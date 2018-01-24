Пропавший в Даугавпилсе мужчина найден без признаков жизни

По словам представителей организации, подробности смерти мужчина на данный момент не сообщаются.
Bezvests.lv благодарит всех, кто не прошел мимо чужой беды, делился информацией и предлагал помощь в розыске пропавшего.
Выражаем самые глубокие соболезнования родным и друзьям.
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