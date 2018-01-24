Пропавший в Даугавпилсе мужчина найден без признаков жизни

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Виталий Вавилкин
20:50 23.01.2018
Наша Латвия / Социум

56-летний житель Даугавпилса Юрий ЯНЕН, пропавший 20 января 2018 года найден. К сожалению, без признаков жизни, передает Bezvests.lv.

По словам представителей организации, подробности смерти мужчина на данный момент не сообщаются.

 

Bezvests.lv благодарит всех, кто не прошел мимо чужой беды, делился информацией и предлагал помощь в розыске пропавшего.

 

Выражаем самые глубокие соболезнования родным и друзьям.

 

Vesti.lv / Фото
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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (20)

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