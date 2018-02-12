В Казахстане на полигоне Сары-Шаган успешно завершились испытания новой модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), сообщает «Красная звезда».

Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Андрей Приходько сообщил изданию, что ракета «успешно выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью». Он отметил, что «ее тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства».

Новые ракеты поступят на вооружение соединений ПРО и ПВО, обеспечивающих охрану Москвы.