Установленные в главном здании Службы госдоходов центральные двери стоимостью 101,58 тысяча евро, похоже, не справляются с возложенной на них задачей.

Напомним, что раннее в АО Valsts Nekustamie īpašumi заявили, что замена дверей необходима, так как в нынешних образуется сквозняк. Двери будут заменены на крутящиеся. От этого повысится энергоэффективность здания.

Однако, тепла после установки дверей похоже все равно не хватает, поэтому на первом этаже решили поставить электрический обогреватель, свидетельствует размещенная в социальной сети Twitter фотография.