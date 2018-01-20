«Просто топором рубил детей»: учительница в Бурятии рассказала о нападении (4)

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Тимур Пушкарев
15:53 19.01.2018
В мире / Россия

Пострадавшая в результате нападения подростка на школу в Улан-Удэ учительница русского языка и литературы Ирина Раменская рассказала о произошедшем нападении. По ее словам, она вела урок у седьмого класса в тот момент, когда подросток ворвался в кабинет, бросил коктейль Молотова и начал бить топором других детей.

«Я вела урок, открылась дверь, что-то кинули. Мне попали в голову, я даже удар этот не ощутила. Задымление пошло. Я начала выводить учеников. Когда сама выскочила, увидела, что человек просто топором рубит детей. Я их опять в кабинет — там всё пылало. У меня просто… я уже истекала кровью... Ну, вот в моих глазах стоит Антон, с топором. Это уже когда я выводила детей. А кто в меня кидал, я не знаю,», — цитирует Ирину Life.

 

Как писал TopNews, нападение на школу в Бурятии произошло утром 19 января, когда девятиклассник с топором и коктейлем Молотова в руках ворвался в кабинет, в котором проходил урок у седьмого класса. В результате случившегося пострадали семь человек.

 

По информации сотрудников правоохранительных органов, нападение спланировали трое подростков — Антон Б., Александр Р. и Илья С. Все они уже задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

 

При этом поступившая ранее информация о том, что непосредственно в нападении участвовали три человека, не подтвердилась.

 

«Нападавший был один, информация о трёх не подтвердилась. В настоящее время он госпитализирован, у него травма ноги, вероятно, он её получил, когда выпрыгивал из окна», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Министерства образования республики Бурятия Ирины Дамбаевой.

 

В СКР подчеркнули, что напавший на школу в Бурятии действовал в одиночку.

 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних.

TOPnews / Фото Газета.ru
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 15:59 19:01:2018

Es jau teicu, ka problēmas Krievijā tikai sākas.. Nu ko, gaidīšu citus interesantus jaunumus no Krievijas.. Dieva dzirnas maļ lēni, bet labi..

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а вы курительные смеси сами разрешаете продавать,! 16:03 19:01:2018

В Европе уже запретили повсеместно эту азиатскую отраву наркотическую!!!!

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П у т и н 17:07 19:01:2018

Это стабильность или духовность, или оба два?

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ИвАн 17:10 19:01:2018

Наверно папа танкист с Донбаса вернулся.

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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