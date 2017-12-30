Произойдет ли в 2018 году раскол ЕС?(15)

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Владимир Бучельников
10:27 30.12.2017
В мире / Евросоюз

О том, почему попытка перевоспитать жителей Центральной и Восточной Европы в сторонников Брюсселя с помощью финансового давления и уголовных процессов является плохой идеей, рассуждает Кристиан Ортнер на страницах австрийского издания Die Presse.

«В 2018 году внутри ЕС грозит с силой вспыхнуть экзистенциальный конфликт», — уверен журналист.

 

«Так называемые страны Вишеградской группы, Польша, Венгрия, Словакия и Чешская Республика (...), имея союзников в Прибалтике и на Балканах, имеют значительный вес как силовой блок», — отмечает автор.

 

В конфликте, по мнению журналиста, речь идет не только о распределении беженцев, но и о том, каким хотят видеть ЕС его жители. То, что является желаемым в «вишеградской» Европе, сталкивается с непониманием, недоумением и неприятием со стороны западной части союза: это постоянное обращение к христианству и Церкви, сильная национальная ориентация, склонность к авторитарным формам правления, небрежное обращение с системой сдержек и противовесов (например, в Польше), отрицание слишком либерально-светских моделей общества, определенное двойственное отношение к путинской России (в Венгрии), передает издание.

 

«Все это не без основания вызывает растущее недоумение со стороны Берлина, Парижа и Брюсселя», — отмечает автор.

 

«Желание перевоспитать этих людей в европейцев по «брюссельскому фасону» с помощью комбинации из финансового давления, юридических атак и открытой клеветы, что предпринимается в настоящее время, вероятно, потерпит основательную неудачу», — считает журналист.

 

Необходимо не бюрократическое и экономическое влияние, а лучшие аргументы, более убедительные позиции и привлекательные ценности, полагает Кристиан Ортнер.

 

«Неважно, идет ли речь о мигрантах или «европейских ценностях» — желание навязать их странам Вишеградской группы или другим государствам в ЕС, которые этого не хотят, может в действительности привести к расколу ЕС», — пишет автор в заключение.

InoPressa / Фото
Комментарии (15)
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Forward looking 10:45 30:12:2017

Да уж видимо зря кормили кредитами тех, кто работать у себя на родине не хочет.
Сколько волка не корми, - ну русские хорошо знают продолжение пословицы.

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ИвАн 14:58 30:12:2017

Интересно куда это долбаные хохлы подевались сегодня

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dlz77 10:49 30:12:2017

волк и семеро козлят.
без бригады охотников тут не обойтись.
слишком уж неравны волк и козлята.

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Fest 11:20 30:12:2017

Толстая, жирная гейропа скоро треснет.

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Щукарь 11:42 30:12:2017

А кто то еще верит в сказку "О европейском единстве"? Раздрай давно идет и чем дальше тем глубже.При чем внутри каждой страны ЕС свой раскол свои разногласия народа с политическими дескредитировавшимя себя элитами.

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Ivan 11:57 30:12:2017

ЕС нежизнеспособен, забюрократизирован армией всяких еврочиновников,которые решают любые вопросы попирая суверенитеты стран евросоюза, ЕС конечно развалится, и, те, кто в теме понимают - нужно уносить ноги. Прибалты разрушили экономики своих стран, и, по сути, только пока ещё существующий ЕС не позволяет объявить прибалтам дефолт. Пример Соединённого Королевства показателен, великобританцы отказались содержать прибалтийских, и иных, нищебродов-шантажистов. Латышы, например, погрязли в гибридной войне агрессивно орали: "Разорвём Россию вклочья! Новые санкции России! " , сожгли публично арт-объект в виде Президента Российской Федерации, затем снова уныли, сели в лужу и требуют жрать. Рекомендовано латышам ущербным обращаться не в финансовые центры, в гуманитарные организации , чтобы процесс вымирания нацистского латышского этноса проходил мягче, без лишнего шума и резких телодвижений.

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Latviešu patriots 12:02 30:12:2017

Pamuldi vēl garā vājais aprobežotais krievs.

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зря мучаешься 13:02 30:12:2017

Чешские газеты подвергают сомнению, что обнаружение вакцин загрязненных смертельным птичьим вирусом гриппа, которые предназначались 18 странам, изготовленные американской компанией, Baxter International не был частью заговора, с целью вызвать пандемию.

Предположение не лишено основания, потому что, согласно лабораторным требованиям безопасности, которые являются обычными для изготовителей вакцины, смешать живое вирусное биологическое средство с материалом вакцины случайно, фактически невозможно.

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123

Мнение
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Николай КАБАНОВ
28.12.2017

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