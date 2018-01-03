Прогноз: в Латвии начнется стремительный рост зарплат(8)

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Владимир Бучельников
20:46 03.01.2018
Экономика / Макроэкономика

2018 год на рынке труда будет особо напряженным — ожидается рост затрат на рабочую силу, связанный с налоговыми изменениями.

Рынок труда будет очень активен — работодатели ищут способы, как конкурировать в борьбе за квалифицированных специалистов, оптимизировать процессы и мудрее работать с имеющимся персоналом. С учетом спроса и нехватки рабочей силы зарплаты будут расти стремительно, еще больше повышая затраты на рабочую силу и создавая головную боль предпринимателям. 

 

По мнению экономиста «Swedbank» Агнесе Буцениеце, проблема будет актуальной для всех трех стран Балтии. В Латвии и Литве продолжит снижаться уровень безработицы, он составит соответственно 7,5% и 6,8%. 

 

В Эстонии безработица увеличится до 7,5%, что связано с реформами и привлечением на рынок труда инвалидов. «Существенного роста занятости мы не увидим», — считает экономист. Ожидается, что зарплата продолжит быстрый рост. 

LETA / Фото
Комментарии (8)
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Latviešu patriots 20:55 03:01:2018

С чего бы ему расти, да ещё и стремительно.
Это наверное в министерствах и ведомствах, разного рода канторах, хуторяне себе нули рисовать дополнительные будут, потому как другим цифрам не обучены.

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государственный рэкет 21:34 03:01:2018

Эти госрэкетиры 33% забирают из зарплаты! О чём можно говорить с этими бандитами?

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Корейко 21:08 03:01:2018

Наверно Латвия получила в наследство подержанный печатный станок от хозяев и теперь будут печатать банкноты в немеренных количествах ?

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СМЕРШ 21:11 03:01:2018

Историю успеха проходили, знаем.

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RusLv 21:16 03:01:2018

((( из "жопы" штоли ?

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Юрий 21:19 03:01:2018

Это говорит о том что так же стремительно будут повышаться налоги :)

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12

Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (7)