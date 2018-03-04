Прощание с ABLV: флешмоб сотрудников банка (видео)(6)

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Владимир Бучельников
09:16 04.03.2018
Экономика / Банки

В субботу, сотрудники банка ABLV собрались на пустыре Сканстес для того, чтобы сделать прощальное коллективное фото, пишет mixnews.lv.

Как свидетельствует видео на странице банка ABLV в социальной сети Facebook, работники банка организовали своеобразный флешмоб — выстроились в фигуру треугольника, заключенного в шестиугольник – символ, который является логотипом банка. Также на видео с высоты птичьего полета видно, как все собравшиеся одновременно машут, глядя в камеру.

 

«Сотрудники всегда были главным активом ABLV. Собираемся все вместе во имя нашего любимого банка», — свидетельствует запись на странице банка ABLV в соцсети Facebook.

 

Напомним, что банк ABLV на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (6)
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Да какая разница где и как. 10:13 04:03:2018

Потусили, - давай до свиданья.
Хватит жировать на процентах ничего не производя.

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Саня 10:13 04:03:2018

Ничего не меняется со времён цепочки.
Одни так и будут жировать, а удел остальных- взяться за руки и спеть.

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а 10:25 04:03:2018

Сделали штэлку, людей кинули на деньги, а теперь можно дома на пособии посидеть.

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П у т и н 12:25 04:03:2018

И подтёрся я письмом героя. Трусь и плачу, плачу как курсант (с)

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Latviešu patriots 12:43 04:03:2018

Krievu blēžu bankai tā arī vajag!

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12

Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)