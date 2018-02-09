В Латвии большой скандал: генпрокурор Эрик Калнмейерс рассказал о своих подозрениях: кто–то незаконно проникал к нему домой, и он по определенным приметам заметил, что дом обыскивали. И еще: его явно прослушивали… Что же нам, простым смертным, делать в таких ситуациях? — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Наши читатели на порталах vesti.lv и kriminal.lv активно комментируют эту новость. «У директора Бюро по защите Сатверсме квартиру обокрали, у генпрокурора собаку травят. Да сицилийская мафия в период расцвета такого не творила!» — удивляются пользователи.

Мы решили чуть подробнее разобраться в этой ситуации. И привлекли в качестве эксперта известного (и неполитизированного) юриста — экс–министра внутренних дел, ныне адвоката Алоиза Вазниса. Он нам пояснил, что может (или не может) сделать в подобной ситуации простой житель страны.

Как генпрокурор выявил «гостей»

Итак, по словам Калнмейерса, в 2010 году один из сотрудников Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сообщил ему, что бывший заместитель начальника KNAB Юта Стрике и бывший начальник отдела развития операций KNAB Юрис Юрашс поставили перед своими сотрудниками задачу неофициально собирать информацию о генпрокуроре и его семье «с целью узнать что–то плохое». «Они все время вынюхивали что–то плохое, но так ничего и не нашли», — сказал генпрокурор.

Генпрокурор считает, что за ним по–прежнему могут следить.

«У меня есть основания полагать, что это происходило не раз. Я сообщил об этом соответствующим органам безопасности. Против меня были приняты и другие незаконные действия. Пока не буду говорить о том, кто бы это мог быть, так как у меня пока нет доказательств. Подчеркну, что это мое личное мнение. Я считаю, что против меня велась противозаконная деятельность», — говорит Калнмейерс.

Генеральный прокурор не стал рассказывать, какая служба проводит проверку. «Обратился, к кому мог. Подождем лета. Посмотрим, что появится в публичном пространстве», — сказал он.

Подозрения, что он под «колпаком» у Эрика Калнмейерса, появились из–за поведения собаки и найденных на ковре подозрительных деталей, сообщил он в интервью Латвийскому радио. Первые подозрения в прослушке у него появились в 2011 или 2012 году, когда он по известным лишь ему приметам заметил, что дом обыскали.

Калнмейерс констатировал это, так как озаботился элементарными мерами безопасности — к примеру, разместил «нитки или наклейки безопасности». Их на месте не оказалось. И тогда в доме точно ничего не искали его домочадцы. Однако учреждениям безопасности Калнмейерс тогда о произошедшем сообщать не стал (!).

Тут, уважаемые читатели, остается сделать только такой вывод: это у нас бесполезно!

Подозрение о прослушивающих устройствах в доме Калнмейерса появились в первой половине 2016 года, когда по возвращении домой он констатировал, что собака находится за забором. Ему показалось, что кто–то проник на территорию, чтобы заехать на автомобиле. Это происшествие Калнмейерс отнес тогда к «необъяснимым случаям».

Но весной 2017 года у Калнмейерса появились подозрения, что происходит прослушка телефона или в его доме спрятано подслушивающее устройство. В одну из пятниц он находился на работе и получил от соседей сообщение, что собака находится вне дома и бродит по улице. Калнмейерс «на 100% знал», что собака не может сама выйти с территории. Более того, она никогда этого не делала. Супруги генпрокурора дома не было. Позднее собаку нашли, однако она выглядела неадекватной и одурманенной.

«Тогда у меня появились подозрения, что в дом кто–то проник», — указал Калнмейерс, добавив, что в комнате на ковре нашел «маленькую деталь, которая там никак не могла находиться».

Генпрокурор считает, что тогда прослушивающее устройство из дома убрали.

В интервью Латвийскому радио он утверждал, что подозреваемых у него нет. Он также не стал утверждать, что это могли быть сотрудники Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB).

О констатированных в 2016 и 2017 годах эпизодах генпрокурор проинформировал одно из государственных учреждений безопасности, которому также передал найденную на ковре «детальку».

Юрашс: «Он должен подумать о пенсии!»

Экс–сотрудники KNAB, ныне депутаты думы Риги Юта Стрике и Юрис Юрашс отрицают, что в свое время организовали наблюдение за генеральным прокурором Эриком Калнмейерсом.

Они обнародовали не слишком–то уважительный комментарий в связи с заявлением генпрокурора:

В декабре 2017 года газета New York Post, ссылаясь на опрос 26 000 человек в 24 странах мира, писала, что 48% жителей верят в инопланетян и 60% из них считают, что необходимо попытаться установить контакты с ними. «Люди верят, и СМИ публикуют множество разнообразной информации, похожей на высказывания Калнмейерса». На самом деле подобные утверждения нужно комментировать не нам, а специалистам из других отраслей — например, медицины», — заявили нынешние депутаты Рижской думы.

Юрашс также напомнил, что это не первый раз, когда Калнмейерс публично выступил с подобными заявлениями.

«Не ясно, что он хочет сказать этим. Возможно, хочет пойти в политику?.. Не могу понять мотивы. То, что интервью было опубликовано именно в NeatkarIgA RIta AvIze, меня не удивляет, но если такими утверждениями бросается генеральный прокурор, думаю, это четкий признак выгорания и он должен подумать о пенсии».

