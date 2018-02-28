Провал на 100 тысяч евро: новые “чудо-двери” в СГД не изменили ничего(11)

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Виталий Вавилкин
14:28 28.02.2018
Наша Латвия / Социум

Установленные в главном здании Службы госдоходов центральные двери стоимостью 101,58 тысяча евро, похоже, не справляются с возложенной на них задачей.

Напомним, что раннее в АО Valsts Nekustamie īpašumi заявили, что замена дверей необходима, так как в нынешних образуется сквозняк. Двери будут заменены на крутящиеся. От этого повысится энергоэффективность здания.

 

Однако, тепла после установки дверей похоже все равно не хватает, поэтому на первом этаже решили поставить электрический обогреватель, свидетельствует размещенная в социальной сети Twitter фотография.

 

Delfi / Фото
Комментарии (11)
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Сергей 14:50 28:02:2018

Латвия это воровство и произвол чиновников

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Саня Пущъкинс 15:10 28:02:2018

Лaптийская xaйкy:
"Пока у власти свинопасы ,с навозом в тыкве вместо мозга
Статьи про "умершие" банки,читать мы будем каждый месяц"
***
"Пока у власти русофобы,нацысты бл*дь и nuд*pacы
Искать свой путь мы будем долго,на грабли сотни раз ступая"
***
"Пока у власти казнокрады,лжецы,скоты и лицемеры
xyи на полицейских тачках,мы будем видеть повсеместно"
****
"Пока тут вaлода и пpизма нам заменила чeсть и сoвесть
Мы дpaить будем тyaлеты,вдали от родины любимой”
***
"Пока у власти русофобы,одной рукой скупают «мусор» другою строят себе виллы
Мы будем пушечное мясо и целью главной «Искандерам»"
***
"Пока побитые «вафлянССы» весною бродят словно зомби по улицам столицы Нашей
Позором будем мы Европы,фашистами нас будут кликать"
***
Пока подобные проекты как в СГД замена двери,в руках воров и свинопасов
Вершиной мысли нашей будет,плетение корзин из прутьев,горшков лепление из глины

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Диагноз 15:32 28:02:2018

Сергей 14:50 28:02:2018
Латвия это воровство и произвол чиновников
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Скорее это болезнь,которая случилась с некогда цветущей,преуспевающей и самодостаточной республикой в составе Великого Государства.

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Сане Пушкину 16:03 28:02:2018

Не пора ли Вам,саня, издать сборник латышских хайку? Вмиг разметем тираж! Перфект и уважуха! +!100.

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шери 16:27 28:02:2018

Распорядиться правильно деньгами, это не про ниших. Это говорит о бездарности власти вообше

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Ivan 17:38 28:02:2018

Слова очень правильно сложены, чувствуется ритм японской поэзии.

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nuздeц бл*дь 14:59 28:02:2018

1.Установленные в главном здании Службы госдоходов центральные двери стоимостью 101,58 тысяча евро, похоже, не справляются с возложенной на них задачей.
2.Напомним, что раннее в АО Valsts Nekustamie īpašumi заявили, что замена дверей необходима, так как в нынешних образуется сквозняк. Двери будут заменены на крутящиеся. От этого повысится энергоэффективность
3.Однако, тепла после установки дверей похоже все равно не хватает, поэтому на первом этаже решили поставить электрический обогреватель
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в этих трёх предложениях вся суть "мудрости и гениальной смекалистости" местных властей и можно удивляться только одному:как за 27 лет "управления" страной "профессиональными партийными свинопасами" мы до сих пор ещё ЖИВЫ!!!????

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шери 15:10 28:02:2018

Евро подачки закончатся и посмотрим, надолго нас(сраны)хватит?

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экономист 15:59 28:02:2018

вот как некустами ипашуми и сгд пилят деньги!! За 100 тысяч!!!! можно дом купить!!! а они двери... Где санька,ипатий,патриот? Опять 100% одобрямс!

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Ivan 17:40 28:02:2018

Без комментариев, просто латыши абсолютно конченные.

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 18:41 28:02:2018

НАДА БЫЛО ПОСТАВИТЬ ДВЕРИ ЗА 5 МИЛЛИОНОВ ЕВРО
И
ПОД ЭТУ ТЕМУ МОЖНО БЫЛО БЫ РАСПИЛИТЬ ЕЩЁ
МИЛЛИОНОВ ДВАДЦАТЬ...ПОЭТОМУ И ДУЕТ...

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Мнение
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26.02.2018

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