Напомним, что раннее в АО Valsts Nekustamie īpašumi заявили, что замена дверей необходима, так как в нынешних образуется сквозняк. Двери будут заменены на крутящиеся. От этого повысится энергоэффективность здания.
Однако, тепла после установки дверей похоже все равно не хватает, поэтому на первом этаже решили поставить электрический обогреватель, свидетельствует размещенная в социальной сети Twitter фотография.
Латвия это воровство и произвол чиновников« ответить
Лaптийская xaйкy:« ответить
"Пока у власти свинопасы ,с навозом в тыкве вместо мозга
Статьи про "умершие" банки,читать мы будем каждый месяц"
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"Пока у власти русофобы,нацысты бл*дь и nuд*pacы
Искать свой путь мы будем долго,на грабли сотни раз ступая"
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"Пока у власти казнокрады,лжецы,скоты и лицемеры
xyи на полицейских тачках,мы будем видеть повсеместно"
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"Пока тут вaлода и пpизма нам заменила чeсть и сoвесть
Мы дpaить будем тyaлеты,вдали от родины любимой”
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"Пока у власти русофобы,одной рукой скупают «мусор» другою строят себе виллы
Мы будем пушечное мясо и целью главной «Искандерам»"
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"Пока побитые «вафлянССы» весною бродят словно зомби по улицам столицы Нашей
Позором будем мы Европы,фашистами нас будут кликать"
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Пока подобные проекты как в СГД замена двери,в руках воров и свинопасов
Вершиной мысли нашей будет,плетение корзин из прутьев,горшков лепление из глины
Сергей 14:50 28:02:2018« ответить
Латвия это воровство и произвол чиновников
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Скорее это болезнь,которая случилась с некогда цветущей,преуспевающей и самодостаточной республикой в составе Великого Государства.
Не пора ли Вам,саня, издать сборник латышских хайку? Вмиг разметем тираж! Перфект и уважуха! +!100.« ответить
Распорядиться правильно деньгами, это не про ниших. Это говорит о бездарности власти вообше« ответить
Слова очень правильно сложены, чувствуется ритм японской поэзии.« ответить
1.Установленные в главном здании Службы госдоходов центральные двери стоимостью 101,58 тысяча евро, похоже, не справляются с возложенной на них задачей.« ответить
2.Напомним, что раннее в АО Valsts Nekustamie īpašumi заявили, что замена дверей необходима, так как в нынешних образуется сквозняк. Двери будут заменены на крутящиеся. От этого повысится энергоэффективность
3.Однако, тепла после установки дверей похоже все равно не хватает, поэтому на первом этаже решили поставить электрический обогреватель
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в этих трёх предложениях вся суть "мудрости и гениальной смекалистости" местных властей и можно удивляться только одному:как за 27 лет "управления" страной "профессиональными партийными свинопасами" мы до сих пор ещё ЖИВЫ!!!????
Евро подачки закончатся и посмотрим, надолго нас(сраны)хватит?« ответить
вот как некустами ипашуми и сгд пилят деньги!! За 100 тысяч!!!! можно дом купить!!! а они двери... Где санька,ипатий,патриот? Опять 100% одобрямс!« ответить
Без комментариев, просто латыши абсолютно конченные.« ответить
НАДА БЫЛО ПОСТАВИТЬ ДВЕРИ ЗА 5 МИЛЛИОНОВ ЕВРО« ответить
И
ПОД ЭТУ ТЕМУ МОЖНО БЫЛО БЫ РАСПИЛИТЬ ЕЩЁ
МИЛЛИОНОВ ДВАДЦАТЬ...ПОЭТОМУ И ДУЕТ...