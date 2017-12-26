Простые секреты успешности

Когда у богатых и знаменитых спрашивают, в чем секрет их успеха, они в один голос говорят про тяжелый труд, настойчивость и невероятные жертвы. Но помимо этого есть особенности, которые отличают успешных людей от всех остальных.

Успеха в жизни добивается не каждый. Можно годами работать без выходных и при этом едва сводить концы с концами, получить три диплома о высшем образовании и не сделать карьеру, написать десяток бизнес-планов, но не запустить ни одного стартапа. Чем же успешные люди отличаются от простых смертных?

Они верят, что успех неизбежен

Можно верить в то, что у любимцев фортуны изначально было что-то, чего нет у нас самих: талант, идеи, драйв, креативность, особые умения. Это не так. Все успешные люди шли к успеху через ошибки и потери. Они не сдавались и продолжали пытаться. Если вы хотите добиться выдающихся результатов, прежде всего, перестаньте сравнивать себя с другими. Выберите цель и оценивайте себя относительно приближения к ней.

Они сами делают выбор

Можно годами ждать, пока вас признают, выберут или продвинут по службе. Это неконструктивно. Сегодня, благодаря интернету и соцсетям, возможности продемонстрировать свой талант практически безграничны. Вы можете без чьей-либо помощи делиться своей музыкой, создавать и продвигать собственные продукты и привлекать инвесторов.

Оправданий бездействию нет. Перестаньте бояться. Просто сделайте хоть что-нибудь.

Они помогают другим

Наш успех связан с успехом других. Высококлассные менеджеры помогают подчиненным получать новые знания и запускать интересные проекты и в результате достигают своих целей. Хороший консультант добивается успеха, помогая клиентам решать их проблемы, а по-настоящему успешные компании выпускают нужные продукты и предоставляют отменный клиентский сервис. Поддерживая других, вы приближаетесь к собственному успеху.

Они знают, что побеждает самый терпеливый

Как ни парадоксально, последний может стать победителем. Это случается, когда у конкурентов не выдерживают нервы и они уходят, сдаются, предают свои принципы и забывают о своих ценностях. Конкуренты могут быть умнее, образованнее, богаче, но они проигрывают, потому что не могут дойти до конца.

Иногда имеет смысл отказаться от идей и проектов, но нельзя отказываться от себя. Если вы верите в то, что делаете, не сдавайтесь.

Они делают то, чего другие не хотят делать

Успешные люди идут туда, куда никто не хочет идти, и видят возможности там, где другие видят только трудности. Впереди только ухабы и шипы? Тогда вперед!

Они не занимаются нетворкингом, а строят реальные отношения

Иногда нетворкинг — это просто игра в числа. Вы можете собрать 500 визитных карточек на разных мероприятиях и завести 5000 друзей на Facebook, но это никак не поможет вам в бизнесе. Вам нужны реальные связи: люди, которым вы можете помочь и которые вам доверяют.

Когда вы что-то делаете, сфокусируйтесь не на том, что вы получите в итоге, а на том, что вы можете дать другим. Только так можно построить настоящие, прочные и длительные отношения.

Они действуют, а не только рассуждают и планируют

Стратегия — это не продукт. Успех достигается не через планирование, а через деятельность. Развивайте идею, создавайте стратегию и как можно быстрее выпускайте продукт. Затем собирайте обратную связь — и улучшайте.

Они знают, что роль лидера надо заслужить

Настоящие лидеры вдохновляют, мотивируют и дают людям почувствовать собственную ценность. Лидеры — это те, за которыми идут не потому что надо, а потому что хочется.

Они не рассматривают успех как стимул

Они делают то, во что верят, и работают на пределе возможностей не потому что кто-то сказал им, что они получат деньги и признание. Они просто не умеют иначе.