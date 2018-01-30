Просьба о помощи: в Риге дерзко “обчищен” детский магазин

Лента новостей
KNAB выплатил премии на 105 тысяч евро. Отлично поработали! А? Великобритания: рабочие места забирают роботы, люди становятся не нужны Житель Санкт-Петербурга рассказал, как его пытали сотрудники ФСБ России Как глава РПЦ убил русского царя. А потом не поделил власть с Советами СМИ: латвийцы блокируют приложение «настучи» Центра госязыка! Как? Новый фильм Вуди Аллена хотят запретить из-за «домогательств» режиссёра У кого–то руки чесались Режиссёр «Зови меня своим именем» раскрыл подробности продолжения «Татьянин день» — самая большая ценность
Eще в разделе
СМИ: латвийцы блокируют приложение «настучи» Центра госязыка! Как? “Пожалуйста, помогите”: рижанка в шоке от садистских действий домоуправления Фрейденфелдс: за что мы платим налоги, как можно быть патриотом этой страны?! Трагическая авария в Польше: пострадали семь латвийцев Семья Вани Берладина: отец лишен родительских прав на остальных детей
Виталий Вавилкин
16:20 29.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

В воскресенье, 28 января, около 17:00 в Риге произошла кража с проникновением в детском магазине “MA MI MA”.

Злоумышленник камнем выбил стекло и сразу же направился к кассовому аппарату, забрав оттуда 95 евро.

 

“В 17:23 я получила сообщение, что сработала сигнализация. В 17:29 мне позвонили из службы охраны и сообщили, что произошла кража. Я сразу же вызвала полиция”, — рассказала представитель магазина.

 

По ее словам, вор был в капюшоне, поэтому его лицо очень трудно рассмотреть на видео, однако, может быть кто-то все же сможет опознать человека.

 

Если у вас есть какая-либо информация о произошедшем, просьба звонить в полицию по телефону 110 или обращаться в ближайший участок полиции.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (14)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV