Рынок труда будет очень активен — работодатели ищут способы, как конкурировать в борьбе за квалифицированных специалистов, оптимизировать процессы и мудрее работать с имеющимся персоналом. С учетом спроса и нехватки рабочей силы зарплаты будут расти стремительно, еще больше повышая затраты на рабочую силу и создавая головную боль предпринимателям.
По мнению экономиста «Swedbank» Агнесе Буцениеце, проблема будет актуальной для всех трех стран Балтии. В Латвии и Литве продолжит снижаться уровень безработицы, он составит соответственно 7,5% и 6,8%.
В Эстонии безработица увеличится до 7,5%, что связано с реформами и привлечением на рынок труда инвалидов. «Существенного роста занятости мы не увидим», — считает экономист. Ожидается, что зарплата продолжит быстрый рост.
С чего бы ему расти, да ещё и стремительно.« ответить
Это наверное в министерствах и ведомствах, разного рода канторах, хуторяне себе нули рисовать дополнительные будут, потому как другим цифрам не обучены.
Эти госрэкетиры 33% забирают из зарплаты! О чём можно говорить с этими бандитами?« ответить
Наверно Латвия получила в наследство подержанный печатный станок от хозяев и теперь будут печатать банкноты в немеренных количествах ?« ответить
Историю успеха проходили, знаем.« ответить
((( из "жопы" штоли ?« ответить
Это говорит о том что так же стремительно будут повышаться налоги :)« ответить