2018 год на рынке труда будет особо напряженным — ожидается рост затрат на рабочую силу, связанный с налоговыми изменениями.

Рынок труда будет очень активен — работодатели ищут способы, как конкурировать в борьбе за квалифицированных специалистов, оптимизировать процессы и мудрее работать с имеющимся персоналом. С учетом спроса и нехватки рабочей силы зарплаты будут расти стремительно, еще больше повышая затраты на рабочую силу и создавая головную боль предпринимателям.

По мнению экономиста «Swedbank» Агнесе Буцениеце, проблема будет актуальной для всех трех стран Балтии. В Латвии и Литве продолжит снижаться уровень безработицы, он составит соответственно 7,5% и 6,8%.

В Эстонии безработица увеличится до 7,5%, что связано с реформами и привлечением на рынок труда инвалидов. «Существенного роста занятости мы не увидим», — считает экономист. Ожидается, что зарплата продолжит быстрый рост.