Как свидетельствует видео на странице банка ABLV в социальной сети Facebook, работники банка организовали своеобразный флешмоб — выстроились в фигуру треугольника, заключенного в шестиугольник – символ, который является логотипом банка. Также на видео с высоты птичьего полета видно, как все собравшиеся одновременно машут, глядя в камеру.
«Сотрудники всегда были главным активом ABLV. Собираемся все вместе во имя нашего любимого банка», — свидетельствует запись на странице банка ABLV в соцсети Facebook.
Напомним, что банк ABLV на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.
Потусили, - давай до свиданья.« ответить
Хватит жировать на процентах ничего не производя.
Ничего не меняется со времён цепочки.« ответить
Одни так и будут жировать, а удел остальных- взяться за руки и спеть.
Сделали штэлку, людей кинули на деньги, а теперь можно дома на пособии посидеть.« ответить
И подтёрся я письмом героя. Трусь и плачу, плачу как курсант (с)« ответить
Krievu blēžu bankai tā arī vajag!« ответить