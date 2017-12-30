«В 2018 году внутри ЕС грозит с силой вспыхнуть экзистенциальный конфликт», — уверен журналист.
«Так называемые страны Вишеградской группы, Польша, Венгрия, Словакия и Чешская Республика (...), имея союзников в Прибалтике и на Балканах, имеют значительный вес как силовой блок», — отмечает автор.
В конфликте, по мнению журналиста, речь идет не только о распределении беженцев, но и о том, каким хотят видеть ЕС его жители. То, что является желаемым в «вишеградской» Европе, сталкивается с непониманием, недоумением и неприятием со стороны западной части союза: это постоянное обращение к христианству и Церкви, сильная национальная ориентация, склонность к авторитарным формам правления, небрежное обращение с системой сдержек и противовесов (например, в Польше), отрицание слишком либерально-светских моделей общества, определенное двойственное отношение к путинской России (в Венгрии), передает издание.
«Все это не без основания вызывает растущее недоумение со стороны Берлина, Парижа и Брюсселя», — отмечает автор.
«Желание перевоспитать этих людей в европейцев по «брюссельскому фасону» с помощью комбинации из финансового давления, юридических атак и открытой клеветы, что предпринимается в настоящее время, вероятно, потерпит основательную неудачу», — считает журналист.
Необходимо не бюрократическое и экономическое влияние, а лучшие аргументы, более убедительные позиции и привлекательные ценности, полагает Кристиан Ортнер.
«Неважно, идет ли речь о мигрантах или «европейских ценностях» — желание навязать их странам Вишеградской группы или другим государствам в ЕС, которые этого не хотят, может в действительности привести к расколу ЕС», — пишет автор в заключение.
Да уж видимо зря кормили кредитами тех, кто работать у себя на родине не хочет.« ответить
Сколько волка не корми, - ну русские хорошо знают продолжение пословицы.
Интересно куда это долбаные хохлы подевались сегодня« ответить
волк и семеро козлят.« ответить
без бригады охотников тут не обойтись.
слишком уж неравны волк и козлята.
Толстая, жирная гейропа скоро треснет.« ответить
А кто то еще верит в сказку "О европейском единстве"? Раздрай давно идет и чем дальше тем глубже.При чем внутри каждой страны ЕС свой раскол свои разногласия народа с политическими дескредитировавшимя себя элитами.« ответить
ЕС нежизнеспособен, забюрократизирован армией всяких еврочиновников,которые решают любые вопросы попирая суверенитеты стран евросоюза, ЕС конечно развалится, и, те, кто в теме понимают - нужно уносить ноги. Прибалты разрушили экономики своих стран, и, по сути, только пока ещё существующий ЕС не позволяет объявить прибалтам дефолт. Пример Соединённого Королевства показателен, великобританцы отказались содержать прибалтийских, и иных, нищебродов-шантажистов. Латышы, например, погрязли в гибридной войне агрессивно орали: "Разорвём Россию вклочья! Новые санкции России! " , сожгли публично арт-объект в виде Президента Российской Федерации, затем снова уныли, сели в лужу и требуют жрать. Рекомендовано латышам ущербным обращаться не в финансовые центры, в гуманитарные организации , чтобы процесс вымирания нацистского латышского этноса проходил мягче, без лишнего шума и резких телодвижений.« ответить
Pamuldi vēl garā vājais aprobežotais krievs.« ответить
Чешские газеты подвергают сомнению, что обнаружение вакцин загрязненных смертельным птичьим вирусом гриппа, которые предназначались 18 странам, изготовленные американской компанией, Baxter International не был частью заговора, с целью вызвать пандемию.« ответить
Предположение не лишено основания, потому что, согласно лабораторным требованиям безопасности, которые являются обычными для изготовителей вакцины, смешать живое вирусное биологическое средство с материалом вакцины случайно, фактически невозможно.