналитическое агентство Gracenote представило прогноз на исход Олимпийских игр 2018 года, до старта которых остается один месяц. Согласно ему, Латвия завоюет в Пхенчхане лишь одну медаль, но золотую. По мнению спортивных провидцев, произойдет это у мужчин в скелетоне.

А что по остальным странам? Западные аналитики отдают России четыре золота. А победу на Играх–2018 в Пхенчхане предрекают Германии.

 

О России — подробнее. Согласно этому прогнозу, Россия завоюет в Пхенчхане 19 медалей: четыре золотые, шесть серебряных и девять бронзовых. Этого будет достаточно, чтобы занять в общем зачете шестое место по общему количеству медалей.

 

Кто из россиян и в каких видах спорта может взять медали, агентство не расписывает. Более того, в итоговой таблице исследования такая страна, как Россия, вообще не значится, что и понятно. Ее вычеркнули после того, как МОК постановил разрешить российским спортсменам выступать на Играх–2018 только под нейтральным флагом. Впрочем, аналитики обещают 9 февраля, в день открытия Олимпиады, включить в таблицу строчку «Олимпийские спортсмены из России». Именно тогда окончательно будет понятно, какие спортсмены из нашей страны будут участвовать в соревнованиях.

 

А пока 19 виртуальных медалей России отданы другим странам. И вот что получается: если вдруг сильнейших спортсменов России не будет на Олимпиаде, больше всего от этого выигрывает Германия (плюс пять медалей), далее идут Норвегия (плюс четыре), Канада (плюс две), Франция (плюс две), Италия (плюс две), Финляндия, Великобритании, Япония и Нидерланды (все плюс одна).

 

Напомним, что на домашней Олимпиаде в Сочи в 2014 году Россия завоевала 13 золотых медалей и была первой в общем зачете. Но после того как комиссия Дениса Освальда на основании показаний информатора Григория Родченкова дисквалифицировала 43 спортсменов и отняла более десяти медалей, Россия спикировала на четвертое место (девять золотых медалей, три серебряные, восемь бронзовых).

 

Возглавляет же виртуальный олимпийский зачет Германия. По мнению экспертов, она должна выиграть 14 золотых медалей. Если так и случится, то немцы впервые с 2006 года выиграют зачет зимних Игр. В первую пятерку входят такие страны, как Норвегия, США, Франция и Канада. Седьмая — Южная Корея. 

Латвия в виртуальном зачете западных аналитиков с золотой медалью Мартина Дукурса стоит на 19–м месте среди 27 команд, представители которых якобы поднимутся на пьедестал почета. Кстати, год назад в таком же прогнозе фигурировал бобслеист Оскар Мелбардис, которому прочили медаль в состязаниях экипажей–четверок. Сейчас же его имени в этом списке нет. Всему виной немцы, экипажи которых здорово прибавили за последнее время.

 

Открыл двери главный медиацентр Пхенчхана

 

В олимпийском центре Пхенчхана начал свою работу пресс–центр Игр–2018. Это событие состоялось ровно за месяц до начала соревнований. 

 

Комплекс, расположенный в кластерном комплексе Alpensia, примет почти 3 тысячи аккредитованных представителей средств массовой информации. «В настоящее время главная медиаарена Игр работает с 8 до 23 часов, а с 30 января по 26 февраля перейдет на круглосуточное обслуживание журналистов, которые будут делиться олимпийской информацией со всем миром», — отметили в пресс–службе.

 

Владимир ИВАНОВ.

Vesti.lv / Фото AFP/LETA
Комментарии (1)
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10 дюймов 16:41 11:01:2018

а стоит ли тогда ехать?----просто подождать, когда у России в очередной раз будут отбирать заслуженные медали и просто попросить у ВАДА----МЫ ж друзья Америке, ОНИ нам не откажут.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (1)

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