Провокаторы собачьи. Что боксер Усик ответил на вопрос «Крым чей»?(19)

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Тимур Пушкарев
14:11 22.01.2018
Спорт / Бокс

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Александр Усик в ходе пресс-конференции резко ответил на вопрос украинских журналистов о том, чей Крым. Видео с пресс-конференции опубликовано на YouTube-канале «Апостроф».

Спортсмен рассказал, что периодически ездит в свой родной город — Симферополь.

 

«У меня там близкие. Там родился, там крестился. Не забывай свои корни. Когда ты начинаешь летать, не забывай, с кем ты ползал», — заявил Усик.

 

На вопрос украинских журналистов о принадлежности полуострова боксер отреагировал резко, однако от прямого ответа ушел. Усик сказал представителям СМИ, что он «не попугай, чтобы повторять по сто раз — что, где, когда».

 

«Вы можете поехать туда без необходимости преодолевать границу? Вы можете полететь на самолете туда? Скажите мне, пожалуйста, вот ваша цель провоцировать меня и говорить вот такие глупости мне, чтобы потом какие-то люди с не совсем нормальным мышлением говорили: «Ах ты пес, предатель!» и все остальное. Я кого предал из вас? Что вы мне собачьи такие вопросы задаете?» — возмутился спортсмен.

 

Усик добавил, что с успехом представляет Украину во всем мире.

 

«Флаг поднимается украинский, гимн играет украинский — вот мой ответ вам, провокаторы», — подытожил боксер.

 

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного там в марте референдума. Крымские власти организовали голосование из-за государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

 

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва, в свою очередь, не раз подчеркивала, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин ранее заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

РИА Новости / Фото LETA
Комментарии (19)
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Обаяние 14:42 22:01:2018

Достойные соперники! Пусть победит сильнейший! Удачи, боксёры!

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Aлександр Шерстобитов 16:03 22:01:2018

_Достойные соперники_

А тебе то какая пльза от их достоинство? А у самого нет? Спортом надо заниматся самому, а не смотреть, как это делают другие. Мне они оба чужие люди, безразлично, кто победит. Купил коньки, лыжи, велисопед или лаже грушу и потей сам. Если животик станет плоским, а не мешком торчать, вот и у тебя будет достоинство.

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ваня 14:44 22:01:2018

Крым Украина...зачем собачьи разговоры..

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Ты суслика видишь? 14:52 22:01:2018

Крым всегда был Россией, даже когда считался украинским! :)
Понял, гнида?!

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Факт 14:57 22:01:2018

А Путин 9 лет назад говорил, что Крым украинский, и что вопрос этот закрыт навсегда, обсуждению не подлежит, правда по своему обыкновению соврал как всегда выходит.

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ваня 14:58 22:01:2018

Ты дибил..всегда?150 лет это всегда?значит скоторусь 7раз всегда была монголия...насколько тупые эти русские животные....

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Так 15:10 22:01:2018

Никто в Мире не признаёт, и не признает Крым российским, ну разве несколько стран-лимитрофов, кормящихся с рук ВВП.

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Факт 15:13 22:01:2018

Территория нынешней России 300 лет была под татаро-монголоми, что из этого, она монголам "по праву " принадлежит.

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Ты суслика видишь? 15:39 22:01:2018

Вам, генетическим дегенератам, вообще не понять ни историю России, ни почему она завоёвывала соседей, с территории которых вечно страдала от набегов, ни того, что Крым российским стал именно благодаря "цивилизованному западу", вкладывавшего огромные деньги в бандерофашистов, с целью самим завладеть Крымом! Всё это факты! Но чтобы это понять - нужны мозги, а у вас, глистов, никогда их и не было! :)

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Ой, нимагу 16:00 22:01:2018

Путин должен был сдать военные базы ? Кому? Что сейчас творится в Украине после захвата военных частей , складов , участков полиции в самой Украине?!! Врагу не пожелаешь..., а украинцы вынужденны терпеть... Каждый хочет элементарно выжить!!!

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ГражданкаЛатвии 15:10 22:01:2018

украинский дебил -русофоб,под ником "ваня",пшол вон с рус.ветки!Почему ПБ ещё не заинтересовалась этим разжиганием нац. розни! ?

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ваня 15:38 22:01:2018

Правда это разжигание????ну у скота пророссийского всегда с мышлением большие проблемы...

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Latviešu patriots 16:01 22:01:2018

Ar lielkrievu šovinistiem tā ir. Kā citas tautas un nācijas nolikt un kritizēt, tas okey. Kad pašus nostāda pie vietas, tad sāk brēkt par provokācijām, tautu sanaidošanu, sauc DP. Liekuļi un draņķi. Tikai viņi aizmirst, ka Drošības Policijā strādā mūsu Latvijas patrioti.

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Собака как ТЫ 16:53 22:01:2018

Lat.patriots - Должна ЛАЯТЬ,а НЕ ПИСАТЬ НА СОБАЧЬЕМ ЯЗЫКЕ,VERGS!!!!!!

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klaunam-Latviešu pidriotam 16:59 22:01:2018

Понимаешь ли выродок,если ты и подобные тебе унтермены как взрослые мужчины согласились бы на встречу,то про ПБ можно и не говорить,но к сожалению с такими трусливыми животными как ты,Ваня и т.д. могут плеваться г...ном ТОЛЬКО сидя у себя в норке.

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Мих 16:23 22:01:2018

Слово ваня в хохлозавритском псеводоязе отсутствует слишком сложное в написании! А как себя чувствует Свиношенко после Мальдив? Не обгорела спинка? Элитным бухлом не отравился? Или по обычаю скакуасов с своим салом и бурдой самогонной ездил жря это в сортире чтоб не ругали? Окраина богата! Петюша может себе позволить! Весь мир покатывается с вашего конспиратора с подложными ксивами на весь выводок, зашкерился без палева блин?! Вы там все такие идиоты?! )))

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Апис 16:23 22:01:2018

Ваней, Пупкиным и патриотом должны заниматься врачи, а не полиция. Вы только вчитайтесь в содержание их постов! Клиника.
Важно не реагировать. Вы же с морской спинкой не спорите. ..

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12

Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (3)

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