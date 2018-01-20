Пострадавшая в результате нападения подростка на школу в Улан-Удэ учительница русского языка и литературы Ирина Раменская рассказала о произошедшем нападении. По ее словам, она вела урок у седьмого класса в тот момент, когда подросток ворвался в кабинет, бросил коктейль Молотова и начал бить топором других детей.

«Я вела урок, открылась дверь, что-то кинули. Мне попали в голову, я даже удар этот не ощутила. Задымление пошло. Я начала выводить учеников. Когда сама выскочила, увидела, что человек просто топором рубит детей. Я их опять в кабинет — там всё пылало. У меня просто… я уже истекала кровью... Ну, вот в моих глазах стоит Антон, с топором. Это уже когда я выводила детей. А кто в меня кидал, я не знаю,», — цитирует Ирину Life.

Как писал TopNews, нападение на школу в Бурятии произошло утром 19 января, когда девятиклассник с топором и коктейлем Молотова в руках ворвался в кабинет, в котором проходил урок у седьмого класса. В результате случившегося пострадали семь человек.

По информации сотрудников правоохранительных органов, нападение спланировали трое подростков — Антон Б., Александр Р. и Илья С. Все они уже задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

При этом поступившая ранее информация о том, что непосредственно в нападении участвовали три человека, не подтвердилась.

«Нападавший был один, информация о трёх не подтвердилась. В настоящее время он госпитализирован, у него травма ноги, вероятно, он её получил, когда выпрыгивал из окна», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Министерства образования республики Бурятия Ирины Дамбаевой.

В СКР подчеркнули, что напавший на школу в Бурятии действовал в одиночку.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних.