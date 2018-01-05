“Просто хотел погреться”: мужчина залез во двор KNAB и раскурочил автомобили(3)

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Виталий Вавилкин
21:53 05.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

Некий крайне неадекватный человек забрался, вероятно, в поисках денег на наркотики, на территорию Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), где начал ломать автомобили, передает Degpunkta.

Минувшей ночью сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на улицу Бривибас, где во дворе KNAB был замен агрессивный мужчина, кидающийся на припаркованные там автомобили.

 

Приехав на место, оказалось, что молодого человека, который совершенно не понимал, где находится, уже сумел задержать местный сторож.

 

“Вы уже третий, кто меня за вечер о наркотиках спрашивает! Если бы я был под наркотой, я бы тут что, б**, бегал тут? Холодно мне было, хотел согреться, вот и пришел сюда! Три часа пытался в машине окно выбить, пока этот орангутанг сюда не пришел”, — заявил мужчина сотрудникам полиции.

 

Осматривая двор, стражи порядка убедились, что мужчина действительно повредил несколько автомобилей – оставил вмятины и оторвал зеркала. На место были вызваны коллеги из госполиции.

 

“Камер тут нет. У вас камер тоже нет. Отпечатков пальцев нигде нет. Вы мои перчатки видели? Доказывайте теперь, что это я там был”, — заявил молодой человек, глядя в камеру одного из полицейских.

 

Отметим, что отделаться штрафом в данном случае мужчине явно не удастся, ведь каждый его шаг зафиксировали и камеры KNAB. По факту происшествия начат уголовный процесс.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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Александр Шерстобитов 22:27 05:01:2018

А может это сторож сломал зеркала, пока бегал вокруг машин, чтобы поймать замёршего юношу?! Арунгутант, значит человек не худой и не короткий. Такие люди неловкие и нечаянно могут что то повредить, если спешат.

Но, юношу будут бить и посядят в прес-хату к "сyкам" и 6ыкам. Те будут его мучать и он подпишет бумагу, что он повредил зеркала.

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Latviešu patriots 22:45 05:01:2018

Ko, tavs kriminālais drauģelis, ja tā aizstāvi?

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Александр Шерстобитов 22:50 05:01:2018

_Latviešu patriots 22:45 05:01:2018_

Конечно! Это же ты там на фото, я тебя выручал, драугс!

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04.01.2018

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