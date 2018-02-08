Принимать Игры — очень дорого. Бюджет каждой Олимпиады за последние 50 лет был превышен, рассказывает профессор Эндрю Цимбалист, специалист в области экономики спорта.
«Для современной Олимпиады нужно примерно 35 спортивных объектов, нужна Олимпийская деревня стоимостью от полутора до трех миллиардов долларов. Нужен медиа-центр, который легко может обойтись в миллиард, и медиадеревня. Нужно место для церемоний и зеленая зона. Нужен транспорт, связывающий все это, с выделенными полосами для функционеров Международного олимпийского комитета (МОК)», — рассказывает он.
Раньше города, принимавшие Олимпиады, могли зарабатывать на правах на телетрансляции. Однако в последнее время МОК начал забирать себе все больший процент этих доходов: в 1990-е он получал 4%, а после игр в Рио прикарманил 70%.
Обслуживание новых спортивных объектов стоит до 30 миллионов долларов в год, при этом они часто находятся на дорогой земле. Большинство городов даже не знает, как их использовать после окончания игр. А если их забросить, то они приходят в упадок и снижают цену окружающей недвижимости.
«Возможен также ущерб для окружающей среды. Для зимней Олимпиаде в Пхенчхане разрушили целый горный склон, с деревьями и животными, многие из которых находятся на грани исчезновения», — говорит профессор.
Так хочет ли кто-нибудь принимать Олимпиады? Желающих не так много, и после каждых новых убыточных игр становится все меньше. В конце концов, только олимпийская заявка требует 10 лет планирования. Чикаго потратил примерно 100 миллионов долларов на попытку заполучить Олимпиаду 2016 года — и проиграл!
За игры 2004 года сражались двенадцать городов, за игры 2020 года — пять, а за зимнюю Олимпиаду 2022 года боролись только Китай и Казахстан.
Так что же — прощайте, Олимпиады?
«Ни в коем случае! Томас Бах, президент МОК, при всех моих претензиях к нему, очень умный, и он знает, когда его приперли к стенке», — говорит Цимбалист.
В 2014 году Бах предложил список из 40 способов, которым МОК может «изменить будущее Олимпиад». В том числе: оценивать ключевые возможности и риски для городов при рассмотрении заявок, снизить стоимость заявок и включить устойчивое развитие во все аспекты игр. Звучит красиво, но время покажет, что из этого получится.
У Цимбалиста есть другое предложение: отказаться от олимпийских заявок, выбрать одну страну, у которой уже есть спортивные объекты и необходимая инфраструктура, и отдать ей игры раз и навсегда.
«Хороший кандидат для летней Олимпиады — Лос-Анджелес. Им практически ничего не надо строить. У них есть вся инфраструктура, включая транспортную, это второй по величине город США и столица индустрии развлечений,» — говорит он.
Зимним играм тоже пошло бы на пользу постоянное местоположение — из-за глобального потепления все меньше стран, которые принимали Олимпиады в прошлом, могут гарантировать, что зимой у них будет снег.
МОК не в восторге от этой идеи, но его пространство для маневра сокращается вместе с количеством желающих принять игры.
Будущие летние Олимпиады распланированы до 2028 года, а зимние — до 2022. На игры 2026 года претендуют несколько городов, включая Солт-Лейк-Сити и Саппоро, которые уже принимали их в 2002 и 1972 годах. К олимпиаде 2032 года проявили интерес Германия, Австралия и Индия.
Публика любит Олимпиады, несмотря на все их недостатки. Когда МОК проводил опросы в городах, претендовавших на игры 2020 года, за проведение Олимпиады высказались 70% жителей Токио, 76% жителей Мадрида и 83% жителей Стамбула. Так что, может быть, Олимпийские игры и не умрут.
МОК начал забирать себе все больший процент этих доходов« ответить
Для зимней Олимпиаде в Пхенчхане разрушили целый горный склон, с деревьями и животными, многие из которых находятся на грани исчезновения»пишет профессор экономики в области спорта Эндрю Цимбалист, херню пишет профхессор называли , звери первыми бегут от катастроф, у них еще работает подсознание..... ты такой профессор как в Польше до 2 мировой войны там учителей называли профессорами там где 2 поляка там 5 мнений ,... экономист есть экономист есть дебит и кредит. а потом они подразделяются на либералов и прочих, либерала не интересует народ, его интересует бабло т.е. прибыль а там трава не рости.....« ответить
Прощай , МОК !?« ответить
МОК -это наглый рэкетир, который спорт превратил в политику. Спортсмены после Олимпиады должны объявить преступному МОКу импичмент.« ответить
Все спортсмены, пострадавшие от беспредела МОКа должны подать в Суд на МОК и потребовать миллионные компенсации.« ответить
Спортсмены должны обанкротить этих беспредельщиков!
a esli bi igri bili v latvii.« ответить
У Латвии нет столько денег.))))« ответить
Олимпиада была олимпиадой, как и задумал Пьер де Кубертен, до тех пор, пока ей не стали заниматься люди, видящие в ней средство по добыванию денег, а не соревнование сильнейших спортсменов.« ответить
Олимпиаде не нужен ни МОК, ни приложенный к нему чиновничий аппарат, которым с каждой олимпиадой нужен всё больший куш, как и на любом производстве.
все игры проводить в Греции и убрать американских ж.дов из МОК ( не путать с израильскими евреями )« ответить