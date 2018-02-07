Если бы сборная Латвии по хоккею в сентябре 2016 года не проиграла в решающем матче олимпийской квалификации немцам в «Арене Рига» — 2:3, то матч с участием латвийских и канадских хоккеистов наш зритель 4 февраля 2018 года смотрел бы под другим углом (впервые с 2002 года зимние Игры пройдут без латвийской дружины). А так…

Хозяева льда стали для родоначальников хоккея первым спарринг–партнером перед вылетом в Южную Корею. Итог этого проверочного матча — поражение сборной Латвии со счетом 0:2.

Позитивных моментов в этом матче было несколько. Во–первых, состав сборной Латвии был более–менее оптимальным. Во всяком случае, из нападающих отсутствовали только играющие в Чехии Андрис Джериньш и Роберт Букартс да наш единственный представитель в НХЛ Земгус Гиргенсонс. Из защитников — Ралф Фрейбергс, Оскар Цибульскис и Оскар Бартулис (последний получил травму). Вот почему у главного тренера сборной Латвии Боба Хартли появилась возможность проверить кого–то из молодых. Во–вторых, атмосфера в «Арене Рига» была праздничной, наверное, еще и потому, что, согласитесь, не каждый день канадцы играют в Риге. Так что почти 10 000 зрителей по нынешним временам просто отлично. В–третьих, открытие матча… Символическое вбрасывание наряду с капитанами команд сделали три знаменитых вратаря: Артур Ирбе, Мартин Бродер и Шон Бурк (генеральный менеджер сборной Канады и рекордсмен команды по числу проведенных матчей). Это также придало игре особый статус. В остальном…

Да, это не те канадцы, к которым все привыкли — половина состава исключительно ребята из КХЛ, в том числе и бывшие рижские динамовцы Мэтт Робинсон и Геновей. Но даже такой состав для нынешней сборной Латвии крепкий орешек. Ни одной заброшенной шайбы — это грустно. Такое ощущение складывалось, что это игроки рижского «Динамо» вышли на лед, у которых в этом сезоне огромные проблемы в атаке. Разумеется, сборная Латвии достойно смотрелась на фоне соперника. Но сегодня этого мало.

Гости уже на 3–й минуте распечатали ворота Элвиса Мерзликина, который лишь в четыре часа дня в день матча прилетел из Швейцарии. Защитник минского «Динамо» Марк–Андре Граньяни бросил от синей линии, но Мерзликин, закрытый собственными игроками, поздно заметил шайбу. Удвоили результат канадцы в середине второго периода — отличился Мэтт Робинсон. Все решило мастерство защитника ЦСКА — гости вошли в зону сборной Латвии «три в два», но Робинсон в итоге оказался один перед воротами. Переиграть Мерзликина было делом техники — 2:0. В третьем периоде зрители голов не увидели. Хотя шанс распечатать ворота Бена Скривенса у сборной Латвии были. «Помог» защитник рижан Карл Столлери, получивший в концовке третьего периода 2–минутное удаление. Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли моментально взял минутный перерыв и заменил вратаря на шестого полевого игрока, однако переиграть голкипера канадцев хоккеистам сборной Латвии так и не удалось.

Кстати, по броскам в тот вечер латвийская команда смотрелась предпочтительнее (27–23), но что толку… Лучшим в составе гостей был признан Скривенс (вратарь уфимского «Салавата Юлаева» отразил все 27 бросков), у проигравших — Гинтс Мейя.

У прошедшего матча был и свой подтекст. Как известно, канадцы — победители двух последних Олимпиад, и, что любопытно, на пути к золоту на Играх–2014 в Сочи канадские хоккеисты в 1/4 финала обыграли как раз сборную Латвии (2:1).

До вылета в Южную Корею сборная Канады, которая в Риге находится на тренировочном сборе, проведет еще одну проверочную игру, сегодня встречаясь с белорусами. Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

Один из тренеров сборной Канады Дэйв Кинг рассказал о подготовке к Олимпиаде.

— Сборной Канады будет очень непросто на Олимпиаде. У нас очень серьезные соперники — Россия, Чехия, Финляндия, США, которые привезут хорошие составы. Смотрите, как много команд способны выиграть золотые медали! Главный фаворит, конечно, Россия — у нее самые сильные игроки и хороший тренерский штаб.

Подходит ли уровень «европейских канадцев» для победы на Олимпиаде? Да, в КХЛ очень много хороших канадцев. Нам повезло, что и в сильных европейских чемпионатах достаточное количество наших соотечественников. В Канаде Олимпиаду тоже ждут с большим нетерпением. Олимпийские игры для любой страны, которая в них участвует, всегда магия. А эти соревнования, думаю, будут еще интереснее — ведь сразу пять команд претендуют на победу. Так что я ожидаю очень интересный и непредсказуемый турнир.

Вратарский шлем под запретом

Международный олимпийский комитет призвал вратаря сборной Южной Кореи по хоккею Мэтта Далтона в преддверии Игр–2018 сменить игровой шлем по политическим причинам.

Дело в том, что Далтон проводит матчи в шлеме с изображением корейского военачальника и флотоводца Ли Сунсина, который участвовал в победе над Японией в 1597 году. МОК считает, что Далтон нарушает 51–е правило Олимпийской хартии, согласно которому «запрещено использовать Олимпийские игры в качестве платформы для протестов, демонстраций или содействия политической, религиозной или расовой пропаганды».

Далтон решил поместить изображение Ли Сунсина на шлем, вдохновившись статуей военачальника в Сеуле. Хоккеист отметил, что испытывает гордость за Ли Сунсина и на Играх 2018 года в Пхенчхане хотел гордо представлять Южную Корею. «Я не согласен с решением МОК и разочарован, я хотел играть в шлеме именно с этим изображением», — ответил вратарь. Хоккеист добавил, что вместе с персоналом южнокорейской хоккейной сборной «что–нибудь придумает для исправления ситуации».

Далтон родился в Канаде, но на национальном уровне выступает за Южную Корею. 31–летний игрок вошел в состав сборной Южной Кореи на Игры–2018. На групповом этапе сборная Южной Кореи сыграет со сборными Канады, Чехии и Швейцарии.

Владимир ИВАНОВ.