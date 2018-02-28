Акционеры ABLV на пресс–конференции прокомментировали решение о самоликвидации банка. «Самоубийство» банка предпринято для максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов. Отметим от себя: третий по размеру активов в Латвии банк по–быстрому утопили за полторы недели, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

«Спасибо всем клиентам, сотрудникам банка и акционерам за то, что верили в то, что мы сделаем все возможное. Мы не получили ни одного враждебного письма за последние полторы недели. Наоборот, были сотни писем со словами поддержки.

Зная, что в Латвии происходит с предприятиями, в которых начинают работать администраторы неплатежеспособности или ликвидаторы, нам нужно было принять решение, чтобы максимально сохранить наше предприятие. Поэтому было принято решение самоликвидироваться. Это было самое тяжелое решение в моей жизни. Оно уничтожило нашу работу за 25 лет. Третий крупнейший местный банк стерт с карты Латвии. Но это было самое правильное решение в нынешней ситуации, чтобы защитить клиентов, кредиторов и по–человечески уладить дела с сотрудниками» — так начал пресс–конференцию акционер банка ABLV Эрнест Бернис.

Сотрудников начнут увольнять с понедельника

— Уже на следующей неделе 30% сотрудников банка потеряют работу. Это около 300 человек. Чтобы вы понимали, у наших работников около 700 детей в возрасте до 12 лет. В нашей группе работают более 900 человек. Первое сокращение проведет правление, остальное проведут ликвидаторы, — продолжил он.

Правление банка подчеркивает, что выбрало путь самоликвидации, чтобы уберечь банк от действий непрофессионалов, принимая во внимание то, что многие процессы неплатежеспособности в Латвии закончились уголовными процессами.

Кроме того, говорить о неплатежеспособности банка нельзя — в нем достаточно средств, чтобы обеспечить все требования, — несколько раз подчеркнули руководители ABLV.

…Ну, мы с вами поняли Берниса, уважаемые читатели. Сейчас на банк может попытаться сесть наша «судебная мафия», чтобы поживиться. Есть же недавний пример Trasta komercbanka, когда в результате действий администраторов кредиторы предприятия могли недосчитаться миллионов евро. Лучше уж самим сейчас закрыться, чем дать раздербанить такой большой банк и еще попытаться повесить на экс–владельцев какие–то «дыры».

Что будет дальше

Согласно закону о кредитных учреждениях, в течение пяти дней банк должен подать в Комиссию по рынку финансов и капитала (КРФК, FKTK) последний отчет о его деятельности, а также сведения о возможном ликвидаторе.

Получив все документы, FKTK в течение 30 дней должна проверить, может ли банк в установленный срок и в полном объеме выполнить требования кредиторов, после чего подает в Европейский центральный банк проект об аннулировании банковской лицензии.

Со стороны банка на должность ликвидатора выдвинут присяжный адвокат Элвийс Веберс. В группе по ликвидации будут работать также председатель правления New Hanza Capital (предприятия из группы ABLV Bank) Андрис Ковальчук и эксперт по корпоративным финансам Арвидс Костомаров.

Что будет с бизнес–кварталом New Hanza?

О будущем остальных проектов (см. стр. 3) правление пока говорит с осторожностью. Совладелец и председатель совета банка Олег Филь только пояснил, что строительство бизнес–квартала New Hanza приостановлено.

— Мы со всеми рассчитаемся, когда будет возможность. Проект в руках ликвидаторов, — поясни он.

— Главное сейчас, во–первых, это интересы клиентов и сотрудников, во–вторых, прозрачный процесс ликвидации, — подчеркнул Эрнест Бернис. — В–третьих, мы продолжим думать об интересах оставшихся предприятий группы, потому что там все сложно.

Кроме того, Бернис заявил, что работа над тем, чтобы опровергнуть обвинения FinCEN, продолжается. Ликвидатор должен опровергнуть эти обвинения, чтобы спасти репутацию всей Латвии, считают в банке.

А с репутацией, по словам руководства закрывающегося банка, не все гладко:

— Банки какой страны выберут клиенты, конечно, неизвестно, но мы слышим, что они взволнованы и спокойнее ситуация не становится, — пояснил Бернис.

Путниньш: КРФК затягивать не будет

В свою очередь председатель Комиссии по рынку финансов и капитала уже заявил, что тянуть с рассмотрением проекта самоликвидации ABLV не будет.

Ясность в таких вопросах должна быть как можно скорее, пояснил он. «КРФК обеспечит быстрое рассмотрение решений и своевременную информацию, чтобы способствовать уверенности клиентов всех латвийских банков в установленном порядке и стабильности финансового сектора Латвии», — сказал Путниньш.

КРФК приступит к оценке проекта самоликвидации банка ABLV, как только официально получит решение внеочередного собрания акционеров банка и проект заявления об этом.

По закону о кредитных учреждениях, самоликвидацию кредитного учреждения осуществляет выбранный собранием акционеров ликвидатор.

Вкладчикам могут вернуть до 300 000 евро

Итак, согласно Закону о гарантии вкладов (NoguldIjumu garantiju likums), вкладчик — это лицо, у которого есть вклад в учреждении, которое привлекает вклады.

