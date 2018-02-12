Прошло испытание новой российской ракеты ПРО (видео)(7)

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Владимир Бучельников
16:19 12.02.2018
Техно / Оружие

В Казахстане на полигоне Сары-Шаган успешно завершились испытания новой модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), сообщает «Красная звезда».

Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Андрей Приходько сообщил изданию, что ракета «успешно выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью». Он отметил, что «ее тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства».

 

Новые ракеты поступят на вооружение соединений ПРО и ПВО, обеспечивающих охрану Москвы.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (7)
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Саня 16:21 12:02:2018

правильсно, чтоб пиндосы не лезли со своей дерьмократией

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П у т и н 16:43 12:02:2018

- Хорошо пошла,- думает голодный рашн ватник с зарплатой 70 евро.

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Саня 17:12 12:02:2018

а нищий скакол обзавидовался и ракете и зарплате ухахаха

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Latviešu patriots 17:05 12:02:2018

Kārtējais krievu lidojošais mēsls!

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>>>Latviešu patriots 17:05 12:02:2018 17:10 12:02:2018

ты про танчики напиши которые закупили 80ых годов за 250 лямов, один выстрел и дуло отвалится, пхаха

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Latviešu patriots 17:21 12:02:2018

Šāda pat bruņutehnika tiek eksplotēta Austrijas armijā! Nezin kāpēc, bet austrieši nesūdzas par kvalitāti!

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Саня 17:32 12:02:2018

от этого хлама Англики избавились и продали по цене новых абрамсов и снарядов к этому хламу больше не производят

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (7)