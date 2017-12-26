Простые секреты успешности

Успеха в жизни добивается не каждый. Можно годами работать без выходных и при этом едва сводить концы с концами, получить три диплома о высшем образовании и не сделать карьеру, написать десяток бизнес-планов, но не запустить ни одного стартапа. Чем же успешные люди отличаются от простых смертных?
Они верят, что успех неизбежен
Можно верить в то, что у любимцев фортуны изначально было что-то, чего нет у нас самих: талант, идеи, драйв, креативность, особые умения. Это не так. Все успешные люди шли к успеху через ошибки и потери. Они не сдавались и продолжали пытаться. Если вы хотите добиться выдающихся результатов, прежде всего, перестаньте сравнивать себя с другими. Выберите цель и оценивайте себя относительно приближения к ней.
Они сами делают выбор
Можно годами ждать, пока вас признают, выберут или продвинут по службе. Это неконструктивно. Сегодня, благодаря интернету и соцсетям, возможности продемонстрировать свой талант практически безграничны. Вы можете без чьей-либо помощи делиться своей музыкой, создавать и продвигать собственные продукты и привлекать инвесторов.
Оправданий бездействию нет. Перестаньте бояться. Просто сделайте хоть что-нибудь.
Они помогают другим
Наш успех связан с успехом других. Высококлассные менеджеры помогают подчиненным получать новые знания и запускать интересные проекты и в результате достигают своих целей. Хороший консультант добивается успеха, помогая клиентам решать их проблемы, а по-настоящему успешные компании выпускают нужные продукты и предоставляют отменный клиентский сервис. Поддерживая других, вы приближаетесь к собственному успеху.
Они знают, что побеждает самый терпеливый
Как ни парадоксально, последний может стать победителем. Это случается, когда у конкурентов не выдерживают нервы и они уходят, сдаются, предают свои принципы и забывают о своих ценностях. Конкуренты могут быть умнее, образованнее, богаче, но они проигрывают, потому что не могут дойти до конца.
Иногда имеет смысл отказаться от идей и проектов, но нельзя отказываться от себя. Если вы верите в то, что делаете, не сдавайтесь.
Они делают то, чего другие не хотят делать
Успешные люди идут туда, куда никто не хочет идти, и видят возможности там, где другие видят только трудности. Впереди только ухабы и шипы? Тогда вперед!
Они не занимаются нетворкингом, а строят реальные отношения
Иногда нетворкинг — это просто игра в числа. Вы можете собрать 500 визитных карточек на разных мероприятиях и завести 5000 друзей на Facebook, но это никак не поможет вам в бизнесе. Вам нужны реальные связи: люди, которым вы можете помочь и которые вам доверяют.
Когда вы что-то делаете, сфокусируйтесь не на том, что вы получите в итоге, а на том, что вы можете дать другим. Только так можно построить настоящие, прочные и длительные отношения.
Они действуют, а не только рассуждают и планируют
Стратегия — это не продукт. Успех достигается не через планирование, а через деятельность. Развивайте идею, создавайте стратегию и как можно быстрее выпускайте продукт. Затем собирайте обратную связь — и улучшайте.
Они знают, что роль лидера надо заслужить
Настоящие лидеры вдохновляют, мотивируют и дают людям почувствовать собственную ценность. Лидеры — это те, за которыми идут не потому что надо, а потому что хочется.
Они не рассматривают успех как стимул
Они делают то, во что верят, и работают на пределе возможностей не потому что кто-то сказал им, что они получат деньги и признание. Они просто не умеют иначе.
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