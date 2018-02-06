В конце декабря американская администрация решила начать поставку противотанковых ракет на Украину, отменив принятое в эпоху Обамы решение не предоставлять летальное оружие ни одной из сторон этого конфликта.
В ответ на вопрос «Какова предыстория решения о предоставлении летального оружия?» Эндрю С. Боуэн рассказывает о сути российско-украинского конфликта и соображениях, из которых США раньше предоставляли Украине только оружие несмертельного поражения.
В ответ на вопрос «Как ракеты Javeline меняют картину происходящего?» Боуэн отмечает:
«В случае дальнейшего наступления со стороны России ракеты Javelin обеспечат нарастание российских потерь (хотя эти потери придутся, главным образом, на марионеточные вооруженные формирования, а это слабое сдерживающее средство для России). Американские ракеты Javelin — система современная и дорогая (246 тыс. долларов за залп) — очень эффективны, но не являются единственной возможностью для укрепления украинских противотанковых возможностей. Например, украинская же оборонная промышленность выпускает вполне действенные противотанковые ракеты, которые обходятся в несколько раз дешевле.
Еще дополнительно есть опасения, что ракеты Javelin попадут в руки противника [Украины]. В текущих отчетах говорится, что они должны оставаться в центре Украины, под бдительным надзором американских инструкторов. Даже если их придется применить для подавления прорыва российских вооруженных формирований, еще вопрос, удастся ли их развернуть достаточно быстро или в достаточно большом количестве, чтобы изменить ход конфликта. Не говоря уже о том, что нынешний конфликт ведется, в основном, с использованием артиллерии».
На вопрос «Что США потеряют, отправляя оружие на Украину?» Боуэн отвечает:
«В случае дальнейших переговоров Соединенные Штаты могли бы надавить на Россию, пригрозив прислать Украине летальное оружие. А теперь, вероятно, США потеряли рычаг давления на Украину, позволяющий заставить ее осуществить давно обещанные изменения во внутренней политике, вроде борьбы со свирепствующей коррупцией».
На вопрос «Как, вероятнее всего, ответит Россия?» Боуэн отвечает, что Москва, скорее всего, просто возобновит боевые действия и использование своих марионеточных войск, чтобы сеять еще больше разрушения и хаоса в обнищавшем регионе.
«Однако возможно, что самый вероятный сценарий — эскалация со стороны России — сработает на Украине. Россия привержена использованию неконвенциональных действующих лиц, таких как сети организованной преступности, в неожиданных местах. Укрепление своей роли в Сирии, наращивание давления в странах Балтии или высиживание какого-нибудь нового плана в Афганистане — все эти опции доступны для России. Американским творцам политики это дает дополнительную причину рассмотреть ситуацию под всеми углами, а также все возможные ответы России».
«Отправка США ракет Javelin на Украину сейчас приносит небольшую пользу с военной точки зрения, при этом повышая риск эскалации конфликта с Россией. Однако, в отличие от 2014 года, риск эскалации не привязан к одной Украине. Это дает России преимущество выбора, где и как ответить», — заключает эксперт.
Никаких джевелинов.« ответить
Только диверсионные вылазки. По одному перестрелять донецких братков, не трогая мирных людей.
продаст Пеца Алкашенко эти установки в Россию, хе-хе« ответить
Что, Ваньючка, клавиша сломалась? Или букву забыл? Или спьяну не попадаешь?« ответить
Как скажешь, мой генерал ! ))))« ответить
Насчет Донбасса, начем с того, что "непризнанные республики", это лишь 1/4 Луганской и Донецкой областей Украины. Джавелины будут во второй линии, на случай, если кто-то в Кремле сбрендит, а Дума российская проголосует как в 2014 году, У украинцев достаточно своих ПТРК, чтобы коптить "заблудившихся бурятов", и "шахтеров с трактористами", передвигающихся на примерно такой же поставляемой тем бронетехнике, что и у ВСУ. Вспомните все эти танки и БМП "попочленцов" с надписями "На Львов", "На Киев", они там же, где и их "наваросия", утилизированы.« ответить
Какой прапор не захочет озолотиться на продаже джавелинов? А для солдат пойдет что попроще, и оно все одно бесполезно против авиации и артиллерии. А танки с лозунгами -на львов, только ждут своего часа, чтобы утилизировать свидомое гавно.« ответить
Все мы видели, чего стоит российская авиация, когда у "террористов" появился какой-то ПЗРК, после чего командованием "Галактических сил" был отдан приказ ШТУРМОВИКАМ ниже 5 тысяч метров в Сирии не летать, ну вы понимаете. :)) У Украины же отличная ПВО, способная достать российских соколов на любой высоте, что мы и лицезрели в Грузии в 2008 году.« ответить
ФАШИНГТОНУ ОЧЕНЬ ВЫГОДНО.« ответить
ЧТОБЫ УКРАИНА ВОЕВАЛА БЫ ПРОТИВ РОССИИ...ДО
ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНСКОГО ЗОЛЬДАТА...
Поменьше слушайте и смотрите Димитрия Сикелёва, вам же лучше будет.« ответить
основная аудитория киселёва это такие как раз такие как ты, хе-хе« ответить
Глисты (скаклы с приебалтами) возомнили себя мыслящими?! Смешно! :))))))« ответить
Jo vairāk iznīcinātu seperātistu, jo labāk! Krievu sērga ir jāizdedzina ar uguni!« ответить
Разве призыв к уничтожению людей не преследуется по закону в нашей стране?« ответить
на педридиоттов не распространяется« ответить
Es esmu debīls un tapēc rakstu ko gribu.« ответить
Никаких ржавелинов скаклы не получат! А "донецкие братки" только и ждут отмашки, чтобы всю эту скаклову нечисть в очередном котле сварить в крутой холодец! :)« ответить
Скаклы сами и приближают свой конец, сосредотачивая силы и технику для "окончательного решения" вопроса по Донбассу!
А вот плюшки скаклам от "соратника" по массовым убийствам дончан:
Израильский майор Виктор Верцнер, воевавший на Донбассе наёмником, рассказал всё, что он думает об украинской армии в своём фейсбуке. Получился разгромный пост, который, разумеется, вызвал бурю негодования на Украине.
По словам израильтянина, у ВСУ бесчисленное количество проблем. Он выделил главные: тупость и непригодность офицеров, синдром «сильнейшей на континенте армии», устаревшая система обучения, унизительное отношение к солдатам, кумовство, жажда показухи, тотальная коррупция и откровенная уголовщина.
Как обычно, благостная картина, которую рисует Порошенко и ко, не прошла проверки реальностью. «Сильнейшая армия на континенте» Петра является «комплексом» в глазах израильского майора. А ведь Верцнера в работе на Кремль упрекнуть не удастся.
Майор долгое пытался научить украинских вояк хоть чему-то, однако, в итоге понял, что это бесполезно и удрал.
Novēlu Ukrainai iznīcināt visus krievu seperātistus - teroristus!« ответить