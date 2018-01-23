Спортсмен рассказал, что периодически ездит в свой родной город — Симферополь.
«У меня там близкие. Там родился, там крестился. Не забывай свои корни. Когда ты начинаешь летать, не забывай, с кем ты ползал», — заявил Усик.
На вопрос украинских журналистов о принадлежности полуострова боксер отреагировал резко, однако от прямого ответа ушел. Усик сказал представителям СМИ, что он «не попугай, чтобы повторять по сто раз — что, где, когда».
«Вы можете поехать туда без необходимости преодолевать границу? Вы можете полететь на самолете туда? Скажите мне, пожалуйста, вот ваша цель провоцировать меня и говорить вот такие глупости мне, чтобы потом какие-то люди с не совсем нормальным мышлением говорили: «Ах ты пес, предатель!» и все остальное. Я кого предал из вас? Что вы мне собачьи такие вопросы задаете?» — возмутился спортсмен.
Усик добавил, что с успехом представляет Украину во всем мире.
«Флаг поднимается украинский, гимн играет украинский — вот мой ответ вам, провокаторы», — подытожил боксер.
Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного там в марте референдума. Крымские власти организовали голосование из-за государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва, в свою очередь, не раз подчеркивала, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин ранее заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Достойные соперники! Пусть победит сильнейший! Удачи, боксёры!« ответить
_Достойные соперники_« ответить
А тебе то какая пльза от их достоинство? А у самого нет? Спортом надо заниматся самому, а не смотреть, как это делают другие. Мне они оба чужие люди, безразлично, кто победит. Купил коньки, лыжи, велисопед или лаже грушу и потей сам. Если животик станет плоским, а не мешком торчать, вот и у тебя будет достоинство.
Крым Украина...зачем собачьи разговоры..« ответить
Крым всегда был Россией, даже когда считался украинским! :)« ответить
Понял, гнида?!
А Путин 9 лет назад говорил, что Крым украинский, и что вопрос этот закрыт навсегда, обсуждению не подлежит, правда по своему обыкновению соврал как всегда выходит.« ответить
Ты дибил..всегда?150 лет это всегда?значит скоторусь 7раз всегда была монголия...насколько тупые эти русские животные....« ответить
Никто в Мире не признаёт, и не признает Крым российским, ну разве несколько стран-лимитрофов, кормящихся с рук ВВП.« ответить
Территория нынешней России 300 лет была под татаро-монголоми, что из этого, она монголам "по праву " принадлежит.« ответить
Вам, генетическим дегенератам, вообще не понять ни историю России, ни почему она завоёвывала соседей, с территории которых вечно страдала от набегов, ни того, что Крым российским стал именно благодаря "цивилизованному западу", вкладывавшего огромные деньги в бандерофашистов, с целью самим завладеть Крымом! Всё это факты! Но чтобы это понять - нужны мозги, а у вас, глистов, никогда их и не было! :)« ответить
Путин должен был сдать военные базы ? Кому? Что сейчас творится в Украине после захвата военных частей , складов , участков полиции в самой Украине?!! Врагу не пожелаешь..., а украинцы вынужденны терпеть... Каждый хочет элементарно выжить!!!« ответить
украинский дебил -русофоб,под ником "ваня",пшол вон с рус.ветки!Почему ПБ ещё не заинтересовалась этим разжиганием нац. розни! ?« ответить
Правда это разжигание????ну у скота пророссийского всегда с мышлением большие проблемы...« ответить
Ar lielkrievu šovinistiem tā ir. Kā citas tautas un nācijas nolikt un kritizēt, tas okey. Kad pašus nostāda pie vietas, tad sāk brēkt par provokācijām, tautu sanaidošanu, sauc DP. Liekuļi un draņķi. Tikai viņi aizmirst, ka Drošības Policijā strādā mūsu Latvijas patrioti.« ответить
Lat.patriots - Должна ЛАЯТЬ,а НЕ ПИСАТЬ НА СОБАЧЬЕМ ЯЗЫКЕ,VERGS!!!!!!« ответить
Понимаешь ли выродок,если ты и подобные тебе унтермены как взрослые мужчины согласились бы на встречу,то про ПБ можно и не говорить,но к сожалению с такими трусливыми животными как ты,Ваня и т.д. могут плеваться г...ном ТОЛЬКО сидя у себя в норке.« ответить
Слово ваня в хохлозавритском псеводоязе отсутствует слишком сложное в написании! А как себя чувствует Свиношенко после Мальдив? Не обгорела спинка? Элитным бухлом не отравился? Или по обычаю скакуасов с своим салом и бурдой самогонной ездил жря это в сортире чтоб не ругали? Окраина богата! Петюша может себе позволить! Весь мир покатывается с вашего конспиратора с подложными ксивами на весь выводок, зашкерился без палева блин?! Вы там все такие идиоты?! )))« ответить
Ваней, Пупкиным и патриотом должны заниматься врачи, а не полиция. Вы только вчитайтесь в содержание их постов! Клиника.« ответить
Важно не реагировать. Вы же с морской спинкой не спорите. ..