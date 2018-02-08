Несколько последних Олимпийских игры обошлись неоправданно дорого и были омрачены скандалами, при этом за кадром остается вред, который спортивный праздник наносит принимающим его городам. Возможно, сейчас мы наблюдаем предсмертную агонию Олимпиад, пишет Business Insider.

Принимать Игры — очень дорого. Бюджет каждой Олимпиады за последние 50 лет был превышен, рассказывает профессор Эндрю Цимбалист, специалист в области экономики спорта.

«Для современной Олимпиады нужно примерно 35 спортивных объектов, нужна Олимпийская деревня стоимостью от полутора до трех миллиардов долларов. Нужен медиа-центр, который легко может обойтись в миллиард, и медиадеревня. Нужно место для церемоний и зеленая зона. Нужен транспорт, связывающий все это, с выделенными полосами для функционеров Международного олимпийского комитета (МОК)», — рассказывает он.

Раньше города, принимавшие Олимпиады, могли зарабатывать на правах на телетрансляции. Однако в последнее время МОК начал забирать себе все больший процент этих доходов: в 1990-е он получал 4%, а после игр в Рио прикарманил 70%.

Обслуживание новых спортивных объектов стоит до 30 миллионов долларов в год, при этом они часто находятся на дорогой земле. Большинство городов даже не знает, как их использовать после окончания игр. А если их забросить, то они приходят в упадок и снижают цену окружающей недвижимости.

«Возможен также ущерб для окружающей среды. Для зимней Олимпиаде в Пхенчхане разрушили целый горный склон, с деревьями и животными, многие из которых находятся на грани исчезновения», — говорит профессор.

Так хочет ли кто-нибудь принимать Олимпиады? Желающих не так много, и после каждых новых убыточных игр становится все меньше. В конце концов, только олимпийская заявка требует 10 лет планирования. Чикаго потратил примерно 100 миллионов долларов на попытку заполучить Олимпиаду 2016 года — и проиграл!

За игры 2004 года сражались двенадцать городов, за игры 2020 года — пять, а за зимнюю Олимпиаду 2022 года боролись только Китай и Казахстан.

Так что же — прощайте, Олимпиады?

«Ни в коем случае! Томас Бах, президент МОК, при всех моих претензиях к нему, очень умный, и он знает, когда его приперли к стенке», — говорит Цимбалист.

В 2014 году Бах предложил список из 40 способов, которым МОК может «изменить будущее Олимпиад». В том числе: оценивать ключевые возможности и риски для городов при рассмотрении заявок, снизить стоимость заявок и включить устойчивое развитие во все аспекты игр. Звучит красиво, но время покажет, что из этого получится.

У Цимбалиста есть другое предложение: отказаться от олимпийских заявок, выбрать одну страну, у которой уже есть спортивные объекты и необходимая инфраструктура, и отдать ей игры раз и навсегда.

«Хороший кандидат для летней Олимпиады — Лос-Анджелес. Им практически ничего не надо строить. У них есть вся инфраструктура, включая транспортную, это второй по величине город США и столица индустрии развлечений,» — говорит он.

Зимним играм тоже пошло бы на пользу постоянное местоположение — из-за глобального потепления все меньше стран, которые принимали Олимпиады в прошлом, могут гарантировать, что зимой у них будет снег.

МОК не в восторге от этой идеи, но его пространство для маневра сокращается вместе с количеством желающих принять игры.

Будущие летние Олимпиады распланированы до 2028 года, а зимние — до 2022. На игры 2026 года претендуют несколько городов, включая Солт-Лейк-Сити и Саппоро, которые уже принимали их в 2002 и 1972 годах. К олимпиаде 2032 года проявили интерес Германия, Австралия и Индия.

Публика любит Олимпиады, несмотря на все их недостатки. Когда МОК проводил опросы в городах, претендовавших на игры 2020 года, за проведение Олимпиады высказались 70% жителей Токио, 76% жителей Мадрида и 83% жителей Стамбула. Так что, может быть, Олимпийские игры и не умрут.