Согласно 3–й статье, каждому вкладчику гарантировано возмещение в размере вклада, но не более 100 000 евро. Если есть не только вклады, но и обязательства, то они взаимно гасятся. Вкладчик теряет право требования в отношении гарантий вкладов по истечении пяти лет со дня наступления недоступности вкладов.

Законом также предусмотрено несколько случаев, когда физические лица могут претендовать на дополнительную гарантированную выплату в размере до 200 000 евро (статья 4), таким образом, общая сумма выплаты может достигать 300 000 евро.

В каких же случаях это предусмотрено? Если в течение последних трех месяцев на счет зачислены средства от: а) продажи недвижимого имущества, б) социальной компенсации, выплаченной государством, в) выплаты компенсации за понесенный ущерб (например, выплата по страховому полису) или г) компенсации за несправедливый приговор суда.

85 предприятий запоздали с налогами

Проблемы есть и у налогоплательщиков. На вчерашний день было известно, что в Службу государственных доходов обратились 85 предприятий, у которых кризис банка ABLV вызвал проблемы с уплатой налогов, сообщает СГД.

Было получено 58 заявлений с просьбой продлить срок уплаты налогов и 27 заявлений с просьбой не насчитывать пени в связи с ограничением дебетных операций клиентов ABLV.

Ранее, в конце минувшей недели, СГД призвала столкнувшиеся с такими сложностями предприятия информировать об этом налоговую службу. СГД может продлить сроки внесения налоговых платежей, а также не накладывать штрафы за опоздания, если они возникли из–за непреодолимых условий.

Вместо морали

Чем компенсировать налоги, которые могло бы уплатить вполне успешное предприятие ABLV? Нетрудно догадаться, что их придется уплатить населению.

Крах после доклада

Напомним: кризис вокруг ABLV начался 13 февраля, когда заместитель главы минфина США Сигал Манделькер назвала банк объектом «первоочередной озабоченности» в связи с организацией схем по отмыванию капиталов и «препятствованием соблюдению норм». Надзорные органы США объявили о решении фактически отрезать ABLV от операций в долларах США через корреспондентские или расчетные счета в США.

19 февраля Европейский центральный банк издал распоряжение об ограничении платежей банка. После ЕЦБ определил срок, в течение которого ABLV Bank должен был доказать, что у него есть миллиард евро в Банке Латвии. Это стандартное требование для банка, столкнувшегося с трудностями, но ABLV Bank не смог его выполнить, сообщило LNT ZiNas со ссылкой на представителя ЕЦБ.

Активы ABLV Bank 23 февраля составляли 3,311 млрд. евро, что на 10,2%, или 374,512 млн., евро меньше, чем в конце прошлого года, когда активы составляли 3,685 млрд. евро.

В кассе ABLV Bank наличными находилось 12,002 млн. евро, а требования ABLV Bank к другим банкам составили 80,145 млн. евро.

Вклады ABLV Bank в ценные бумаги на 23 февраля составляли 939,104 млн. евро, что на 47,5% меньше, чем в конце прошлого года (1,788 млрд. евро), а незаконченные сделки с ценными бумагами составили 409,082 млн. евро.

Кредитов ABLV Bank на 23 февраля выдал 963,8 млн. евро, объем вкладов составил 2,107 млрд. евро, что на 21,1% меньше, чем в конце прошлого года, когда объем вкладов составлял 2,672 млрд. евро.

Чрезвычайный заем Банка Латвии на обеспечение ликвидности 23 февраля составил 297,2 млн. евро, эмитированные простые облигации — 309,371 млн. евро, субординированные депозиты и эмитированные субординированные облигации — 137,702 млн. евро.

Как платить по кредиту или получить пенсию?

С 26 февраля 2018 года все клиенты банка ABLV вносят средства на погашение кредита в кассе банка наличными или с помощью перечисления из другого банка в евро на единый счет для кредитных расчетов ABLV Bank, указав следующие реквизиты:

получатель платежа: ABLV Bank

номер счета получателя: LV95AIZK0161554433EUR

цель платежа: имя и фамилия клиента или название компании клиента, персональный код или номер регистрации компании, номер кредитного договора, номер расчетного, денежного или карточного счета с имеющимися кредитными обязательствами.

Если валюта обязательств не евро, то конвертация перечисления в валюту кредита происходит по курсу банка в день погашения кредита.

Примерно 300 человек получают от Госагентства социального страхования (ГАСС, VSAA) пособие или пенсию на счет в ABLV. VSAA с 19 февраля прекратило выполнять платежи на счета в банке ABLV, заявила пресс–секретарь агентства Ивета Дайне.

Чтобы возобновить получение пособий и пенсий, клиенты должны открыть счет в другом банке и информировать агентство о новых банковских реквизитах, поясняют в VSAA.

Цитата

«Уже на следующей неделе начнутся увольнения. Чтобы вы понимали, у наших работников около 700 детей в возрасте до 12 лет».

Николай КУДРЯВЦЕВ.