Кстати, базовый рецепт майонеза можно обогащать разными добавками – получатся соусы к различным блюдам и закускам.

Ингредиенты:

Желток (крупный) — 2 шт.

Масло оливковое — 180 мл

Уксус винный белый — 1,5 ст. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Перец белый молотый — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

В чашу выложите желтки и взбейте до однородности.

Продолжая взбивать, медленно влейте 2,5 ст. л. оливкового масла и взбивайте 40 секунд, чтобы масса посветлела. Понемногу добавьте остальное масло, взбивая. Если масса начнет расслаиваться, прекратите добавлять масло и энергично взбейте желтки до однородности.

В конце добавьте уксус, соль и белый перец, перемешайте.

Выложите майонез в контейнер или в банку с крышкой, храните в холодильнике до 3 дней.