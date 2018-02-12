Ингредиенты:
Желток (крупный) — 2 шт.
Масло оливковое — 180 мл
Уксус винный белый — 1,5 ст. л.
Соль — 0,5 ч. л.
Перец белый молотый — 0,5 ч. л.
Способ приготовления
В чашу выложите желтки и взбейте до однородности.
Продолжая взбивать, медленно влейте 2,5 ст. л. оливкового масла и взбивайте 40 секунд, чтобы масса посветлела. Понемногу добавьте остальное масло, взбивая. Если масса начнет расслаиваться, прекратите добавлять масло и энергично взбейте желтки до однородности.
В конце добавьте уксус, соль и белый перец, перемешайте.
Выложите майонез в контейнер или в банку с крышкой, храните в холодильнике до 3 дней.
Щоо какой простой рецепт, масло оливковое, белый перец, да пошли вы с такими простыми рецептами в........« ответить