Простой и быстрый рецепт домашнего майонеза(1)

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Люблю!
10:55 12.02.2018
Люблю! / Дом и быт

Кстати, базовый рецепт майонеза можно обогащать разными добавками – получатся соусы к различным блюдам и закускам.

Ингредиенты:

Желток (крупный) — 2 шт.

Масло оливковое — 180 мл

Уксус винный белый — 1,5 ст. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Перец белый молотый — 0,5 ч. л.

 

Способ приготовления

В чашу выложите желтки и взбейте до однородности.

 

Продолжая взбивать, медленно влейте 2,5 ст. л. оливкового масла и взбивайте 40 секунд, чтобы масса посветлела. Понемногу добавьте остальное масло, взбивая. Если масса начнет расслаиваться, прекратите добавлять масло и энергично взбейте желтки до однородности.

 

В конце добавьте уксус, соль и белый перец, перемешайте.

 

Выложите майонез в контейнер или в банку с крышкой, храните в холодильнике до 3 дней.

 

 

 

 

 

Домашний Очаг / Фото
Комментарии (1)
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пенсионер 11:38 12:02:2018

Щоо какой простой рецепт, масло оливковое, белый перец, да пошли вы с такими простыми рецептами в........

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Инна Авина
07.02.2018

Снова с Новым годом! 

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