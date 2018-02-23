Просмотр телевизора ведет к тромбозу(2)

Лента новостей
Гусельников: чувствую себя легко, только охрану нанял и постараюсь не ездить в Латвию Продукты, которые нужно есть на ночь, чтобы похудеть Кучинскис отчитывается в Брюсселе: борьба с коррупцией – не быстрый процесс Несокрушимая и легендарная. Красная. Латышская… Минфин США анонсировал новые санкции против России Возмущенная мать: врач выкинул из больницы мальчика с “критическими” анализами Полиция проверяет заявление Малыгиной о пропаже драгоценностей Независимость Эстонии: попытка № 1 Римшевич сознался: скандальное фото на охоте — не фотошоп
Eще в разделе
Гусельников: чувствую себя легко, только охрану нанял и постараюсь не ездить в Латвию Полиция проверяет заявление Малыгиной о пропаже драгоценностей Пабрикс: невзирая на хоккей, канадские военные Латвию не подведут! Латвийская актриса: почему я должна учить ребенка, что он может выбрать свой пол? Панин: Россия страна рабов, быдла и хамов!
Анатолий Тарасов
18:15 23.02.2018
Lifenews / Интересно

Проведение большого количества времени у телевизора увеличивает риск венозного тромбоза. К такому выводу пришли ученые из Миннесотского университета в США, об их работе пишет Science Daily.

Медики на протяжении 24 лет следили за здоровьем 15 тысяч американцев возрасте 45-64 лет, регулярно проводя опрос об их состоянии и образе жизни. За это время был зафиксирован 691 случай венозного тромбоза.

 

При этом выяснилось, что те, кто регулярно проводили значительное количество времени у телевизора, страдали от недуга в 1,7 раза чаще. Повышенный риск тромбоза сохранялся у участников с одинаковым весом и объемом физических нагрузок.

 

«Эти результаты показывают, что даже те люди, которые регулярно занимаются физическими упражнениями, не должны игнорировать потенциальный вред длительного нахождения в сидячем положении, например, при просмотре телевизора», — говорит соавтор исследования Ясухико Кубота.

 

Венозный тромбоз заключается в образовании тромбов внутри вен. Чаще всего этот процесс затрагивает сосуды на ногах. Заболевание может вызывать закупорку легочной артерии, что при отсутствии лечения приводит к смерти.

РИА Новости / Фото
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 14:02 23:02:2018

Skatoties Krievijas TV pieaug zombiju skaits!

« ответить
Profile_default
Факт 19:57 23:02:2018

Если выключить телевизор после просмотра новостей на Первом российском канале, то на тёмном экране можно увидеть отражение барана, а если смотрели всей семьей, то стада баранов.

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV