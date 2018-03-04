В субботу, сотрудники банка ABLV собрались на пустыре Сканстес для того, чтобы сделать прощальное коллективное фото, пишет mixnews.lv.

Как свидетельствует видео на странице банка ABLV в социальной сети Facebook, работники банка организовали своеобразный флешмоб — выстроились в фигуру треугольника, заключенного в шестиугольник – символ, который является логотипом банка. Также на видео с высоты птичьего полета видно, как все собравшиеся одновременно машут, глядя в камеру.

«Сотрудники всегда были главным активом ABLV. Собираемся все вместе во имя нашего любимого банка», — свидетельствует запись на странице банка ABLV в соцсети Facebook.

Напомним, что банк ABLV на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.