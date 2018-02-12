Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Андрей Приходько сообщил изданию, что ракета «успешно выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью». Он отметил, что «ее тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства».
Новые ракеты поступят на вооружение соединений ПРО и ПВО, обеспечивающих охрану Москвы.
правильсно, чтоб пиндосы не лезли со своей дерьмократией« ответить
- Хорошо пошла,- думает голодный рашн ватник с зарплатой 70 евро.« ответить
а нищий скакол обзавидовался и ракете и зарплате ухахаха« ответить
Kārtējais krievu lidojošais mēsls!« ответить
ты про танчики напиши которые закупили 80ых годов за 250 лямов, один выстрел и дуло отвалится, пхаха« ответить
Šāda pat bruņutehnika tiek eksplotēta Austrijas armijā! Nezin kāpēc, bet austrieši nesūdzas par kvalitāti!« ответить
от этого хлама Англики избавились и продали по цене новых абрамсов и снарядов к этому хламу больше не производят« ответить