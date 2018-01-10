Проверка электропроводки влетит владельцам жилья в копеечку(7)

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attan.info
Тимур Пушкарев
16:11 10.01.2018
Наша Латвия / Социум

Принятые еще в 2016 году новые требования пожарной безопасности, которые вступили в силу осенью прошлого года, потребуют от владельцев квартир и другого частного жилья значительных трат, пишет сегодня газета Latvijas Avīze.

Дополненные правила предусматривают, что владельцы частных домов и отдельных квартир должны раз в 10 лет проверять электропроводку. Делать это может только сертифицированный электрик с помощью специального оборудования — тепловизора, выдавая по итогам проверки специальный акт.

 

Электротехник Айгарс Пампе рассказал изданию, что недавно проводил обследование в небольшой однокомнатной квартире в Елгаве. Оно обошлось хозяину 50 евро. По словам эксперта, скорее всего стоимость проверки составит от 1,5 до 2 евро за кв.м. площади объекта.

 

Между тем в статье 179 Кодекса административных нарушений сказано, что за нарушение требований пожарной безопасности штраф физическим лицам может составить от 30 до 280 евро, юридическим — от 280 до 1400.

 

Правила Кабинета Министров о противопожарной безопасности номер 238 приняты 19 апреля 2016 года. В частности они содержат требование, чтобы владельцы жилья обеспечили функционирование естественной вентиляции, освободив вентиляционные каналы от вытяжек.

 

С 2020 года во всех квартирах и домах должны быть установлены детекторы дыма, а все частные дома, дачи, садовые домики и иные одноквартирные объекты должны быть обеспечены огнетушителями.

 

Что касается электропроводки, то проверку надежности ее контактов с помощью тепловизора необходимо проводить уже с 1 сентября 2017 года.

Sputnik Latvija / Фото
Комментарии (7)
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Latviešu хуууесос 16:25 10:01:2018

новый талааапонский развод на бабки!а унитазы когда будете проверять на наличие бактерий?

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Странно... 16:35 10:01:2018

А чего не раз в год, а лучше в месяц? Все им подсказывать нужно.:)

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dlz77 17:15 10:01:2018

ну конечно.
50 евро для латышей - неподъемная сумма.

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Пророк 18:12 10:01:2018

Да подъемная особенно для одинокого пенсионера или инвалида 3ей группы с минимальной пенсией 63 с копейками

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Latviešu patriots 18:11 10:01:2018

Normāli drošības standarti. Mūsu jaunā projekta ēka sen ieviesti.

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шери 22:26 10:01:2018

Я всю проводку поменяла на новою во время ремонта. Пробки выбивало при современной электронагрузки.У нас с каждым годом придумывают разные ,,кормушки,, вынуждая законом народ раскошелиться

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12

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (19)