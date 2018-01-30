Просьба о помощи: в Риге дерзко “обчищен” детский магазин

В воскресенье, 28 января, около 17:00 в Риге произошла кража с проникновением в детском магазине “MA MI MA”.

Злоумышленник камнем выбил стекло и сразу же направился к кассовому аппарату, забрав оттуда 95 евро.

“В 17:23 я получила сообщение, что сработала сигнализация. В 17:29 мне позвонили из службы охраны и сообщили, что произошла кража. Я сразу же вызвала полиция”, — рассказала представитель магазина.

По ее словам, вор был в капюшоне, поэтому его лицо очень трудно рассмотреть на видео, однако, может быть кто-то все же сможет опознать человека.

Если у вас есть какая-либо информация о произошедшем, просьба звонить в полицию по телефону 110 или обращаться в ближайший участок полиции.