Юрис Юрашс повторил свои слова в Facebook: «Сказанное Калнмейерсом нельзя воспринимать без иронии. Если серьезно, я очень беспокоюсь за его душевное здоровье! Кажется, без допроса собаки не обойтись!»

Сочувствующие комментаторы к его посту в Facebook согласились: «Надо собаку допросить». И выразили удивление: «Нитки безопасности, неужели на камеру скрытую денег не хватает?»

А. Вазнис: это произвол в законе

Ладно генпрокурор. Если любой другой человек у нас вдруг попал в разработку, он оказывается совершенно беспомощным, считает первый министр внутренних дел независимой Латвии, ныне присяжный адвокат Алоиз Вазнис. Ни пожаловаться на прослушку, ни удостовериться в ее законности у объекта не получится.

— Я читал интервью генпрокурора. Думаю, что он человек серьезный, — прокомментировал он вчера этот свежий скандал в разговоре с нами. — Если он говорит, то, наверное, у него есть основания, и так все и было.

Сам Вазнис еще несколько лет назад обращал внимание законодателей на произвол наших спецслужб, которым развязал руки закон «Об оперативной деятельности». Противоречие этого закона Уголовно–процессуальному закону, мягко говоря, не способствует становлению Латвии как правового государства.

— Когда прослушка назначается в рамках уголовного процесса, следователь пишет подробное обоснование, чтобы доказать: ему не просто так хочется подслушать чьи–то разговоры. Нет, он объясняет, почему она должна быть проведена, — объясняет Вазнис. — Если просьба обоснована, то на прослушку дает разрешение следственный судья. Конечно, объект прослушки это разрешение не увидит, но когда его дело уйдет в суд, ему дадут материалы, и будет ясно, что его прослушивали на основании разрешения такого–то судьи. И если судья дал это разрешение необоснованно, то обвиняемый может на него жаловаться, может попытаться привлечь к ответственности.

— Но, согласно закону «Об оперативной деятельности», можно идти другим путем, — продолжает экс–министр. — Можно пойти в Верховный суд, и там либо председатель ВС, либо назначенный им анонимный судья санкционирует прослушку телефонных разговоров. Этот анонимный судья фактически принимает решение и сам становится участником оперативной деятельности. При этом все решения, согласно закону «О судебной власти», должны быть письменными и мотивированными. Но в случае «оперативной деятельности» судья просто дает разрешение. И в итоге обвиняемый не знает, ни кто дал разрешение, ни когда, ни на каком основании.

Да, согласно тому же закону «Об оперативной деятельности», можно жаловаться, подавать жалобу в суд. Но если в конкретном деле разрешение дал сам председатель Верховного суда, то в какой суд на него можно подать? И о чем жаловаться?

Потом этот анонимный судья может оказаться участником кассационого процесса, то есть перестает считаться незаинтересованным лицом. Но это тоже невозможно ни проверить, ни предотвратить.

Вместо морали

А что тут скажешь? Если и нынешний генпрокурор, и экс–министр внутренних дел признают: оперативники у нас могут творить произвол и беспредел.

И о стилистике. С недавних пор и в Латвии тоже (видимо, с легкой руки Трампа) приживается весьма хамская манера полемики. Жаль. Латвия (Рига) всегда славилась своим особым стилем.

Как выявить прослушку дома

Руководитель группы технической поддержки Усиченко Анатолий с сайта shpionam.net дает рекомендации, как найти прослушку в доме.

Первым делом проведите подробный и тщательный анализ всех комнат дома. Особое внимание уделите вещам, которые постоянно находятся там. Это может быть как красивая статуэтка, так и комнатное растение. Мягкие игрушки проверьте на наличие твердых предметов. Рвать или уничтожать игрушки не обязательно, достаточно просто их тщательно пощупать, чтобы найти прослушку. Отдельное внимание уделите осветительным приборам. Даже в самой обычной люстре можно найти прослушку, т. е. жучок, который вы не замечали ранее.

Как проверить электронные приборы? Желательно разобрать все электронное оборудование. Оборудование само по себе является источником помех. Обнаружить здесь прослушку будет крайне сложно. Чаще всегда именно в стационарных телефонах или компьютерных мониторах можно обнаружить постороннее подслушивающее устройство внутри дома. Чтобы защитить свой стационарный телефон от прослушивания, приобретите специальный переходник–анализатор. Он не только защитит линию, но и проинформирует вас о наличии жучков.

Если есть возможность, приобретите специализированную технику, предназначенную для обнаружения подслушивающих устройств. Такая техника широко распространена в интернете и обойдется сравнительно недорого. Обычный нелинейный локатор способен определить жучок, который не подключен к источнику тока. Такой жучок находится в режиме ожидания, но рано или поздно он начнет функционировать, если от него не избавиться.

Наиболее оптимальным прибором, который в любом случае поможет найти жучки в квартире, является сканер радиоэфира. Любое подслушивающее устройство передает сигнал по радиоволнам, поэтому при помощи сканера его легко можно найти и обезвредить. Когда будете проводить проверку на наличие жучка, ведите себя крайне осторожно. Злоумышленник может догадаться о ваших действиях и мгновенно отключит прослушку. Все усилия пойдут насмарку, поскольку определить неработающий жучок практически невозможно.

Николай КУДРЯВЦЕВ.