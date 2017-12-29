Пропавший 10 лет назад кот вернулся к хозяйке

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Люблю!
19:40 29.12.2017
Люблю! / Животные

Когда сильнейшие пожары охватили Калифорнию, американка Дженн Томпсон подумывала о том, чтобы приютить спасенных из огня котов — хотя бы одного, в память о потерянном 10 лет назад питомце. Однажды ей позвонили и сообщили, что Пилот нашелся.

Кот пропал в 2007 году в возрасте трех лет. Он убежал и не вернулся. Томпсон много раз искала его, посетила все местные приюты и опубликовала сотни объявлений, но результата не было. В конце концов, женщина со скорбью решила, что Пилот попался местным калифорнийским койотам.

 

Спустя несколько лет она переехала в Колорадо, завела еще двух кошек и размышляла о том, чтобы принять другого калифорнийского страдальца. И вдруг в октябре 2017 года ей позвонили из приюта в Калифорнии и сообщили, что ее пропавший кот нашелся.

 

Пилот был жив, но сильно пострадал в пожарах. Ему понадобилось несколько операций, средства на которые Дженн собирала с помощью краудфандинга. «Нам нужно было всего $500, но, когда пожертвования достигли $4000, я была поражена до глубины души. Люди стремились нам помочь очень искренне, это невероятно», — рассказала Томпсон.

 

Владельца обгоревшего кота нашли благодаря чипу, который Пилоту вживили, когда он был котенком.

 

«Он узнал мой голос, это было очень круто. Еще он узнал мою дочь. Когда Пилот исчез, ей было всего восемь лет. И он узнал ее!» — заявила Дженн.

 

Пилот многое повидал, и только он знает, что именно. Ему 13 лет, он буквально прожженный пират, но все еще любит людей и, похоже, наконец-то обрел свое счастье.

 

 

 

 

 

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Инна Авина
22.12.2017

Источник радости (1)

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