Просьба о помощи: в Риге дерзко “обчищен” детский магазин

Злоумышленник камнем выбил стекло и сразу же направился к кассовому аппарату, забрав оттуда 95 евро.
“В 17:23 я получила сообщение, что сработала сигнализация. В 17:29 мне позвонили из службы охраны и сообщили, что произошла кража. Я сразу же вызвала полиция”, — рассказала представитель магазина.
По ее словам, вор был в капюшоне, поэтому его лицо очень трудно рассмотреть на видео, однако, может быть кто-то все же сможет опознать человека.
Если у вас есть какая-либо информация о произошедшем, просьба звонить в полицию по телефону 110 или обращаться в ближайший участок полиции.
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